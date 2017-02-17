Хасидско-полицейские подельники

Недавно выяснилось, что синагога «ХАБАД Любавич» действует в Перми по адресу улица 25 Октября, 43, уже более десятилетия абсолютно противозаконно. Действует прямо с того момента, как хабадники потерпели неудачу в своей попытке рейдерского захвата здания исторической синагоги на Екатерининской, 116 у традиционалистской пермской иудейской общины. Факт незаконности функционирования хасидской синагоги подтвердился в ходе проведённого правового анализа ситуации. Синагога любавичских хасидов расположена в территориальной зоне «Ц-2», то есть в «зоне обслуживания и деловой активности местного значения». Религиозная деятельность в данной городской зоне не предполагается и возможна исключительно по итогам публичных слушаний и только после специального решения городской власти. Ни того, ни другого не было.

Между тем, уже много лет подпольная синагога успешно действует, и здесь регулярно проводятся разнообразные религиозные ритуалы по хасидскому обряду. Здесь молятся, освящают и употребляют алкогольные напитки, в нестерильных условиях обрезают новорождённых детей, на праздники Песах и Лаг ба-омер во дворе разводят большой ритуальный костёр, периодически проводят торжественные ритуалы внесения свитков Торы, на праздник Йом-Кипур резники совершают здесь кровавые жертвоприношения кур и петухов и др. И всё это на глазах у детей сектантов, которые сознательно вовлекаются во все эти ритуалы, поскольку здесь же действует «Средняя общеобразовательная школа-детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер Хабад». Руководит религиозной деятельностью лидер пермских хасидов, раввин, гражданин Израиля Шнеор Залман Ахарон Дайч. Местные жители и не подозревают, что происходит в большом красном здании на углу улиц 25 Октября и Краснова — на синагоге висит лишь маскировочная надпись «Автосалон». Принадлежит это здание крупнейшему мировому спонсору фундаменталистской секты «ХАБАД Любавич» израильскому миллиардеру Леви Леваеву. Разумеется, администрация Перми, а также надзорные органы на протяжении всех этих лет не проявляют никакого интереса к длящемуся правонарушению, хотя власти Перми и края прекрасно о нём осведомлены. По ряду сообщений, в своё время здесь гостил экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов, а недавний вице-премьер краевого правительства Борух (Борис) Мильграм, как говорят, - сам любавичский хасид, и сам является давним завсегдатаем подпольной синагоги.

Организацией, попытавшейся привлечь внимание правоохранителей к проблеме, стал Свободный профсоюз коренных народов Перми и Пермского края. Организация входит в Межрегиональное объединение свободных профсоюзов, зарегистрированное в Нижнем Новгороде в 2014 году. Цели организации - защита конституционных прав граждан, развитие правового государства, формирование благоприятной социально-экономической среды.

Итак, профсоюз коренных народов обратился к прокурору Пермского края Вадиму Антипову с требованием устранить правонарушение и привлечь виновных к ответственности. Прокуратура перепоручила проведение проверки полиции. Что же сделало Управление МВД России по городу Перми? Оно опросило в ходе проверки одного-единственного человека: директора вышеупомянутой еврейской школы Владимира Факторовича. Как вы думаете, что мог сказать им Факторович, правая рука ребе Дайча? Правильно - он, конечно же, сообщил полиции, что организующий работу синагоги «Еврейский общинный центр «ХАБАД Любавич Ор Авнер», оказывается, действует якобы только в выходные дни. Ну, а если в будни, то тогда уж только вечером, строго-настрого после завершения учебного процесса в школе и детском саду. И главное — что будто бы и еженедельный «Лехаим» не проводится, и обрезания новорождённым тут же в актовом зале якобы не делают, и вообще ничего не происходит, и никакой синагоги вообще тут нет и в помине.

Интересно другое: почему пермская полиция настолько поверила Факторовичу, что никак не стала проверять его показаний? Почему даже не взяла обязательных в этом случае объяснений с заявителей?! Ведь им привели бы кучу свидетелей и дали бы документальные доказательства. Вы не понимаете, господа полицейские, что это всё равно, что, получив заявление о краже, взять объяснения только с вора? «Нет-нет, что вы, я не крал, да и кражи-то никакой не было!» - скажет вам вор. И вы тут же с честными глазами пишете его показания и даёте на их основании отказ в возбуждении уголовного дела.