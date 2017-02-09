И ещё немного о национальном примирении

Перечитываю интервью
Олега Б. Неменского. Скажем, вот эти слова:
"...русская
нация сформируется только после того, как русское общество сможет а)
услышать, и б) найти достойные ответы на те идеологические вызовы,
которые и представляет собой украинская идеология."
Перечитываю
хотя бы затем, чтобы напоминать себе: идеологический вызов - это не
пылкий кретин в вышиванке, лопочущий о тайных помыслах Путина. Кретин в
вышиванке (хорошо, в условной "вышиванке") где-то там за горизонтом есть
следствие и продукт сработавшего и развившегося идеологического вызова.
А другая инстанция того же вызова - без вышиванки - прекрасно может
себя чувствовать, работать и развиваться у нас тут, покуда мы, такие
умные, над кретином потешаемся.
Сначала я попробую сформулировать, что
такое в моём понимании украинство вообще
.
Ибо под "украинством" я понимаю не только нынешний случай болезни
юго-западных провинций - так же выражение "пляска святого Витта" не
означает, что её жарил исключительно названный святой.
По моему
мнению, украинством [в России] с полным правом может быть названо всякое
общественное движение, имеющее своими заявленными - публично или "для
себя" - программными последствиями
а) создание некоторого общества в пределах российского общества,
б) суверенизацию созданного общества,
в) следующие из этой суверенизации претензии на права, образующие российское общество,
г) провозглашение на основе нового общества отдельного народа,
д)
реализацию прав нового народа через государственное строительство,
альтернативное существующему - сепаратизм, двоевластие и проч.,
е) профит - неважно, чей.
По пунктам.
А
. "Некоторое общество" (далее: новое общество) - далеко не всякое общество. Речь идёт о
1) создании возможностей для совместной деятельности и
2) вовлечении в эту деятельность обычных ячеек общества, способных к его воспроизводству: например, семей.
Проще говоря, хутор, а вовсе не тайная масонская ложа, куда баб не пускают.
Совместную
деятельность нового общества можно назвать новой или объявить
возрождённой. Зависит от того, какое слово Вам нравится больше:
"прогресс" или "традиция".
Б
. Под суверенизацией я понимаю
(вдох) переход к решению задачи упорядочивания взаимодействия между
ячейками нового общества силами исключительно самого
этого
общества через наделение одной из этих ячеек (суверена) правами по
установке, редактированию и отмене правил этого взаимодействия (выдох).
Технически эти суверенные права означают действительный, эффективный
запрет всем остальным ячейкам на игнорирование решений нового суверена.
Даже если на этом игнорировании настаивает суверен прежний.
Очевидно, что
1) для суверенизации новое общество должно быть достаточно сложным и распространённым, чтобы задача упорядочивания вообще возникла
, и
2)
решение этой задачи вполне может быть сведено к методикам, в том числе к
методикам внешнего содействия суверенизации, а значит,
3) "достаточно" в "достаточно сложном и распространённом" может быть очень разным с разных точек зрения - иными словами, народ можно придумать
, и
4) с нынешним уровнем развития техники народ можно придумать проще и быстрее, чем раньше
.
В
.
Обязательной составляющей суверенизации станет отказ нового общества
обществу прежнему во вмешательстве в его внутренние разборки. Этот отказ
соответствует запрету "прежним" вмешиваться, то есть означает претензию
нового общества на некоторую часть прав прежнего общества.
Г
, Д
, Е
.
Тут, я полагаю, особых пояснений уже не требуется.
Рационализация/объяснение/включение в повседневную жизнь пункта "в"
требует провозглашения и культивации видимых и слышимых внешних
отличий с прежним обществом, исключительных точек зрения на исторические
события и воспринимаемые перспективы
; а дальше как получится и как
позволят - дойдёт до своего государства или нет, со спонсорством или
без, со стрельбой или без неё.
А теперь, родные мои, отвлечёмся
от дикарей в условных "вышиванках". Да, это запущенный случай
украинства, имеющий давнюю и поучительную историю, однако всего лишь
один из. Кроме того, этот случай уже состоялся, нам же - по крайней
мере, мне - интересны случаи, которые можно и, по-моему, нужно
предотвратить. А вот за ними на Украину ехать не надо.
Не буду
называть имён и показывать пальцем, не за тем стараюсь. Но. "У нас тут",
в России, люди самых разных политических воззрений, излагая их, то ли в
пылу дискуссии, то ли вполне осознанно сваливаются в объявление себя и
своих оппонентов представителями разных народов, отличных друг от друга именно по признаку политических воззрений
.
Это,
родные мои, оно самое. Украинство, пункт "г", в качестве цели,
ориентира и маяка. Идеологический вызов, который у нас прекрасно себя
чувствует.
Повторю: речь идёт о завихе, общем для представителей разных
политических, исторических и футуристических убеждений. Не надо утешать
себя тем, что это клеймо исключительно Ваших оппонентов, что
эквивалентом условной "вышиванки" может быть лишь не менее условная
"французская булка" или столь же абстрактная "колбаса по 2-20".
И не надо посмеиваться, мол, это ярятся диванные берсерки. Именно они... эхм, мы... готовим почву для привычных
разговоров завтра. И если "новым" или там "возрождённым" народом по
цвету флага назовётся достаточно много достаточно разных людей, если эти
"новизна" с "возрождением" - точнее, маскируемая ими чуждость - станут
культивироваться в семьях, школах и тюрьмах, то однажды мечта и в самом
деле рискует сбыться.
Не факт, что новорожденного
цыганского барона
суверена, сколь угодно мелкого, задавят быстро и без последствий,
особенно если будет полно других дел. А последствия в таких вещах -
штука продолжительная и дорого обходящаяся. Есть кому бередить и кому
радоваться.
Два важных пояснения.
Первое: это не была
пропаганда лоялизма. Скорее наоборот, потому что до некоторой черты
лоялистам как раз выгодны оппозиционные движухи с оттенками, нюансами и
обертонами описанного выше украинства. Их легче осмеивать и загонять под
плинтус - ровно до тех пор, пока поезда с зерном не стали на пути в
Петроград.
Второе: это не была пропаганда "единства в
многонациональности". Я прекрасно сознаю, что разные народы вполне себе
существовали и будут существовать, и что национальные различия надо
учитывать во всяком разговоре их представителей, в том числе на
политические темы.
Что
я хочу сказать: не стоит находить новые народы ради облегчения собственной риторики
.
"Свои" они или "чужие", "хорошие" или "плохие", "истинные" или
"самозваные" - неважно. Риторические выгоды того не стоят. Это не просто
халтура, это халтура опасная.
И напоследок. Чтобы не только об идеологии, но именно об идеологическом вызове. Вызов
украинства заключён в том, что украинство в пунктах "а"-"е" в современной РФ может выглядеть привлекательно
.
И ответ на этот вызов вовсе не в том, чтобы действенно обезобразить
тот или иной извод местного украинства. Всякое состоявшееся украинство
прекрасно справится с этой задачей самостоятельно (руины вокруг
прилагаются). Ответ в том, чтобы понять, когда, для кого, почему и на фоне чего
оно выглядит привлекательно; и потом обсуждать способы всякое
украинство превентивно обесценить
. Всякое. Французскобулочное оно, докторскоколбасное или креативнодельфинье.
Спасибо за внимание.