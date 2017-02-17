Адвоката Владислава Лунькова, добившегося отмены запрета съёмки ОВД, задержали за съёмку ОВД
- 17.02.2017, 08:21,
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БРЯНСК. Адвоката Владислава Лунькова, который был одним из инициаторов отмены
приказа МВД №11, запрещающего съемку ОВД, задержали в Брянске за съемку
местного отдела полиции в процессе "натурного тестирования" отмены приказа.
По всей видимости, к 15 февраля до всех полицейских России ещё не была доведена информация об отмене этого приказа, состоявшейся 13 февраля.
Редакция АПН полагает, что Лунькову надо было подождать этак с пол годика. Шея жирафа длинна.