 

Оптимизация по-российски: в стране закроют почти 4 тысячи школ и детских садов

В деревнях и селах Российской Федерации до конца 2018 года планируется закрыть 3639 детских садов и школ. Эти меры будут приняты в рамках оптимизации образовательных учреждений в соответствии с распоряжением правительства, направленном на «повышение эффективности образования и науки», сообщает «Коммерсант».

Вместе с детскими садами и школами будут закрыты учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Интересно, что при этом, по данным Счетной палаты, несмотря на сокращение образовательных учреждений, в 36 регионах страны расходы не сократились, а, как это не удивительно, выросли. В то же время повышение зарплаты учителям является крайне незначительным — на 0,74% в целом по России, а в Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия работникам школ не добавили вообще ничего. 

Необходимо отметить, что 9,5 тыс. российских населенных пунктов, имеющих до 1,5 тыс. жителей, не имеют сегодня детских садов, а 877 из них находятся на расстоянии более 25 км от ближайшего садика. В трети этих сел и деревень нет общественного транспорта. В 6 тыс. населенных пунктов нашей страны нет школ, а из 940 деревень детям приходится добираться до школы более 25 км. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Образование Правительство
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