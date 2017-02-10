 

Очередной скандал разгорается вокруг IKEA

МОСКВА. Издание "Московский Монитор" выступило с обвинениями в адрес одного из руководителей российской IKEA - директора компании Икеа Сентерс Рус Девелопмент Давида Гуссе. Компания не первый раз попадает в центр разнообразных коррупционных скандалов, но, на этот раз, кажется, читателям открылся какой-то новый сюжет. На этот раз, однако, речь идёт скорее не о самой компании, а о репутации одного из её руководителей. Издание приводит историю деятельности Гуссе в России и утверждает, что большинство организованных им сделок с недвижимостью носят сомнительный, связанный с откатами характер. Так ли это - по всей видимости предстоит выяснить заинтересованным в этой истории правоохранительным органам.
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