Адвоката Владислава Лунькова, добившегося отмены запрета съёмки ОВД, задержали за съёмку ОВД

БРЯНСК. Адвоката Владислава Лунькова, который был одним из инициаторов отмены приказа МВД №11, запрещающего съемку ОВД, задержали в Брянске за съемку местного отдела полиции в процессе "натурного тестирования" отмены приказа.

По всей видимости, к 15 февраля до всех полицейских России ещё не была доведена информация об отмене этого приказа, состоявшейся 13 февраля.

Редакция АПН полагает, что Лунькову надо было подождать этак с пол годика. Шея жирафа длинна.



