 

ФАС предлагает уменьшить госучастие в экономике

МОСКВА. ФАС сочла государство главной угрозой конкуренции и разработала проект указа президента о снижении доли государства в экономике. Антимонопольщики исходят из того, что госкомпании должны прекратить скупать активы и, наоборот, начать продавать их, в том числе - профильные.

Снижение доли государства в экономике ФАС предполагает производить разными путями. Правительство, по задумке ведомства, должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек».
 
А от уже принадлежащих, в том числе профильных активов, по мнению ФАС, нужно избавляться, разработав специальные программы по их приватизации.
 
Редакция АПН предсказывает, что рано или поздно затея ФАС будет реализована и государственные активы, преодолев сопротивление государственных управляющих, всё же попадут в правильные, заботливые руки правильных людей. Но случится это явно не сейчас, не сегодня. Как заявил в своё время вице-премьер Игорь Шувалов, в стране существует общественный запрос на приватизацию госактивов. Жаль только, что граждан страны никак не познакомят с запрашивающей такие вещи общественностью. Похоже, государство предпочитает работать с нею напрямую.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путём Березовского:
» Российская экономика должна быть мобилизована
» "Газпромнефть" будет продана
» Греф: государству не нужны активы ЮКОСа
» Ходорковский продаст Абрамовича
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
И побежали казаки

И побежали казаки

\

"Победители". Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

Белорусская Ксантиппа

Белорусская Ксантиппа

Военная тайна западной цивилизации

Военная тайна западной цивилизации

Развал СССР: невыученные уроки

Развал СССР: невыученные уроки

Зенит-Арена - не простить, не забыть

Зенит-Арена - не простить, не забыть

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Москва Новые законы Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

ФАС предлагает уменьшить госучастие в экономике

  • 11:11
  • 14
И побежали казаки

И побежали казаки

Продуктовые карточки появятся в России уже в этом году

  • 17:31
  • 281
\

"Победители". Заметки на полях романа Елены Чудиновой (часть II)

Непарламентским партиям могут запретить выдвигать кандидатов в президенты

  • 19:28
  • 352

В Якутии муниципалитет попытался украсть «дальневосточный гектар» у гражданина

  • 19:08
  • 486
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru