 

Госдума поддержала закон о бессрочной приватизации жилья

Государственная Дума РФ приняла сегодня на пленарном заседании поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан, сообщает Российская газета.

Ранее парламентарии хотели оставить эту возможность лишь до 2020 года - и только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов.

Согласно новым поправкам, положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года признается утратившим силу.

Надо отметить, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. 

Напомним, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Новые законы Госдума РФ
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