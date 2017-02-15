Финляндия может аннулировать сделки по продаже недвижимости гражданам РФ

Депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен заявила, что власти Финляндии могут расторгнуть сделки по продаже недвижимости с гражданами России, если собственность находится рядом со стратегически важными объектами. Об этом сообщает агентство Интерфакс.





По словам чиновницы, в настоящее время Минобороны Финляндии проверяет данные сделок с гражданами из-за пределов ЕС. Проблемные сделки правительство будет рассматривать в марте, а затем приступит к подготовке поправок в законодательство.





Напомним, что в марте 2016 года комитет нацбезопасности Финляндии утвердил новый перечень угроз безопасности страны, которые могут быть проявлением гибридной войны. Приобретение недвижимости иностранцами также вошло в перечень.





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