Москва вошла в семерку самых умных городов

Столица России оказалась среди семи финалистов премии проходящего в Тайване ежегодного форума "Умных городов". Это произошло впервые за все время существования конкурса, сообщается сегодня на сайте мэрии Москвы.





Премия вручается с 2002 года, и за всю историю проведения конкурса российский город впервые оказался в списке финалистов. Кроме Москвы в списке "Top-7" отмечены по два города из Австралии, Канады и Тайваня.





"Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу", — говорится в любопытном сообщении.





Строгое международное жюри оценивало города по нескольким критериям: уровень доступа в интернет, доступность высшего образования, политика поощрения стартапов, интерактивность городских порталов и так далее.





Эксперты АПН сходятся во мнениях, что результаты форума весьма интересны. Очень жаль, что экспертам не удалось на самих себе опробовать столичный Wi-Fi , который вечно не работает, глючные городские порталы и высшее образование, с которым после получения диплома даже продавцом в супермаркет трудно устроиться, если нет связей и знакомств.





Но в принципе, идея довольно интересная - определять ум по степени доступа к сети интернет и разнообразию гаджетов. Осталось теперь научить докторов лечить болезни через интернет, а судей приговоры выносить по специальному приложению из серии "Активный гражданин", и вообще, умные будем. Хотя лучше всего было бы вместо городской администрации специальное приложение установить на телефон, вот тогда мы точно окажемся на первом месте.





АПН следит за развитием событий.



