В Екатеринбурге покалечили оппонента шансонье Новикова и передали от него привет
- 11.02.2017, 09:24,
- Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ. В среду, 8 февраля, около 23 часов известный в Екатеринбурге юрист Дмитрий Рожин подвергся нападению. Рожина опрыскали из балончика со слезоточивым газом и дважды ударили
по голове кастетом, причинив закрытую черепно-мозговую травму.
Нападавшими стали двое мужчин одного из которых Рожин, по его словам уже узнал. По заявлению юриста, ему был передан привет от Александра Новикова - известного эстрадного исполнителя, вокруг деятельности которого в строительной сфере имеется длительный конфликт.
Сам Рожин известен в Екатеринбурге, как один из оппонентов певца и директора
Театра эстрады Александра Новикова в скандале с вставшей стройкой
коттеджного поселка «Бухта Квинс».