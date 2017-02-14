Депутатов могут начать штрафовать за отказ отвечать журналистам

В Государственную Думу РФ внесен новый законопроект, который предлагает установить повышенные штрафы для чиновников, отказывающихся отвечать на запросы журналистов.





Авторами законопроекта являются депутаты от фракции ЛДПР. Законотворцы предлагают дополнить КоАП статьей «Отказ в предоставлении информации по запросу редакции средства массовой информации». Как утверждают разработчики закона, действующее законодательство РФ позволяет чиновникам спокойно игнорировать журналистские запросы.





АПН следит за развитием событий и всецело поддерживает эту инициативу, хотя перспективы принятия подобного закона весьма сомнительны.



