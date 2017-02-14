 

АПН создаёт штаб по вмешательству в иностранные выборы

МОСКВА. Впечатлённое заявлением руководства французской партии "Вперёд!" о том, что Москва, оказывается, опять вмешивается в иностранные выборы, руководство Агентства Политических Новостей совместно с лучшими боевыми и трудовыми специалистами Института Сакральных Исследований объявляет о создании постоянного штаба по вмешательству в иностранные выборы, действующего на коммерческой основе.
 
Вчера, выступая в эфире телеканала France 2, генеральный секретарь этой партии Ришар Ферран обвинил Россию в создании фейковых новостей через каналы RT и Sputnik, а так же в хакерских атаках на ресурсы партии, с целью не допустить избрания кандидата в президенты Франции от этой партии .
 
Сравнивая отчаянное положение кандидата от своей партии Эммануэля Макрона с провалом Хиллари Клинон, Ферран заявил: «Американцы заметили это, но было слишком поздно».
 
Ну что же, уважаемый Ришар. Вы вовремя опомнились. Теперь то Вы знаете, кому заносить Ваши коррупционные евро в коробке из под ксерокса. Пока не поздно - займитесь их сбором и упаковкой.
 
Как известно, нынешний президент США Дональд Трамп был назначен на свою должность по решению нашего коллеги Павла Святенкова. У партии "Вперёд!", пока ещё, остаётся небольшое окно возможностей, позволяющее избежать аналогичной катастрофы. Нужно только не лениться, и не жадничать, и ни в коем случае не сообщать о нашем вымогательстве в полицию.
 
Если Вы попробуете привлечь к передаче выкупа правоохранительные органы, мы Вам вместо относительно цивилизованной Мари Ле Пен какого-нибудь Роберта Мугабе назначим президентом и будете потом, как дураки, годами заниматься деколонизацией Франции и передачей земли от белых фермеров афрофранцузам.
 
В ближайшее время мы намерены закрепить и многократно повторить наш успех, распространив своё пагубное влияние на выборы по всему миру. Южная Корея, Сенегал, Норвегия... В мире существует свыше 200 государств, выборы проходят каждый год, так что возможность превратить нашу зловещую российскую извините за выражение софтповер в хороший экспортный продукт у нас имеется.
 
Для его эффективного распространения вполне достаточно, чтобы политики всего мира жульничали и обманывали своих избирателей, документировали это в переписке по электронной почте и выглядели в своих высказываниях настолько бедно и глупо, чтобы национальное телевидение их стран проваливалось на фоне российского. Сопоставимость их интеллектуального ресурса с имеющимся, например, у господина Феррана так же является важным фактором нашего успеха.
 
Уверены, эти позитивные тенденции на международном рынке национальной политики будут продолжаться ещё очень долго, а значит - мы неплохо заработаем на всех эти выборах и, зловеще хохоча, отправимся отдыхать на Мальдивы или Кипр.
 
Вниманию руководителей политических партий и движений!
 
Оформить ежемесячную подписку на невмешательство наиболее страшных и опасных российских политтехнологов, хакеров и тележурналистов в Ваши национальные выборы Вы можете непосредственно в Штабе по вмешательству в иностранные выборы, расположенном в редакции АПН.
 
Пожалуйста, имейте при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, чтобы мы могли заказать для Вас пропуск на проходной.
 
 
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