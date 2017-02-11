В Екатеринбурге покалечили оппонента шансонье Новикова и передали от него привет

ЕКАТЕРИНБУРГ. В среду, 8 февраля, около 23 часов известный в Екатеринбурге юрист Дмитрий Рожин подвергся нападению. Рожина опрыскали из балончика со слезоточивым газом и дважды ударили по голове кастетом, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Нападавшими стали двое мужчин одного из которых Рожин, по его словам уже узнал. По заявлению юриста, ему был передан привет от Александра Новикова - известного эстрадного исполнителя, вокруг деятельности которого в строительной сфере имеется длительный конфликт.

Сам Рожин известен в Екатеринбурге, как один из оппонентов певца и директора Театра эстрады Александра Новикова в скандале с вставшей стройкой коттеджного поселка «Бухта Квинс».

