Очередной скандал разгорается вокруг IKEA

МОСКВА.
Издание "Московский Монитор" выступило с обвинениями в адрес одного из руководителей российской IKEA
- директора компании Икеа Сентерс Рус Девелопмент Давида Гуссе. Компания не первый раз попадает в центр разнообразных коррупционных скандалов, но, на этот раз, кажется, читателям открылся какой-то новый сюжет. На этот раз, однако, речь идёт скорее не о самой компании, а о репутации одного из её руководителей. Издание приводит историю деятельности Гуссе в России и утверждает, что большинство организованных им сделок с недвижимостью носят сомнительный, связанный с откатами характер. Так ли это - по всей видимости предстоит выяснить заинтересованным в этой истории правоохранительным органам.