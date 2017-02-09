 

МВФ отказался спасать Украину

У МВФ нет планов рассмотреть в ближайшее время вопрос о выделении Киеву четвертого кредитного транша объемом $1 млрд. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт МВФ.

Напомним, что в конце прошлого года европейские чиновники перечислили Киеву второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55 млн евро.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше $17 млрд). 

Между тем, Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения $1 млрд от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за январь.

По обнародованному графику официального финансирования Украины в этого года видно, что исчез $1 млрд от размещения под госгарантии США (в предыдущем отчете НБУ была информация об $1 млрд). В то же время Украина рассчитывает в 2017 году получить от МВФ $4,6 млрд (ранее ожидалось $5,4 млрд четырьмя траншами).

Вполне вероятно, отмечают многие эксперты, МВФ дал Украине деньги (прошлогодний $1 млрд) в последний раз. 

АПН следит за развитие событий.
 

теги: Украина
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