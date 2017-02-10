Администрация президента США начнёт поиск источников "утечек"

«Идея заключается в том, что президент желает вести переговоры, а обсуждаемая информация не должна уходить. Мы ведь занимаемся важнейшими делами от имени всей страны», — указал Шон Спайсер.

Это не первая утечка информации в прессу из аппарата Белого Дома. Ранее Трамп выступал с обвинениями в адрес бывших соратников Обамы, что именно они выдают подробности его переговоров журналистам.

Белый дом начал расследование происшедшего.

