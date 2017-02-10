Радиостанцию «Эхо Москвы» могут закрыть через несколько дней

Известная радиостанция «Эхо Москвы» может в ближайшее время прекратить свое вещание. Соответствующее предупреждение направлено Роскомнадзором в адрес владельцев радиостанции из-за нарушения закона «О СМИ».





Организация нарушила законодательство РФ в части, которая касается структуры собственности юрлица, которому принадлежит СМИ. Об этом сегодня сообщает «Лайф».





В претензиях Роскомнадзора говорится, что один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%. Между тем учредителем СМИ не может выступать иностранное государство, компания, гражданин или российское юрлицо с иностранным участием.





Теперь у руководства радиостанции есть пять дней, чтобы устранить нарушение законодательства. Такой срок определил Роскомнадзор. В случае невыполнения требования деятельность СМИ будет приостановлена.





Напомним, что а конце декабря 2016 года главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире телеканала «Дождь», что американская компания EM-Holding снизила свою долю в уставном капитале радиостанции до 19,92%. По всей видимости, изменения не коснулись учредителей ЗАО.





АПН следит за развитием событий.



