 

Жителей калифорнийского города Оровилл эвакуируют из-за опасности прорыва самой высокой в США дамбы

ОРОВИЛЛ. Власти Калифорнии объявили об эвакуации жителей города Оровилл, которые подверглись опасности наводнения. По мнению специалистов, в течении ближайшего часа высочайшая в США дамба на одноимённом озере может быть прорвана из-за резко увеличившегося после интенсивных дождей уровня воды. За последние сутки там был достигнут рекордный за пол столетия уровень подъема воды.
 
Высота дамбы на озере Оровилл составляет 235 метров, длина - 2109 метров, она запирает собою водоём общей ёмкостью свыше 4 кубических километров воды. Разрушение такого объекта может повлечь за собой тяжелейшую катастрофу.
 
Редакция АПН искренне надеется на своевременность эвакуации и на то, что, в итоге, никто не пострадает.
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