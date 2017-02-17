 

Адвоката Владислава Лунькова, добившегося отмены запрета съёмки ОВД, задержали за съёмку ОВД

БРЯНСК. Адвоката Владислава Лунькова, который был одним из инициаторов отмены приказа МВД №11, запрещающего съемку ОВД, задержали в Брянске за съемку местного отдела полиции в процессе "натурного тестирования" отмены приказа.
 
По всей видимости, к 15 февраля до всех полицейских России ещё не была доведена информация об отмене этого приказа, состоявшейся 13 февраля.
 
Редакция АПН полагает, что Лунькову надо было подождать этак с пол годика. Шея жирафа длинна.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Говорухин предложил сажать за экранки
» Сотрудникам полиции запретят иметь родных-уголовников
» Трудовым мигрантам положено знать 850 слов
» Конфликт на грузино-абхазской границе
» Алханов процитировал главного военного прокурора РФ
Материал недели
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Публикации
«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

Истина пахнет гноем

Истина пахнет гноем

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Дипломатическая революция в польском Сейме?

Дипломатическая революция в польском Сейме?

Кино о о детях или кино для детей?

Кино о о детях или кино для детей?

Три пушкинских дня

Три пушкинских дня

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Хранение информации в рамках «закона Яровой» может оказаться бесполезным

  • 16:44
  • 111
«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

Истина пахнет гноем

Истина пахнет гноем

РПЦ планирует очередной захват: на очереди Андроников монастырь

  • 13:50
  • 132
Конец частной жизни или начало новой реальности?

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Хасидско-полицейские подельники

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru