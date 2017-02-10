Есть ли у русских небо?

Два дня читаю тексты о том, что и кому должны в этой жизни славяне вообще и русские в частности. Понимаю, что у некоторых после прочтения таких текстов сводит скулы, но на мой взгляд нам предоставляется прекрасный повод поговорить с умными и образованными людьми, знающими как нам же, русским, лучше будет.

В своем письме Константину Кинчеву Герман Умаралиевич Сайдулаев театрально восклицает: - Ты поёшь: «от чудских берегов до ледяной Колымы, всё это наша земля». Всё это славянская земля, ты говоришь. Твоя земля.

А где моя земля, Костя? Куда она подевалась? Где земля Зарифуллина, Абузярова, Кара-Мурзы и Айрапетяна? Где земля русского писателя и филолога Аствацатурова, внука академика Жирмунского, и самого Жирмунского где земля? Где земли целых народов, которые веками жили на просторах от Чудских берегов до ледяной Колымы? Ты знаешь, Костя, что «Чудскими» эти берега называли от того, что жила там «чудь» - неславянское племя? Где земля карелов, чувашей, мари, прочих финских, угорских, уральских, сибирских, тюркских народов»?

Герман Сайдулаев утверждает, что он все 44 года своей жизни прожил в атмосфере расизма и ненависти и не может больше молчать. То есть все эти 44 года, буквально с самого рождения человек чувствовал свою ущемленность, а его слова подразумевают, что все эти годы над ним фактически совершали насилие и вот, наконец, нашел в себе силы сказать народу-гегемону, в лице Кинчева всё, что он про него думает.

Бабицкий, как человек куда более тонкой душевной организации рассуждает об уникальном вкладе различных народов в русскую цивилизацию, вреде уменьшительного национализма и невозможности изгнания из русской цивилизации «чуждых элементов».

Андрей Маратович Бабицкий, разъясняет, что письмо Сайдулаева это не просто претензии к Кинчеву, а ответ всем так называемым нацдемам, которые оказывается «смуту затеяли».

- «Затеянная нацдемами смута — это восстание против русского духа, против основ российской культуры и её понимания национального, против реальности Российского государства, как оно сложилось и существует» - рассуждает он.

И вот на этом интересном месте стоит остановиться чуть подробнее.

Оба автора в той или иной форме утверждают, что в России построена уникальная цивилизация в которой никто не чувствует себя обиженным или обделенным. Цивилизация, в которой рядом с русским плечом к плечу стоят почти две сотни народов, ставшие за столетия совместного быта не чуть не менее (а может и более) русскими, чем русские по рождению. А потому не нужно никакого представительства русским в российской власти, ибо все мы вместе и есть русские во всем своем многоэтничном многообразии, а коварные нацдемы пытаются всех поделить на русских и нерусских и права последних всячески ущемить, а кого-то и просто выкинуть за борт.

Утирая невольно набежавшую слезу и сдерживая праведный гнев, хочу отметить, что там где сильно давят на эмоции, обычно встречаются проблемы с документами.

Так что же за реальность такая сложилась в России, в которой при которой Герман Умаралиевич может утверждать, что наличие «своей земли» у славян лишает прав на эту землю другие народы, а «кипящее в венах славянское небо» вовсе не славянское, а общее. И против чего, собственно, «поднимают смуту» эти странные нацдемы?

Россия довольно сложное в административном смысле образование, в котором права регионов существенным образом различаются. На наших бескрайних просторах встречаются республики со своими титульными нациями, которые по верному замечанию Сайдулаева обладают правами на землю и небо, а есть края и области, где тоже есть и небо и земля, но она как бы для всех, впрочем и там есть нюансы. Попробую кратко пояснить:

Начнем с особого правового статуса малых и коренных народов. Русский бок о бок живущий с представителями малых и коренных народов имеет куда меньше прав на «землю и небо», чем национальные меньшинства, которые, например, в Якутии давно уже таковыми не являются.

Малые и коренные народы в соответствии с законами Российской Федерации получают существенные налоговые преференции, а по ряду занятий, относящихся к традиционным промыслам и вовсе освобождены от налогов, тогда как русский за аналогичный промысел без лицензии может получить уголовную статью. То есть государство на словах декларируя равенство, на деле разделяет граждан России по национальному признаку.

Дети представителей малочисленных народов пользуются компенсациями за обучение в ВУЗе, стипендией на уровне прожиточного минимума и многими иными социальными благами из бюджета РФ. Понятно, что русские дети из тех же поселков и выросшие в тех же условиях настолько способны, что им подобная государственная поддержка без надобности.

