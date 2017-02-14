Критика в адрес Владимира Путина может стать преступлением

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею о том, что в России необходимо принять специальный закон, который будет карать всех, кто любым образом оскорбит честь и достоинство президента России. Свою инициативу чиновник озвучил на встрече с преподавателями и учащимися казанского университета «Иннополис».





После того, как один из студентов спросил Володина, считает ли он необходимым принять закон о защите чести и достоинства президента РФ, спикер Госдумы горячо поддержал это инициативу.





Отметим, что действительно, похожие законы действуют в США, где за негативные высказывания в адрес президента страны с легкостью и без особых разбирательств сажают в тюрьму.





«Наша страна в этом более демократична, при этом пишут что хотят, говорят что хотят», - с сожалением отметил Вячеслав Володин.





Будет ли словесная инициатива чиновника воплощена в законодательстве - пока неизвестно.





АПН следит за развитием событий.



