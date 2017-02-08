Росреестр усиливается силовиками?

На днях стало известно , что заместителем начальника Росреестра по Московской области стал Андрей Позднышев, выходец из силовых структур. Казалось бы - принцип назначать на ответственные должности людей, носивших погоны - старый и проверенный; еще при империи генерал-губернаторов активно использовали.





Тем более что Росреестр сегодня лихорадит - ведомство сорвало сроки введения новой системы работы, объединения баз реестра и кадастра, и критических публикаций было так много, что сам пресс-секретарь Президента РФ высказался в духе, что высшее руководство страны в курсе ситуации. Видимо, комментарий столь высокого уровня появился по той причине, что проблема касается практически всех россиян.





Так что назначенцы, способные навести порядок - это хорошо. Но вот непосредственно по персоналиям возникают вопросы. Как к тому же Андрею Позднышеву, о котором известно, что в 2014 году подполковник Позднышев был уволен с поста руководителя оперативно-разыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Московской области. Формально увольнение случилось за грубое нарушение служебной дисциплины. Однако, по данным «Известий», борца с экономической преступностью заподозрили в махинациях с земельными участками в Московской области.





Оперативники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД начали проверку в подмосковном подразделении ГУЭБиПК еще в феврале 2014 года. Тогда же под внимание ревизоров попали руководитель ОРЧ подполковник Андрей Позднышев и начальник первого отдела Александр Мягков. Их самих и некоторых их подчиненных заподозрили в причастности к аферам.





- Была информация о том, что Позднышев и его подчиненные через мошеннические схемы и подставных лиц пытались завладеть крупными земельными участками в Подмосковье, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах."





В общем, никак нельзя сказать, что Позднышев является профаном в деятельности Росреестра - в земельных участках он точно разбирается.





Неясно, правда, насколько разбирается в теме своей деятельности его прямой начальник - недавно назначенный руководителем Росреестра по Подмосковью генерал-майор расформированной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Владимир Шемякин.





Откуда такая приверженность у сугубо гражданской структуры к бывшим правоохранителям? СМИ намекают на ключевую роль начальника управления государственной службы и кадровой политики Росреестра Павливкера, также вышедшего из структур МВД, тоже по кадровой линии. Чуть ли не "серым кардиналом Росреестра" его величают. Похоже, уход Павливкера со службы также не был безоблачным, в сети до сих пор можно встретить любопытные ссылки





Интересно, что после МВД Павливкер имел отношение к Минприроды и Минсельхозу.





Не менее интересно, что именно в Минприроды трудился и нынешний руководитель Управления РР по г. Москва Майданов. По поводу этого чиновника стоит процитировать известного экономиста Михаила Делягина, который в прошлом году решил попробовать разобраться в корректности кадастровой оценки имущества москвичей:





"Принципиально важно, что заведомо порочный и издевательский по своей сути подход, по которому граждане России обязываются за свой счет, своими силами и с потерей своего времени исправлять ошибки, допущенные бюрократами, кажется абсолютно нормальным и естественным, как минимум, руководителю управления Росреестра по Москве Майданову, - пишет Делягин. – Возможно, ответ на вопрос о профессионализме ответственного чиновника кроется в его биографии? Она представляется не только интересной, но и знаковой. Окончив МГИМО в 1984 году, он долгих 22 года работал «на различных должностях по линии» МИДа (что бы это ни означало), пока в 2006 году не возглавил Департамент международного сотрудничества Минприроды. В 2009 году дорос до замминистра и в этом качестве пропагандировал систему добровольной экологической сертификации недвижимости – «Зеленые стандарты». Однако уже через два года по не указываемым в официальной биографии причинам ушел в коммерцию, где работал до 2014 года. Правда, увольнению его предшествовало вполне себе официальное "замечание" председателя правительства В.В. Путина "за ненадлежащую организацию работы по исполнению поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в части разработки федеральной целевой программы, направленной на обеспечение охраны уникальной природной среды озера Байкал".





«Резкая смена сфер деятельности (причем весьма деликатных и требующих глубоких специальных знаний) производит впечатление классического «эффективного менеджера», готового взяться за любую работу и руководить едва ли не чем угодно, - лишь бы руководить», - полагает Делягин





Наконец, именно в Минсельхозе ранее работала сегодняшний руководитель Росреестра Абрамченко.





Не много ли совпадений? Складывается впечатление, что ключевым в кадровой политике Росреестра является принцип личного знакомства, который, однако, приводит в орбиту ведомства как минимум спорные кандидатуры: то "профессионального руководителя" без внятной специализации, но с серьезными взысканиями; то - уволенного по подозрению в махинациях офицера полиции.





В ведомстве ходят слухи, что Абрамченко и Павливкер возвращают на руководящие должности уволенных при прежнем руководстве за различные коррупционные нарушения сотрудников. Также активно привлекаются уволенные из МВД, УФСКН, УФСИН «специалисты» в области регистрации прав. А профессионалы всячески выживаются из ведомства. Видимо для того, чтобы некому было указать опасность происходящего.

Стоит заметить, что во многих регионах руководители подразделений Росреестра работают вообще без заместителей. С назначениями не спешат, если не блокируют, и за этим снова просматривается главный кадровик Росреестра Павливкер. Неужели подбирается кадровый десант из уволенных сотрудников органов внутренних дел? Кстати, заняв должность начальника управления государственной службы и кадровой политики Росреестра, Павливкер в первую очередь уволил г-жу Ермаченкову, занимавшуюся кадрами и недопускавшую к попаданию на ключевые должности госслужбы людей без профильных знаний и неоднозначным прошлым.





Не исключено, что такая ситуация стала следствием недостаточного контроля над ведомством со стороны Минэкономразвития. Дело в том, что глава Росреестра Абрамченко одновременно является замминистра указанного министерства. Это, в принципе, полбеды, просто таково должностное расписание. Но при этом замминистра Абрамченко официально курирует свое же ведомство. Которым руководит, понятно, она же.



