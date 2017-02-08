Госдума поддержала закон о бессрочной приватизации жилья

Государственная Дума РФ приняла сегодня на пленарном заседании поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан, сообщает Российская газета.





Ранее парламентарии хотели оставить эту возможность лишь до 2020 года - и только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов.





Согласно новым поправкам, положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года признается утратившим силу.





Надо отметить, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись.





Напомним, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз.





АПН следит за развитием событий.



