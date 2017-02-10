В России может возникнуть дефицит вакцин

В качестве причины, из-за которой в стране может наступить дефицит вакцин, «Нацимбио» указывает новый закон, разработанный Минздравом. Речь идет о проекте, предлагающем посерийный государственный контроль для вакцин, в чём-то аналогичный ЕГАИС. Согласно информации на сайте раскрытия правовой информации regulation.gov.ru, он был разработан для улучшения процедуры допуска лекарственных препаратов на рынок, а фактически вводит жёсткий контроль государства за их производством и распространением.

Редакция АПН констатирует мощнейшую тенденцию возврата страны к плановому экономическому хозяйству. Компьютеров теперь уже достаточно, чтобы реализовать старый советский лозунг "социализм - это учёт".

