ФАС предлагает уменьшить госучастие в экономике



Снижение доли государства в экономике ФАС предполагает производить разными путями. Правительство, по задумке ведомства, должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек».

А от уже принадлежащих, в том числе профильных активов, по мнению ФАС, нужно избавляться, разработав специальные программы по их приватизации.

Редакция АПН предсказывает, что рано или поздно затея ФАС будет реализована и государственные активы, преодолев сопротивление государственных управляющих, всё же попадут в правильные, заботливые руки правильных людей. Но случится это явно не сейчас, не сегодня. Как заявил в своё время вице-премьер Игорь Шувалов, в стране существует общественный запрос на приватизацию госактивов. Жаль только, что граждан страны никак не познакомят с запрашивающей такие вещи общественностью. Похоже, государство предпочитает работать с нею напрямую.



ФАС сочла государство главной угрозой конкуренции и разработала проект указа президента о снижении доли государства в экономике. Антимонопольщики исходят из того, что госкомпании должны прекратить скупать активы и, наоборот, начать продавать их, в том числе - профильные.