 

В России может возникнуть дефицит вакцин

МОСКВА. В России может возникнуть дефицит вакцин. Об этом говорится в письме, направленном дочерней компанией Ростеха Нацимбио в адрес министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

В качестве причины, из-за которой в стране может наступить дефицит вакцин, «Нацимбио» указывает новый закон, разработанный Минздравом.  Речь идет о проекте, предлагающем посерийный государственный контроль для вакцин, в чём-то аналогичный ЕГАИС. Согласно информации на сайте раскрытия правовой информации regulation.gov.ru, он был разработан для улучшения процедуры допуска лекарственных препаратов на рынок, а фактически вводит жёсткий контроль государства за их производством и распространением.

 

Редакция АПН констатирует мощнейшую тенденцию возврата страны к плановому экономическому хозяйству. Компьютеров теперь уже достаточно, чтобы реализовать старый советский лозунг "социализм - это учёт".

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Экономику России спасут за 2 трлн. рублей
» Госдума одобрила бюджет на три года в первом чтении
» В.Путин подписал закон, освобождающий от налогообложения проценты по еврооблигациям
» По мнению Зурабова, в России нет проблем с лекарствами
» Организуется всероссийская акция по легализации мигрантов
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
Есть ли у русских небо?

Есть ли у русских небо?

Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Исключительный убийца

Исключительный убийца

И ещё немного о национальном примирении

И ещё немного о национальном примирении

И побежали казаки

И побежали казаки

«Победители». Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

«Победители». Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Москва Новые законы Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

В России может возникнуть дефицит вакцин

  • 10:49
  • 90

Администрация президента США начнёт поиск источников "утечек"

  • 10:46
  • 96

Захарченко объявил, что ДНР не будет поддаваться на провокации

  • 10:27
  • 97
Есть ли у русских небо?

Есть ли у русских небо?

МВФ отказался спасать Украину

  • 14:15
  • 373

Объявлены лауреаты премии "За верность науке"

  • 09:21
  • 269
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru