Хасидско-полицейские подельники

Недавно выяснилось, что синагога «ХАБАД Любавич» действует в Перми по адресу улица 25 Октября, 43, уже более десятилетия абсолютно противозаконно. Действует прямо с того момента, как хабадники потерпели неудачу в своей попытке рейдерского захвата здания исторической синагоги на Екатерининской, 116 у традиционалистской пермской иудейской общины. Факт незаконности функционирования хасидской синагоги подтвердился в ходе проведённого правового анализа ситуации. Синагога любавичских хасидов расположена в территориальной зоне «Ц-2», то есть в «зоне обслуживания и деловой активности местного значения». Религиозная деятельность в данной городской зоне не предполагается и возможна исключительно по итогам публичных слушаний и только после специального решения городской власти. Ни того, ни другого не было.
Между тем, уже много лет подпольная синагога успешно действует, и здесь регулярно проводятся разнообразные религиозные ритуалы по хасидскому обряду. Здесь молятся, освящают и употребляют алкогольные напитки, в нестерильных условиях обрезают новорождённых детей, на праздники Песах и Лаг ба-омер во дворе разводят большой ритуальный костёр, периодически проводят торжественные ритуалы внесения свитков Торы, на праздник Йом-Кипур резники совершают здесь кровавые жертвоприношения кур и петухов и др. И всё это на глазах у детей сектантов, которые сознательно вовлекаются во все эти ритуалы, поскольку здесь же действует «Средняя общеобразовательная школа-детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер Хабад». Руководит религиозной деятельностью лидер пермских хасидов, раввин, гражданин Израиля Шнеор Залман Ахарон Дайч. Местные жители и не подозревают, что происходит в большом красном здании на углу улиц 25 Октября и Краснова — на синагоге висит лишь маскировочная надпись «Автосалон». Принадлежит это здание крупнейшему мировому спонсору фундаменталистской секты «ХАБАД Любавич» израильскому миллиардеру Леви Леваеву.
Разумеется, администрация Перми, а также надзорные органы на протяжении всех этих лет не проявляют никакого интереса к длящемуся правонарушению, хотя власти Перми и края прекрасно о нём осведомлены. По ряду сообщений, в своё время здесь гостил экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов, а недавний вице-премьер краевого правительства Борух (Борис) Мильграм, как говорят, - сам любавичский хасид, и сам является давним завсегдатаем подпольной синагоги.
Организацией, попытавшейся привлечь внимание правоохранителей к проблеме, стал Свободный профсоюз коренных народов Перми и Пермского края. Организация входит в Межрегиональное объединение свободных профсоюзов, зарегистрированное в Нижнем Новгороде в 2014 году. Цели организации - защита конституционных прав граждан, развитие правового государства, формирование благоприятной социально-экономической среды.
Итак, профсоюз коренных народов обратился к прокурору Пермского края Вадиму Антипову с требованием устранить правонарушение и привлечь виновных к ответственности. Прокуратура перепоручила проведение проверки полиции. Что же сделало Управление МВД России по городу Перми? Оно опросило в ходе проверки одного-единственного человека: директора вышеупомянутой еврейской школы Владимира Факторовича. Как вы думаете, что мог сказать им Факторович, правая рука ребе Дайча? Правильно - он, конечно же, сообщил полиции, что организующий работу синагоги «Еврейский общинный центр «ХАБАД Любавич Ор Авнер», оказывается, действует якобы только в выходные дни. Ну, а если в будни, то тогда уж только вечером, строго-настрого после завершения учебного процесса в школе и детском саду. И главное — что будто бы и еженедельный «Лехаим» не проводится, и обрезания новорождённым тут же в актовом зале якобы не делают, и вообще ничего не происходит, и никакой синагоги вообще тут нет и в помине.
Интересно другое: почему пермская полиция настолько поверила Факторовичу, что никак не стала проверять его показаний? Почему даже не взяла обязательных в этом случае объяснений с заявителей?! Ведь им привели бы кучу свидетелей и дали бы документальные доказательства. Вы не понимаете, господа полицейские, что это всё равно, что, получив заявление о краже, взять объяснения только с вора? «Нет-нет, что вы, я не крал, да и кражи-то никакой не было!» - скажет вам вор. И вы тут же с честными глазами пишете его показания и даёте на их основании отказ в возбуждении уголовного дела.
Кто вы после этого, руководители пермской полиции? По совести говоря — соучастники, пособники, взявшие на себя сокрытие преступления. Примерно это же можно сказать и про прокуратуру, одобрившую такую полицейскую проверку и не задавшую по ней никаких вопросов.
К слову, напомним, пермский «ХАБАД Любавич» не желает ограничиваться данным зданием и в прошлом году бесплатно (!) получил от администрации Перми земельный участок в центре Перми, рядом с Дворцом культуры железнодорожников,под строительство нового здания. Нынешний губернатор Пермского края Виктор Басаргин откровенно лоббировал это решение. Кадастровая стоимость нового участка составляет более 73 миллионов рублей. Муниципальная земля площадью 0,6 га выделена властью хасидам также с грубейшим нарушением Правил землепользования и застройки Перми. Основанием для бесплатного выделения земли стало то, что хасиды построят на этом месте, якобы, «объект благотворительного назначения».
Итак, на поверку под ХАБАДом полиция, прокуратура, городская и краевая власть… Кто ещё?..
Роман ЮШКОВ,
член Союза журналистов России