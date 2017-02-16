Дипломатическая революция в польском Сейме?

Варшава намерена отойти от политики конфронтации с Москвой и приступить к восстановлению конструктивных отношений. Такие планы по улучшению отношений с РФ министр иностранных дел Польши озвучил во время выступления в парламенте. Как расценивать эту новеллу?

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступил в Сейме с планом работы дипломатического ведомства на 2017 год. В этом послании особое внимание уделяется отношениям с Россией. Сразу обращает на себя внимание двойственность риторики польской дипломатии. Добрые намерения по восстановлению отношений с Россией соседствуют с традиционными призывами противостоять агрессивной политике Кремля и ритуальными требованиями вернуть обломки Ту-154.

«Политика в отношении России обусловлена её агрессивными действиями в Восточной Европе. Мы принимаем Россию всерьёз, убеждены, что конструктивное сотрудничество возможно. Мы видим необходимость в диалоге с нашим российским соседом. Будем предпринимать шаги по развитию общественного диалога, межчеловеческих контактов, культурного сотрудничества и восстановления двустороннего экономического сотрудничества», — приводит слова В.Ващиковского газета Rzeczpospolita.

По сути, эскпозе польского МИДа отражает существующую неоднородность взглядов на российско-польские отношения в местном политическом классе.

В Польше нет единого «антироссийского фронта», о котором так любят говорить наши дежурные пропагандисты. Нет и мощного «клуба друзей Путина», которым так принято пугать в западных СМИ. Зато в Варшаве есть понимание, что страна снова оказалась "между двух огней" и настойчиво ищет контуры своей новой европейской политики.

Важно понимать внешнеполитический контекст выступления главы польской дипломатии.

Отметим три момента. Первый - в этом году исполняется 25 лет Договору между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве. В прошлом году такой дипломатический юбилей отмечали германо-польские связи. Варшава приложила большие усилия к нормализации отношений с Берлином, заметно ухудшившихся после победы партии ПиС. Недавний визит канцлера Меркель наглядно продемонстрировал, что Германия и Польша вышли на новый уровень взаимопонимания.

Будем надеяться, что предстоящие дипломатические усилия в сторону России также приведут к успеху. Или хотя бы к рабочему формату взаимодействия вместо нынешней конфронтации. К примеру, глава польского МИД посетил множество стран во всем мире, но так ни разу не был в соседней России. Думается, что это упущение еще можно исправить.

Второй момент - лобовые усилия по силовому сдерживанию России в Европе оказались контрпродуктивны. Россия предприняла ответные шаги в оборонной сфере и «добилась количественного, качественного и организационного превосходства над НАТО на Балтике», - как считает Business Insider.

После избрания Дональда Трампа вопрос о будущем Северотлантического альянса оказался весьма болезненным. Стали туманными и надежды ряда польских политиков использовать НАТО в качестве инструмента модернизации национальной экономики и инфраструктуры (вместо заканчивающихся дотаций ЕС). Как уже приходилось писать на АПН, саммит НАТО в Варшаве стал самой высокой нотой в этой арии партии войны. Настало время для трезвого подхода в сфере безопасности у наших границ.

Третий. После выхода Великобритании из ЕС (Brexit) 27 странам-участницам предстоит срочно выработать новую концепцию развития Евросоюза. Ангела Меркель во время визита в Варшаву вновь заговорила о "Европе двух скоростей". В перспективе ЕС будет иметь ядро высокоразвитых стран (что это будет - «Четвертый Германский рейх» или страны-основательницы ЕЭС – кто знает?) и некую зависимую и слабую периферию.

Польша до сих пор отрицательно относилась к этой концепции «двух скоростей». Причина тут проста: у Польши есть перспектива навсегда стать периферией германского капитализма и постоянно жить вдвое хуже немцев. Не самое плохое будущее, с точки зрения российского обывателя. Но Варшаве тогда придется расстаться с мечтой стать лидером новой европейской «Австро-Венгрии» и стать послушным вассалом Германии. Экономические связи с Россией могут дать дополнительную возможность маневра странам ЦВЕ. Как пишет издание Rzeczpospolita, о возобновлении экономических отношений с Россией говорят «почти все европейские страны, особенно из Вышеградской группы».

Как видим, Польша сегодня на перепутье: определяет варианты прагматичного сотрудничества со своими главными соседями – Германией и Россией. В свое время в историческом сознании поляков укоренилась аксиома существованию у Польши двух врагов. На Западе — это Германия, на востоке — Россия. Пора признать, что «теория двух врагов» принесла Польше больше вреда, чем пользы.

Gazeta Wyborcza делает акцент на ту часть выступления в Сейме, в котором говорится о намерении восстановить конструктивный диалог с Россией. Витольд Ващиковский указал, что для восстановления отношений необходимо участие обеих сторон. В выступлениях депутатов Сейма в прениях прозвучали встречные предложения - «добиться польским властям отмены эмбарго России на продукты из республики, а также восстановить торговые отношения с Калининградской областью».

