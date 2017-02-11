 

В Алтайском крае собака спасла брошенного матерью двухлетнего ребёнка

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Местная прокуратура вышла с представлением о лишении родительских прав женщины, которая оставила своего двухлетнего сына на неотапливаемой веранде без одежды и еды. Несколько дней его согревала своим телом собака и, затем, случайно обнаружил проходивший мимо прохожий. Мать же вернулась домой через несколько дней после того, как её сына забрали с веранды.
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