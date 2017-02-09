 

Объявлены лауреаты премии "За верность науке"

МОСКВА.  Академик РАН Андрей Зализняк, журнал «Наука и жизнь», культурно-просветительский центр АРХЭ стали лауреатами третьей премии «За верность науке», учрежденной Минобрнауки. Церемония вручения, премии прошла 8 февраля.
 
Одновременно, антипремию за «распространение лженаучной и антинаучной информации» получила программа «Битва экстрасенсов». Были ли её представители на церемонии, пресса не сообщает.
 
Лучшей телевизионной программой о науке стала программа «Черные дыры. Белые пятна», выходящая на канале «Культура». Лучшим онлайн-проектом о науке жюри признало портал «Постнаука». Лучшей радиопередачей — «Гранит науки» радиостанции «Эхо Москвы». 
 
Лауреатам премии были выданы красивые статуэтки и денежные суммы в размере ста тысяч рублей. Получатели антипремии подобного не получили.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Немцы освистали Яценюка и назвали его террористом
» Алиса Фрейндлих стала лучшей актрисой года
» Анонс: вручение российской имперской премии, презентация №2 "Стратегического журнала", празднование второй годовщины ИНС
» Нобелевские деньги поделят не поровну, а "по справедливости"
» АПН признано лучшим интернет-проектом года
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Исключительный убийца

Исключительный убийца

И ещё немного о национальном примирении

И ещё немного о национальном примирении

И побежали казаки

И побежали казаки

«Победители». Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

«Победители». Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

Белорусская Ксантиппа

Белорусская Ксантиппа

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Москва Новые законы Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Объявлены лауреаты премии "За верность науке"

  • 09:21
  • 69
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Исключительный убийца

Исключительный убийца

И ещё немного о национальном примирении

И ещё немного о национальном примирении

Росреестр усиливается силовиками?

Учитель написал ответную жалобу на Поклонскую

  • 13:54
  • 255
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru