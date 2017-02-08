ФАС предлагает уменьшить госучастие в экономике
- 08.02.2017, 11:11,
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МОСКВА.
ФАС сочла государство
главной угрозой конкуренции и разработала проект указа президента о
снижении доли государства в экономике. Антимонопольщики исходят из того, что
госкомпании должны прекратить скупать активы и, наоборот, начать продавать
их, в том числе - профильные.
Снижение доли государства в экономике ФАС предполагает производить разными путями. Правительство, по задумке ведомства, должно запретить госкомпаниям и
ГУПам приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек».
А от уже
принадлежащих, в том числе профильных активов, по мнению ФАС, нужно избавляться, разработав специальные программы по их приватизации.
Редакция АПН предсказывает, что рано или поздно затея ФАС будет реализована и государственные активы, преодолев сопротивление государственных управляющих, всё же попадут в правильные, заботливые руки правильных людей. Но случится это явно не сейчас, не сегодня. Как заявил в своё время вице-премьер Игорь Шувалов, в стране существует общественный запрос на приватизацию госактивов. Жаль только, что граждан страны никак не познакомят с запрашивающей такие вещи общественностью. Похоже, государство предпочитает работать с нею напрямую.