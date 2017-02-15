 

Дети российских чиновников продолжат учиться за границей

Российское правительство ожидаемо отказалось поддерживать законопроект, налагающий запрет на обучение детей чиновников за рубежом. По мнению кабинета министров, это может нарушить права детей.

Напомним, что этот законопроект внесли в прошлом году депутаты от КПРФ. В правительстве РФ уже готов официальный отрицательный отзыв на этот проект, сообщает РБК.

«Нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование», — говорится в отзыве. 

Издание также утверждает, что чиновники обсудили этот вопрос 13 февраля и сочли инициативу представителей КПРФ «популистской».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Правительство Коррупция
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