Однокурсника Дмитрия Медведева назначили главой Карелии
- 15.02.2017, 15:30,
- Новости
- 41
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Временно исполняющим обязанности главы Карелии назначен Артур Парфенчиков, который ранее он был руководителем Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, что предыдущий глава региона Александр Худлайнен ранее заявил о своей отставке. Президент Владимир Путин принял его отставку и предложил занять эту должность Парфенчикову.
Артур Парфенчиков ранее занимал пост прокурора Петрозаводска, а до недавнего времени был главой Федеральной службы судебных приставов. Чиновник является однокурсником председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и замгенпрокурора Николая Винниченко.
АПН следит за развитием событий.