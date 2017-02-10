 

Захарченко объявил, что ДНР не будет поддаваться на провокации

ДОНЕЦК. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», Александр Захарченко днем 9 февраля во время выезда на позиции ополченцев записал видеообращение.
 
В нем он предположил, что целью последних терактов, в том числе убийства в Макеевке Михаила Толстых (позывной Гиви), было попытаться «сдвинуть обстановку на линии противостояния». «Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать наступление», — сказал Захарченко, указав, что ополченцев провоцируют сорвать минские соглашения.

Редакция АПН отмечает, что господин Захарченко в полной мере освоил фирменный стиль российского начальства "не поддаваться на провокации" - то есть не делать ничего, что могло бы обидеть любых "партнёров", даже в минуты смертальной опасности.
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