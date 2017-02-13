 

Федеральные СМИ анонсировали новые отставки губернаторов

Новая февральская неделя может отметиться очередными отставками глав российских регионов. Некоторые федеральные СМИ анонсировали увольнение губернаторов Рязанской и Новгородской областей.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин еще на прошлой неделе подал прошение об отставке и попрощался с подчиненными, сообщает газета «Коммерсантъ». Одним из его потенциальных преемников называют директора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.

Еще один губернатор - глава Рязанской области Олег Ковалев - может уйти в отставку уже сегодня 13 февраля. Среди его возможные сменщиков называют депутата Госдумы Николая Любимова. 
 
Кроме того, стало известно, что глава Карелии Александр Худилайнен также готовится уйти в отставку на этой неделе, а его преемником станет директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте. 

Напомним читателем, что на прошлой неделе в отставку были отправлены два губернатора - глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Правительство
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