Госдума поддержала закон о бессрочной приватизации жилья
- 08.02.2017, 12:15,
- Новости
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Государственная Дума РФ приняла сегодня на пленарном заседании поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан, сообщает Российская газета.
Ранее парламентарии хотели оставить эту возможность лишь до 2020 года - и только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов.
Согласно новым поправкам, положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года признается утратившим силу.
Надо отметить, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись.
Напомним, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз.
АПН следит за развитием событий.