Захарченко объявил, что ДНР не будет поддаваться на провокации

ДОНЕЦК. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», Александр Захарченко днем 9 февраля во время выезда на позиции ополченцев записал видеообращение.

В нем он предположил, что целью последних терактов, в том числе убийства в Макеевке Михаила Толстых (позывной Гиви), было попытаться «сдвинуть обстановку на линии противостояния». «Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать наступление», — сказал Захарченко, указав, что ополченцев провоцируют сорвать минские соглашения.



Редакция АПН отмечает, что господин Захарченко в полной мере освоил фирменный стиль российского начальства "не поддаваться на провокации" - то есть не делать ничего, что могло бы обидеть любых "партнёров", даже в минуты смертальной опасности.

