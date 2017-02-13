Жителей калифорнийского города Оровилл эвакуируют из-за опасности прорыва самой высокой в США дамбы

ОРОВИЛЛ. Власти Калифорнии объявили об эвакуации жителей города Оровилл, которые подверглись опасности наводнения. По мнению специалистов, в течении ближайшего часа высочайшая в США дамба на одноимённом озере может быть прорвана из-за резко увеличившегося после интенсивных дождей уровня воды. За последние сутки там был достигнут рекордный за пол столетия уровень подъема воды.



Высота дамбы на озере Оровилл составляет 235 метров, длина - 2109 метров, она запирает собою водоём общей ёмкостью свыше 4 кубических километров воды. Разрушение такого объекта может повлечь за собой тяжелейшую катастрофу.

Редакция АПН искренне надеется на своевременность эвакуации и на то, что, в итоге, никто не пострадает.

