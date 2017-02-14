 

Критика в адрес Владимира Путина может стать преступлением

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею о том, что в России необходимо принять специальный закон, который будет карать всех, кто любым образом оскорбит честь и достоинство президента России. Свою инициативу чиновник озвучил на встрече с преподавателями и учащимися казанского университета «Иннополис».

После того, как один из студентов спросил Володина, считает ли он необходимым принять закон о защите чести и достоинства президента РФ, спикер Госдумы горячо поддержал это инициативу.

Отметим, что действительно, похожие законы действуют в США, где за негативные высказывания в адрес президента страны с легкостью и без особых разбирательств сажают в тюрьму.

«Наша страна в этом более демократична, при этом пишут что хотят, говорят что хотят», - с сожалением отметил Вячеслав Володин.

Будет ли словесная инициатива чиновника воплощена в законодательстве - пока неизвестно.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Новые перестановки в Кремле не за горами
» «Единая Россия» включит в свои списки кандидатов, проигравших внутрипартийные праймериз
» За оскорбление Владимира Путина можно будет получить уголовный срок
» Путин всё-таки будет премьером?
» Российские министры вновь станут партийными
Материал недели
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Публикации
Криптобандеровцы в свете исторического опыта

Криптобандеровцы в свете исторического опыта

Есть ли у русских небо?

Есть ли у русских небо?

Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Исключительный убийца

Исключительный убийца

И ещё немного о национальном примирении

И ещё немного о национальном примирении

И побежали казаки

И побежали казаки

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Москва Новые законы Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Депутатов могут начать штрафовать за отказ отвечать журналистам

  • 17:58
  • 104

Критика в адрес Владимира Путина может стать преступлением

  • 14:12
  • 232

Эстрадный комик Михаил Галустян и режиссер Никита Михалков назначены послами III зимних Всемирных военных игр

  • 11:43
  • 179

АПН создаёт штаб по вмешательству в иностранные выборы

  • 10:21
  • 286

Оптимизация по-российски: в стране закроют почти 4 тысячи школ и детских садов

  • 14:19
  • 514

Федеральные СМИ анонсировали новые отставки губернаторов

  • 12:40
  • 466
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru