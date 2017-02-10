Зюганов, Жириновский и Миронов - омоложения кандидатов не предвидится

Кремль не собирается препятствовать участию в выборах президента действующих лидеров парламентских партий, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве страны.





Как информирует издание, администрация президента считает нецелесообразной замену лидеров парламентских партий накануне выборов.





«Бессмысленно требовать от парламентских партий выдвижения новых кандидатов. Наоборот, пусть участвуют их лидеры», — цитирует РБК речь своего источника.





Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кремль рассматривает возможность омолодить партийное руководство для выдвижения в кандидаты на пост президента РФ новых лиц.





Однако, проведенные соцопросы показали, что россияне не знают других политиков, кроме Зюганова, Миронова и Жириновского, поэтому все трое, скорее всего, примут участия в президентских выборах в 2018 году.





Надо отметить, что лидеру КПРФ в следующем году исполнится 74 года, лидеру ЛДПР — 72 года, лидеру «Справедливой России» — 65 лет.





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