Оклики в российских СМИ на выступление польского главы МИДа были сдержанно-оптимистичными. Издания ограничились кратким пересказом и заголовками в таком стиле, что «Польша захотела восстановить отношения с Россией» Приведу типичный комментарий: «Министр иностранных дел Витольд Ващиковский, который ранее обвинял Российскую Федерацию во множественных нарушениях международных правил, сейчас говорит, что Россия и Польша могут быть союзниками. Представители Кремля пока никак не ответили на подобные заявления».

В чем причина такой сдержанности? В последние несколько лет нападки на Россию со стороны Польши стали обычным делом. Мы уже привыкли к плохим новостям из Варшавы и постоянным обвинениям во всех грехах, поэтому просто не знаем, как обходиться с хорошими известиями. Будь то прошлогодний блиц-визит в Москву вице-министра М. Зюлковского, будь то нынешнее заявление от лица его шефа – министра В. Ващиковского. Видимо, Москве нужно некоторое время, чтобы понять, что это было – тактический ход Варшавы, пропагандистская акция или реальный поворот к лучшему. В любом случае, сразу отталкивать протянутую руку было бы недальновидно и глупо. Это хорошо понимают и в Москве и в Варшаве.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков, справедливо считает - то, что разбивалось столь долгие годы, будет крайне трудно склеить, но можно попробовать. «Мы должны приветствовать стремление Польши к налаживанию отношений с Россией. Хотелось бы на фоне всего происходящего негатива слышать такие вещи, тем более что наше руководство во внешней политике всегда придерживается принципа взаимоинтереса и взаимоуважения. Если какая-то страна декларирует, а тем более, реализует на практике стремление к налаживанию отношений, мы это приветствуем».

Его коллега по палате – телеведущий и председатель комиссии Совфеда по инфополитике Алексей Пушков был настроен куда более критически. В своём популярном Твиттере он заметил, что «Варшава не танго танцует, а танец с саблями». Еще недавно политические остроумие дежурных «говорящих голов» ценилось крайне высоко, их максимы получали большой резонанс в российской прессе. Но сегодня время времена меняются – громкого выстрела не получилось.

В чем тут причина? Мне кажется, что время мегафонной дипломатии уходит. Взаимный обмен пропагандистскими уколами довел нас до того, что никакая тема не может серьезно обсуждаться. Постоянный троллинг девальвировал само понятие дипломатии и конструктивного диалога. В итоге, у нас нет каналов экстренной связи по военной линии с Европой, отсутствуют регулярные контакты между политическими экспертами. Оказался разрушен даже культурный и научный обмен.

Сегодня мир стоим на новом рубеже, который можно обозначить термином «дипломатическая революция». Происходит изменение сложившихся коалиций, переворачивание старых альянсов и формирования новых. У физиков есть такое понятие, как "эффект бабочки", — судьбоносный момент, когда от небольших усилий могут произойти большие изменения в будущем. Сейчас наступает именно такое время, когда перед нами открывается множество дверей, ранее закрытых в мировой политике.

Там, где дипломаты не могут по каким-то причинам говорить, должны вступать в диалог эксперты, общественные организации и другие методы народной дипломатии. Если бы России и Польше удалось перезапустить перекрестный год культуры, наладить общественный диалог и вывести научные и гуманитарные контакты за политические скобки, как обещал с трибуны Сейма Витольд Ващиковский, – это уже бы было серьезным прорывом.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков в интервью ФАН говорит о том же: « — Что касается груза тяжелых проблем, я бы разделил ситуацию, как это делают все, на политику и политиков, и простых граждан, для которых отношения с Россией и ее народом всегда были, есть и будут позитивными. Если не будет недобросовестных спекуляций, то мы быстро сможем восстановить отношения».

Заметную роль в этом деле может сыграть возобновление работы Российско-польской группы по сложным вопросам совместной истории. Сопредседателем группы с польской стороны стал профессор Мирослав Филипович, который специализируется на регионе Центральной и Восточной Европы. «Формирование состава группы с польской стороны мы считаем актом доброй воли и демонстрацией желания сохранить неполитические каналы общения с российской стороной", - считают в польском МИДе.

Надеемся, что и с российской стороны будут приложены должные усилия для эффективной работы Группы по сложным вопросам. Если смотреть шире, то для придания российско-польскому диалогу устойчивого характера необходимо существование широкого спектра постоянных общественных институций. На рубеже 2008-2009 годов российскими и польскими интеллектуалами были предприняты значительные усилия для нормализации двусторонних отношений. Важно сохранить и приумножить этот позитивный опыт всовременных условиях.



Пора уже понять, русские и поляки – взрослые люди, способные общаться без переводчика. Они сами могут нормально разговаривать: в одном случае - вместе разрешать спорные вопросы, в другом - поступать по-своему. На бытовом уровне, на мой взгляд, полякам гораздо проще найти общий язык с русскими, чем, например, с немцами. Однако отношения двух крупнейших славянских народов не должны зависеть от настроений в высоких кабинетах. Как говорил Шарль де Голль, «политика слишком серьезное дело, чтобы ей занимались одни политики».

Автор - политолог, профессор, директор по международным проектам Института национальной стратегии.