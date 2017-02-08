Исключительный убийца

Насчет того, зачем ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли задал Дональду Трампу провокационный «убийственный» вопрос о Владимире Путине, существует три версии.

Первая состоит в том, что О’Райли — мягко говоря, не очень далекий человек. Желая добавить остроты в интервью, он невольно подставил Дональда Трампа. При этом республиканских лидеров он заставил снова выражать открытое несогласие с президентом-однопартийцем, а демократов — вновь вернутся к вопросу о том, нет ли у Кремля компромата на Трампа или финансовых связей с ним.

То есть матерый журналист с огромным профессиональным опытом на поверку оказался просто ядерным идиотом, который оказал медвежью услугу своему давнишнему приятелю и политическому лидеру, за которого он голосовал.

Вторая версия попроще. Билл О’Райли подставил Большого Дональда намеренно. То ли его перекупили, то ли известный своей ястребиной внешнеполитической позицией телеведущий «больше не мог молчать».

Но чего враги Трампа (или сам Билл) добивались этой провокацией? Не отставки же! Немедленно поменять свое отношение к сотрудничеству с нашей страной Трамп тоже не мог. Более того, «необходимость улучшения отношений с Россией» уже стала частью риторики новой администрации и некоторых республиканских конгрессменов.

Что касается разразившейся после скандального интервью медийной бури, то, как и десятки раз до этого, Дональд Трамп мог повернуть ее себе на пользу — такую вероятность противники президента не могли не учитывать… иначе придется вернуться к версии №1.

Думаю, ближе всего к истине третья версия. Старая республиканская гвардия, чьим рупором на популярном консервативном телеканале является О’Райли, не оставляет попыток переубедить и «воспитать» Дональда Трампа, сделать его более «нормальным», более «своим». И использует для этого каждый удобный повод.

Иными словами Билл О’Райли и его друзья в Конгрессе действительно так думают. Они полагают, что «ничего такого» телеведущий не сказал — с их точки зрения, это просто констатация факта. Факта, который Большой Дональд по непонятной им причине никак не может признать… Ну или просто еще не озвучил.

То есть они довольны тем, что несистемный республиканец пробудил к активной политической жизни новых избирателей и одержал победу в штатах, которые со времен Рейгана «слоны» не выигрывали, но теперь их долг состоит в том, чтобы привести Трампа к общему партийному знаменателю.

В пользу этой версии говорит то, что в ходе предвыборной кампании О’Райли не раз в телеэфире давал советы кандидату: Дональд, прекрати вот это, Дональд, сосредоточься на том, Дональд, говори это и не говори то. Несмотря на то, что Трамп ни разу не слушался и все равно одержал победу, телеведущий стоял на своем. Сразу после выборов Билл снова принялся по-дружески урезонивать миллиардера: мол, теперь, когда ты президент, тебе надо бы стать «пообычнее» и «посистемнее».

На сенатских слушаниях по утверждению кандидатур на пост госсекретаря, посла в ООН и министра обороны члены профильных комитетов раз за разом задавали схожие вопросы: смогут ли номинанты на высокие должности «научить» президента, «обучить» его и «объяснить ему»…

В общем, выиграл — молодец. Мы даже не ожидали. Теперь делай все по-нашему.

Но какую конкретно «истину» они хотят «открыть» Дональду Трампу? И почему в очередной раз «под раздачу» попадает именно Россия? Что ужасного в уважении Дональда к Путину? Ведь не вызвал открытой фронды Джордж Буш-младший, когда в 2001 году вознамерился «заглянуть в глаза этому парню», а затем еще и «увидел там душу»! Да и Обаму в 2009-м не подвергли остракизму за пересылку кнопки «перезагрузки» в Россию.

Что «не так» делает Трамп по сравнению с Бушем и Обамой?

Для того, чтобы разобраться в этом, давайте для начала дословно вспомним фрагмент интервью, который вызвал столько шума.

О’Райли: «Вы уважаете Путина?».

Трамп: «Я уважаю его, но…».

О’Райли:

«Почему?».

Трамп: «Что ж, я уважаю множество людей. Это не значит, что я с ними обязательно полажу. Он лидер своей страны. Я утверждаю, что лучше ладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ — а это величайшая битва — и с исламским терроризмом по всему миру…».

О’Райли: «Конечно!».

Трамп: «Величайшая битва! Это будет хорошо. Но полажу я с ним или нет, не имею не малейшего представления. Может быть и нет…».





О’Райли: «Но он же убийца. Путин — убийца».

Трамп: «Что ж, убийц много. И у нас убийц много. Вы что, думаете наша страна столь невинна? Наша страна так невинна?».

О’Райли: «Я не знаю наших государственных лидеров, кто бы был убийцей».

Трамп: «Ну! Посмотрите, что мы сотворили с… Мы понаделали кучу ошибок. Мы не должны были влезать в Ирак…».

О’Райли: «Но одно дело ошибки…».

Трамп: «Кучу ошибок. И огромное количество людей было убито. Так что вокруг нас много убийц, поверьте мне!».

