Федеральные СМИ анонсировали новые отставки губернаторов

Новая февральская неделя может отметиться очередными отставками глав российских регионов. Некоторые федеральные СМИ анонсировали увольнение губернаторов Рязанской и Новгородской областей.





Губернатор Новгородской области Сергей Митин еще на прошлой неделе подал прошение об отставке и попрощался с подчиненными, сообщает газета «Коммерсантъ» . Одним из его потенциальных преемников называют директора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.





Еще один губернатор - глава Рязанской области Олег Ковалев - может уйти в отставку уже сегодня 13 февраля. Среди его возможные сменщиков называют депутата Госдумы Николая Любимова.

Кроме того, стало известно, что глава Карелии Александр Худилайнен также готовится уйти в отставку на этой неделе, а его преемником станет директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.





Напомним читателем, что на прошлой неделе в отставку были отправлены два губернатора - глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.





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