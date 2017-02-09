Объявлены лауреаты премии "За верность науке"
- 09.02.2017, 09:21,
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МОСКВА. Академик РАН Андрей Зализняк, журнал
«Наука и жизнь», культурно-просветительский центр АРХЭ стали лауреатами
третьей премии «За верность науке», учрежденной Минобрнауки. Церемония
вручения, премии прошла 8
февраля.
Одновременно, антипремию за «распространение лженаучной и антинаучной
информации» получила программа «Битва экстрасенсов». Были ли её представители на церемонии, пресса не сообщает.
Лучшей телевизионной программой о науке стала программа «Черные дыры.
Белые пятна», выходящая на канале «Культура». Лучшим онлайн-проектом о
науке жюри признало портал «Постнаука». Лучшей радиопередачей — «Гранит
науки» радиостанции «Эхо Москвы».
Лауреатам премии были выданы красивые статуэтки и денежные суммы в размере ста тысяч рублей. Получатели антипремии подобного не получили.