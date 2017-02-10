 

Администрация президента США начнёт поиск источников "утечек"

ВАШИНГТОН. Пресс-секретарь Белого Дома выразил обеспокоенность тем, что в прессу попали подробности разговора Трампа и Путина. Старые практики, когда такие утечки использовались для неформального политического давления на участников подобных переговоров не устраивают Белый Дом.

 

«Идея заключается в том, что президент желает вести переговоры, а обсуждаемая информация не должна уходить. Мы ведь занимаемся важнейшими делами от имени всей страны», — указал Шон Спайсер.

 

Это не первая утечка информации в прессу из аппарата Белого Дома. Ранее Трамп выступал с обвинениями в адрес бывших соратников Обамы, что именно они выдают подробности его переговоров журналистам.

 

Белый дом начал расследование происшедшего.


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