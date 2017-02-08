Учитель написал ответную жалобу на Поклонскую

МОСКВА. Режиссер Алексей
Учитель отправил две жалобы на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.
Он отписался по поводу многочисленных публичных высказываний депутата Госдумы Натальи Поклонской в свой адрес и в адрес съемочной группы фильма, а так же попросил проверить на экстремизм связанную с Поклонской организацию
«Христианское государство — Святая Русь». О письмах сообщил журналистам адвокат
режиссера Константин Добрынин.
Напомним, что, ранее, Поклонская дважды писала жалобы на имя Чайки, обвиняя самого Учителя в ряде уголовных преступлений, включая незаконное вмешательство в частную жизнь, оскорбление чувств верующих и ещё какую-то, откровенно говоря, глупой ерунде.
Редакция АПН напоминает, что приличные люди по крайней мере стараются так не делать.
И напоминает сторонам конфликта бессмертные строки Булата Окуджавы.
"...Вы пишите, Вы пишите, Вам зачтётся...".