Теперь поговорим о государственных и национальных образованиях внутри России. Откроем наугад несколько конституций этих (как они сами себя называют) государств:

Ингушетия - демократическое, правовое, светское государство, образованное на основе реализации народом Ингушетии своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение. Государственными языками признаются ингушский и русский (именно в такой последовательности). Напомним, что одним из практических результатов самоопределения стало сокращение численности русских в республики с 31% до 0,8%.

Республика Коми: Образование Республики Коми и ее название связаны с исконным проживанием на ее территории коми народа. Республика Коми гарантирует сохранение и развитие языка, традиционной культуры и образа жизни коми народа и других народов, проживающих в республике. Кому не лень, поищите слово русские в этом прекрасном документе, а потом посмотрите национальный состав республики и снова поищите слово русский.

Республика Марий Эл: Народ Республики Марий Эл … реализуя свое неотъемлемое право на самоопределение… принимает настоящую Конституцию. Государственными языками в Республике Марий Эл являются Марийский (горный, луговой) и русский языки.

Республика Татарстан идет еще дальше, заявляя свои экстерриториальное право представлять и отстаивать интересы татарского народа.

При этом уважаемый мною Андрей Бабицкий упрекает нацдемов в уменьшительном национализме, что мол все эти прекрасные народы свившие в России уютные национальные гнезда будут злобными нацдемами выпровожены. Тезис он развивает: «Соответственно, выпроваживать "иноплеменных" за пределы государства Российского придётся с песнями и музыкой, подгоняя для убедительности шашками и штыками. Это уже сама по себе история, у которой нет и не может быть механизмов практической реализации, — ни по этическим, а соответственно, и любым другим основаниям» - подчеркивает Андрей Маратович.

Бабицкий, без сомнения, лукавит. Ему ли не знать о примере практической реализации озвученного им тезиса в первую чеченскую, когда русских Чечни физически лишили и неба и земли. Раны от той войны не затянулись и по сей день, как по сей день не вернулись в Чечню и русские. Все можно, но хотят ли этого нацдемы? Не приписывает ли Бабицкий свои измышления другим людям?

Однако вернемся к основной теме. В каждой национальной республике в России подчеркивается права и свободы титульной нации и это, как мы выяснили, далеко не пустая декларация. Под эти декларации заложены вполне конкретные бюджеты щедро наполняемые бюджетом федеральным. А раз национальным меньшинством быть выгодно, то и расцветают на наших просторах невиданные этносы и народности.

Михаил Бакунин когда-то высказал прекрасную мысль, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

Мысль эта была в последствие формализована в декларации прав человека, гласящей, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Так ли это в современной России, воспетой Бабицким и Сайдулаевым? Не сталкивались ли уважаемые господа с дискриминацией по этническому признаку в отношении русских? Возможно они не знают, что русские дети в ряде национальных республик вынуждены учить ненужный им язык в ущерб русскому, а в Татарстане некоторых заставляют это делать и по решению суда.

Им может быть неизвестно, что у русских в национальных республиках могут возникать проблемы с трудоустройством и карьерным ростом, а также к ним применяться и иные формы дискриминации.

Зато они не могут не знать о том, как дискриминировали русских на Украине и почему восстал Донбасс и отделился Крым. Полагаю, что они видят некоторые аналогии с внутрироссийской действительностью, правда выводы делают ошибочные.

Равенство строится на уважении. Уважая право иного народа быть самим собой, мне непонятно почему мы должны чего-то стесняться и умалять права собственного народа.

Неужели иные народы столь немощны, что им нужны костыли в виде дотаций, отнимаемых у далеко не самых богатых русских? Удивительно, но Герман Сайдулаев которого принял «русский мир» и который по словам Бабицкого должен был стать его органичной частью, относится к нему демонстративно плохо. Глядя на вполне сытое и довольное жизнью лицо Сайдулаева, я не понимаю, зачем ему понадобилось наше бескрайнее славянское небо? Не понимаю я почему это небо нужно у Кинчева отнять и отдать Сайдулаеву – Андрей Маратович, может вы объясните?

Не могу понять я и другого. Почему до настоящего времени не реализован принцип равенства всех перед законом прописанный в конституции Российской Федерации. Но этот вопрос стоит задавать уже другим людям.

Именно против подобной «странной экономической модели» и выступают нацдемы. То, что нацдемы называют равенством Сайдулаев называет «нацизмом», а русских, кто имеет что ему и его сторонникам возразить именует «нациками». Впрочем, всё это лишь риторика озвучиваемая со вполне понятной целью.

На практике, Сайдулаев вполне по-хозяйски распоряжается отнятым славянским небом, разрешая его использовать «даже таким как Кинчев»: «Костя. Живи. Дыши. Моим воздухом, моим небом – мне не жалко, я разрешаю».