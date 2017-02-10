Кандидатом в от КПРФ в 2018 году может оказаться Рашкин

За последний месяц практически все оппозиционные политические силы так или иначе заявили о своем желании участвовать в президентской гонке-2018. Готовность попасть в бюллетень уже выразили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный. Фигурой умолчания остались коммунисты. Но, как говорят эксперты и источники в КПРФ, кандидатом от компартии может оказаться вовсе не Геннадий Зюганов.





Уже давно экспертное сообщество указывает коммунистам на то, что им пора сменить фронтмена, чтобы улучшить свои результаты. Коммунисты на это с тем же упорством отвечают, что делать этого не собираются. Но время, кажется, настало.





Кто же может заменить незаменимого Геннадия Андреевича? Желающие есть. И в первых рядах – глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин. Именно на него указывают как эксперты, так и источники в компартии.





Например, в качестве возможного преемника его рассматривает политтехнолог Валентин Бианки. В недавнем интервью «Актуальным комментариям» он заявил, отвечая на вопрос, есть реальные претенденты на пост Геннадия Зюганова(http://actualcomment.ru/vlasti-nuzhen-kandidat-kotoryy-okonchatelno-razdrobit-rezkoprotestnyy-elektorat-1702012142.html): «Конечно да, есть персоны, которые бы хотели занять его место. Они понимают, что до бесконечности Зюганов не будет возглавлять партию, что время начинать какую-то (может и долгосрочную) операцию по замене. В этом контексте есть совсем очевидные фигуры, которые вписываются во внутрипартийную иерархию. Здесь можно назвать Валерия Рашкина, главу московского горкома КПРФ. Другой вопрос, что он имеет минимальное влияние, плюс после результатов выборов в Москве и по округу потерял вес».





Похоже, этот «вес» он стремиться вновь обрести любыми способами: в последнее время его медийная активность вызывает порой даже недоумение, поскольку он стремиться участвовать во всех более-менее громких процессах. Например, в пятницу на заседании Госдумы он начал активно будировать тему шахтеров.





Напомним, в Ростовской области сложилась катастрофическая ситуация с выплатами зарплаты шахтерам. Общая задолженность перед более чем 2,5 тыс. работников ООО "Кингкоул" по зарплате составляла около 300 млн рублей. В настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина, который обвиняется в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по делу руководителям вынесены приговоры, в отношении двух управляющих дела прекращены по амнистии. Шахтеры обращались ко всем, кто готов был их слушать: писали президенту, депутатам. Ситуация понемногу начала разрешаться, пошли первые выплаты, погасить задолженность обещают к 1 июля. По просьбе губернатора региона Василия Голубева к выплатам задолженностей подключили ОАО "Региональная корпорация развития". Депутаты от региона Максим Щаблыкин и Виктор Водолацкий еще в декабре начали работать над проблемой.





Но тут появился Валерий Рашкин. В пятницу он с думской трибуны предложил пригласить в нижнюю палату представителей шахтеров, чтобы обсудить острые вопросы. Никто из коллег-парламентариев его не поддержал, ведь все знали, что уже упомянутый Щаблыгин будет встречаться с шахтерами в понедельник. Так, коллега Рашкина по фракции Николай Коломейцев предложил подождать информации Роструда и Генпрокуратуры. «Роструд и Генпрокуратура пообещали дать все ведомости по выплате задолженности. Давайте подождем их, у них значительно больше полномочий и значительно точнее информация», - отметил он. А эсер Михаил Емельянов и вовсе подчеркнул, что это не вопрос для пиара.





«Есть четкая дорожная карта. 13 февраля будет выставлено имущество (предприятия) на торги. Постоянно будировать и провоцировать сегодня — это некорректно. (…) Зачем устраивать в зале это шоу, есть четкий график, он будет погашен, деньги все будут выплачены», - отметил в свою очередь депутат Виктор Водолацкий.





Действительно, зачем устраивать шоу и таскать шахтеров в Москву? Да и совсем недавно представители всех фракций Госдумы провели встречу с губернатором Ростовской области, на которой была выработана та самая дорожная карта выплат, по которой на сегодняшний день практически 50% выплат шахтерам уже произведено.





Впрочем, похоже, вопрос зачем таскать шахтеров в Москву для Валерия Рашкина совсем не риторический.





«Ну, сами подумайте, Рашкин саратовский коммунист, сейчас возглавляет московскую организацию. Где он и где шахтеры?», - говорит источник в аппарате компартии. «Для него нужен повод, громкая тема, объективы телекамер и ленты информагентств. В последнее время он нарастил свою активность и уже в кулуарных разговорах все чаще и чаще вспоминает про 2018 год», - намекнул он.





И сценарий, по которому электорат увидит новую фамилию от коммунистов в 2018 году, кажется не столь анекдотичным. Достаточно вспомнить один эпизод. 7 февраля в ходе заседания Совета народно-патриотических сил руководитель общественной организации детей войны, депутат Госдумы Николай Арефьев предложил выдвинуть кандидатуру Зюганова на выборах президента России. «Мы предлагаем выдвинуть Геннадия Андреевича на пост президента РФ. Дети войны поддержат эту кандидатуру», - сказал он.





На это предложение лидер КПРФ ответил следующее: «У меня большая просьба не предопределять ничего, мы должны на равных обсудить все возможные варианты, все возможные кандидатуры».





Неужели компартия всерьез задумалась о преемнике?



