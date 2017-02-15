 

Финляндия может аннулировать сделки по продаже недвижимости гражданам РФ

Депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен заявила, что власти Финляндии могут расторгнуть сделки по продаже недвижимости с гражданами России, если собственность находится рядом со стратегически важными объектами. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

По словам чиновницы, в настоящее время Минобороны Финляндии проверяет данные сделок с гражданами из-за пределов ЕС. Проблемные сделки правительство будет рассматривать в марте, а затем приступит к подготовке поправок в законодательство.

Напомним, что в марте 2016 года комитет нацбезопасности Финляндии утвердил новый перечень угроз безопасности страны, которые могут быть проявлением гибридной войны. Приобретение недвижимости иностранцами также вошло в перечень.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правительство засекретит информацию о владельцах вилл и яхт
» В России вводится штраф за незаконные сделки с недвижимостью
» Парламент Финляндии одобрил строительство АЭС «Ханхикиви-1»
» Финский парламент рассматривает законопроект о запрете покупки недвижимости жителями стран, не входящих в Евросоюз
» Финляндии пришелся не по нраву "энергомост" с Россией
Материал недели
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Публикации
Кино о о детях или кино для детей?

Кино о о детях или кино для детей?

Три пушкинских дня

Три пушкинских дня

Криптобандеровцы в свете исторического опыта

Криптобандеровцы в свете исторического опыта

Есть ли у русских небо?

Есть ли у русских небо?

Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Исключительный убийца

Исключительный убийца

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Финляндия может аннулировать сделки по продаже недвижимости гражданам РФ

  • 16:32
  • 157

Однокурсника Дмитрия Медведева назначили главой Карелии

  • 15:30
  • 128

Дети российских чиновников продолжат учиться за границей

  • 12:25
  • 176
Кино о о детях или кино для детей?

Кино о о детях или кино для детей?

Три пушкинских дня

Три пушкинских дня

Депутатов могут начать штрафовать за отказ отвечать журналистам

  • 17:58
  • 245
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru