Объявлены лауреаты премии "За верность науке"

МОСКВА. Академик РАН Андрей Зализняк, журнал «Наука и жизнь», культурно-просветительский центр АРХЭ стали лауреатами третьей премии «За верность науке», учрежденной Минобрнауки. Церемония вручения, премии прошла 8 февраля.

Одновременно, а нтипремию за «распространение лженаучной и антинаучной информации» получила программа «Битва экстрасенсов». Были ли её представители на церемонии, пресса не сообщает.

Лучшей телевизионной программой о науке стала программа «Черные дыры. Белые пятна», выходящая на канале «Культура». Лучшим онлайн-проектом о науке жюри признало портал «Постнаука». Лучшей радиопередачей — «Гранит науки» радиостанции «Эхо Москвы».

Лауреатам премии были выданы красивые статуэтки и денежные суммы в размере ста тысяч рублей. Получатели антипремии подобного не получили.