О’Райли: «Ладно, давайте поговорим о Мексике…».

Гневные возражения политиков и «говорящих голов» на ответы Дональда Трампа можно поделить на две большие части. К первой можно отнести неуклюжие попытки доказать, что путинская Россия делает нечто такое (внутри и за пределами своих границ), чего Америка никогда не делала. И эта часть неинтересна, потому что наивна и легко деконстрируема. В этом весьма преуспели даже гораздо менее влиятельные страны, чем Россия. Государства — и США не исключение — убивают людей без суда и следствия, когда того требует национальная безопасность, иной раз трактуемая весьма широко.

Вторая часть куда занимательнее. Оппоненты Трампа заговорили о недопустимости «морального уравнивания Москвы и Вашингтона». Или в более резком варианте: «путинского кровавого режима и исключительной нации, являющейся величайшей демократией в мире».

Понятно, что любое государство внутри своих границ обладает монополией на насилие. В противном случае этого государства попросту не существует. В странах, где есть смертная казнь, государство казнит. Там же, где высшей мерой является пожизненное заключение, полиция может убить преследуемого подозреваемого. И все нормально, если соблюдены инструкции. Шпионов и диверсантов, которых нельзя захватить, как правило, убивают. И все государства, осуществляющие теневые операции спецслужб за пределами (а иной раз и внутри) страны, убивают того, кого считают врагами.

США не исключение, как я уже говорил, и все это знают. Вот только ввиду «демократичности» и «исключительности», у Америки есть моральное право убивать, а у России нет.

Соединенные Штаты — это такой исключительный убийца. В моральных правах с этим убийцей никого уравнивать нельзя.

Я пишу это не с обличительным пафосом и не с сарказмом. Я объясняю, как думает американский истеблишмент и его союзники по всему миру. На этой «исключительности» во многом зиждется глобальный миропорядок, в котором (как в своего рода общеземном государстве) монополия на насилие делегирована США… и может быть передана «на субподряд» НАТО или другим выделенным союзникам Америке — Израилю, Саудовской Аравии и т.д.

Если этого «морального основания» не будет, то и глобального миропорядка, как такового, нет, как нет государства, если в нем много у кого есть право на насилие.

Культ исключительности Америки в той или иной форме исповедуется всеми американскими политиками за исключением отпетых маргиналов. И Трамп считает Америку исключительной, и пацифист Рон Пол, и его сын-либертарианец Рэнд, и представители Движения Чаепития, и социалист Берни Сандерс.

Но для Рэнда Пола, скажем, Америка является исключительной благодаря своей конституции и политической системе, а также особому отношению к правам личности. И если эти права нарушаются, это преступление, в первую очередь, против Америки, а уже потом — против человечности.

Для неоконов, либеральных интервенционистов и так называемых «внешнеполитических консерваторов» исключительность Америки — в ее особой роли в мире. Она применяет насилие в мировом масштабе во благо всего человечества. Нет этой роли, и США — это уже не единственная в своем роде сверхдержава, а так — просто одна из стран.

В своей инаугурационной речи Трамп сказал, что Америка не будет заниматься военными интервенциями в чужие страны и разрушать государства. Для 45-го президента США особая роль Америки состоит в том, чтобы служить «маяком свободы и справедливости для всего человечества». Эта фраза почти дословно переписана у Томаса Джефферсона, который, как известно, выступал за нон-интервенционистскую внешнюю политику.

Трамповский принцип «Америка прежде всего» придуман отнюдь не им. Он также восходит к Отцам-Основателям и был путеводной звездой для американских лидеров вплоть до Второй Мировой войны. Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс, Роберт Альфонсо Тафт и многие другие — все они были «изоляционистами» и исповедовали принцип «Америка прежде всего», который сегодня противники Трампа называют «фашистским».

Билл О’Райли «не знает» американских лидеров, которые были бы убийцами, потому что этим словом не называют тех, кто уничтожает людей, во-первых, по закону (глобальному, в данном случае), во-вторых — осуществляя защиту (самих Соединенных Штатов, демократии, миропорядка и т.п.).

А вот лидеров других стран называть так можно и даже нужно, чтобы подчеркнуть, какая именно американская исключительность является единственно правильной и какова главная задача Америки.

Трамп основной задачей государства считает защиту интересов американцев, а О’Райли и представляемые им республиканцы бушевской школы — охрану глобального миропорядка.

При этом старая гвардия может при определенных условиях и простить другой стране применение силы (с кем не бывает!), но признать право на него — это значит разрушить собственную идеологию. Отсюда и вся эта русофобская чушь про «убийцу». Россия открыто заявляет, что никакой монополии на насилие ни за кем не признает (даже Китай обходит этот вопрос стороной).

Если Америка вступит в союз (пусть и тактический) с таким государством — глобализации конец. И старому республиканскому истеблишменту тоже конец, потому что всю остальную повестку Трамп у них забрал.

Осталось только исключительное право на убийство. И они будут отстаивать его, пока окончательно не уйдут за политический горизонт.