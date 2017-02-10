Захарченко объявил, что ДНР не будет поддаваться на провокации
- 10.02.2017, 10:27,
- Новости
- 97
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
ДОНЕЦК. Как сообщает «Донецкое
агентство новостей», Александр Захарченко днем 9 февраля во время выезда на позиции
ополченцев записал видеообращение.
В нем он предположил, что целью
последних терактов, в том числе убийства в Макеевке Михаила Толстых
(позывной Гиви), было попытаться «сдвинуть обстановку на линии
противостояния». «Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать
наступление», — сказал Захарченко, указав, что ополченцев провоцируют
сорвать минские соглашения.
Редакция АПН отмечает, что господин Захарченко в полной мере освоил фирменный стиль российского начальства "не поддаваться на провокации" - то есть не делать ничего, что могло бы обидеть любых "партнёров", даже в минуты смертальной опасности.