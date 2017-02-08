И побежали казаки

Структура населения Украины меняется, остаются самые непримиримые русофобы

Свыше пяти тысяч виз было выдано в 2016 году властями США украинским гражданам. В 2015 году свыше 22 тысяч украинцев, по данным Евростата, получили визы и уехали в страны ЕС. Количество въехавших в европейские страны без визы до сих пор неизвестно. По сравнению с 2015 годом в 2016 году украинцев в стране стало на 400 тысяч человек меньше – они продолжают разъезжаются по всем направлениям. В ЕС в 2015 году каждый пятый вид на жительство был выдан украинцу.

Вы спросите: что происходит? Я отвечаю: Украина интегрируется в Европу, но не так, как изначально предполагалось. Скоро подписывать соглашение об ассоциации с ЕС в Киеве будет некому: все, кто был заинтересован в евроинтеграции, будут мести улицы Брюсселя, Берлина и Парижа. Речь, разумеется, о простых людях. Паны Порошенко и Яценюк, естественно, будут в Европу ездить только, чтобы навестить свои пустующие виллы.

Волна пессимизма накрыла украинское общество. В перспективы страны верят меньше, чем это было в конце 2013 года. Каждый третий украинец не верит, что наступивший 2017 год станет лучше, чем предыдущие. Да и как можно в это верить, если продолжается война, а социально-экономическая ситуация ухудшается.

35% украинцев согласно опросу социологической группы «Рейтинг», жалеют о развале СССР. Каждый третий! И обязательно стоит учесть проводимую в стране десоветизацию, снос Ленина с постаментов и переписывание учебников. Люди сравнивают свой жизненный уровень при советской власти с нынешним, и понимают, что стало только хуже. Вместе с тем они считают это ценой своей независимости – на это указывает отсутствие в стране мощных движений левого толка, апеллирующих к ностальгии по прошлому.

Но это не означает, что украинцы не готовы протестовать. Ещё как готовы. Только проблема состоит в том, что выходу на площадь они чаще стали предпочитать выезд за границу в поисках работы. Майдан как институт переворота, конечно, сразу это не остановит, и мы должны быть начеку, ведь попытки сменить руководство страны будут ещё будут предприниматься.

Одни коррумпированные элиты сменились другими. Шанс на развитие был упущен, вместо него возобладала линия на увеличение внутреннего разлома и противостояние с Россией. Украинцы в феврале 2014 года нe могли представить, что ситуация развернется вот так. Что за свержение неэффективного Януковича придётся платить не только «Небесной сотней», но и разрушенными надеждами.

Помимо существенного среза молодежи, придерживающейся националистических идей и не готовой принять сближение с Россией, если таковое наметится, есть масса украинцев, чей жизненный уровень вместо движения по траектории вверх либо остановился, либо и вовсе упал. Многие из них разочаровались в Майдане как технологии смены власти и предпочитают эмиграцию активному политическому протесту.

Схожий процесс мы наблюдаем и в Сирии. Кстати, поток украинцев в Европу уже перекрыл ближневосточный. Это не так заметно по причине гораздо меньшей культурной дистанцированности украинцев, нежели арабов, от европейцев. Но и там война продолжается, экономика полностью разрушена, государственность держится на честном слове. И конца и краю этому не видно.

Грозит ли подобное Украине? Несомненно, если Киев не изменит свою политику. Причем у европейцев нет инструментария изменить генеральную украинскую линию, ведь скоро Киеву ввиду полного перемещения украинцев в страны Запада безвизовый режим не нужен будет вовсе. Есть инструментарий у США, но нет желания вмешиваться во всё это. Остаётся Россия.

Мы – единственные, кто может пресечь процесс, в результате которого из нынешних 42-х с половиной миллионов граждан Незалежной останутся 30 миллионов зомбированных русофобов, копающих грядки на месте АЭС и добивающих тоскующих по СССР. Необходим новый подход – ключ к сердцам тех граждан Украины, которые не готовы принять дикий украинский национализм как единственную безальтернативную альтернативу в данной ситуации.

Этот ключ – две республики Донбасса, которые, кстати, могли бы стать одним образованием, не соблюдай они Минские соглашения. Но так как именно Украина демонстрирует полное отторжение цивилизованного процесса, то причин не последовать её не остаётся. На самом деле это будет началом настоящего диалога: либо ДНР и ЛНР проводят референдум об объединении, либо Киев прекращает огонь. ВСУ огонь, естественно, не прекратят, но для того она и существует украинская дубовая инфантильность, чтобы на ней играли.

Если Украина предлагает сыграть с ней в игру «Чей осёл упрямее», не вижу причин отказываться. Русские будут играть до тех пор, пока наиболее воинственные казаки все до единого не окажутся на улицах Амстердама и Санта-фе-де-Боготы.