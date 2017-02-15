Три пушкинских дня

Столетие начала революции, прервавшей серебряный век (на деле бывший золотым) и, как и предрекал (с прискорбным опозданием) один из простодушных властителей пресыщенных дум, завершившейся почернелыми головешками и удушливым дымом?

Помимо этой даты есть и другая, весёлая, как имя связанного с ней человека. Русского человека в его естественном развитии через двести лет, как пророчил Гоголь. В этом году исполняется 200 лет с первого 19 октября – дня пушкинского выпуска из Царскосельского лицея.

Россия – страна огромная, но тесная. В ней не хватает не только жилого пространства, хороших дорог, настоящих рабочих мест, но и общественных площадок, авторитетов, культурных ниш. Сейчас особенно заметно стало, что по-прежнему не хватает ясных окон во внешний мир, чтобы иноземцы не верили россказням об ужасах, творящихся за придуманной ими же стеною.

В России есть институция, идея которой может стать руководством к действию. Это учреждённая в 1999 году медаль Пушкина – за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, международных культурных связей. Помнят о её существовании, главным образом, атташе по культуре и другие дипломатические работники. Награждают ею редко и нерегулярно, всё больше иностранцев. Это неправильно. Во-первых, медалью Пушкина следует и дальше награждать учёных и деятелей культуры внутри России. Во-вторых, если мы присваиваем награду Российского государства иностранным гражданам, лучше обставить это дело половчее, красивее и плодотворнее. Можно поучиться, например, у французских коллег с их орденами Академических пальм и Искусств и литературы, всемирно известными и присуждаемыми от лица не главы республики, но авторитетных орденских советов при министерствах просвещения и культуры соответственно.

Отчего бы в год двухсотлетия лицейского выпуска не учредить в России Пушкинский совет из действительно авторитетных патриархов искусств и наук? Разнообразные чиновники и функционеры творческих союзов могут по-прежнему представлять правильных людей к государственным наградам. Однако медаль Пушкина для граждан России почти забыта. Ни от кого не убудет, если Пушкинский совет возьмёт на себя ответственность представлять к ней тех, кто обойдён иными наградами – настоящее в искусстве нередко не числится по ведомствам, подающим представления. Пушкинский совет был бы полезен и в деле награждения иностранных граждан: иногда лучше, чтобы не государственный чиновник, а независимый совет подыскал бы кандидата, разузнал бы его мнение, разъяснил, что отметить его желают не власти, но русские коллеги.

Дело можно обставить так. Пушкинский совет готовит списки представленных к награде трижды в год, а награждения утверждаются указами президента к 10 февраля, 6 июня и 19 октября – ко дню смерти Пушкина, дню его рождения и дню Лицея (нет смысла переводить воспетую поэтом дату на новый стиль, она сама поэзия). Число единовременно награждаемых может быть ограничено каким-то символическим числом, например, 37. В Пушкинский совет, созываемый, допустим, по инициативе 7 авторитетных учредителей, входят, с учётом приглашённых ими, 19 действительных членов. Ежегодно некоторое количество действительных членов выбывает по жребию, сохраняя за собою почётное имя члена Пушкинского совета. На их место избираются новые. В дальнейшем предельный срок пребывания в Совете можно ограничить 7 годами. Пушкинский совет вправе выносить свои суждения по вопросам культуры, просвещения, гуманитарных наук и международного сотрудничества в этих сферах.

Одними из первых могут быть обсуждены вопросы по учреждению ордена Пушкина и подготовке к 220-летию поэта. Лучше всего, если бы решение о создании Пушкинского совета было принято к 6 июня с. г., а первое награждение медалью Пушкина по представлениям Совета состоялось бы 19 октября 2017 года.