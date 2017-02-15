Дети российских чиновников продолжат учиться за границей
- 15.02.2017, 12:25,
- Новости
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Российское правительство ожидаемо отказалось поддерживать законопроект, налагающий запрет на обучение детей чиновников за рубежом. По мнению кабинета министров, это может нарушить права детей.
Напомним, что этот законопроект внесли в прошлом году депутаты от КПРФ. В правительстве РФ уже готов официальный отрицательный отзыв на этот проект, сообщает РБК.
«Нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование», — говорится в отзыве.
Издание также утверждает, что чиновники обсудили этот вопрос 13 февраля и сочли инициативу представителей КПРФ «популистской».
АПН следит за развитием событий.