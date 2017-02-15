Однокурсника Дмитрия Медведева назначили главой Карелии

Временно исполняющим обязанности главы Карелии назначен Артур Парфенчиков, который ранее он был руководителем Федеральной службы судебных приставов.





Напомним, что предыдущий глава региона Александр Худлайнен ранее заявил о своей отставке. Президент Владимир Путин принял его отставку и предложил занять эту должность Парфенчикову.





Артур Парфенчиков ранее занимал пост прокурора Петрозаводска, а до недавнего времени был главой Федеральной службы судебных приставов. Чиновник является однокурсником председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и замгенпрокурора Николая Винниченко.





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