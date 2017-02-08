А, смотрю, соскучился-то народ по идеологии.

Простой, чтоб за прогресс - и чтоб из тех, кто нам мешает жить, пренепременнейше ущучить.

Радостно громит гомеопатов.

Эх, нету в РАН пассионариев - а то б могли и толпы на улицы выводить:

- Ты еще не создал комиссию по лженауке?

- Хватит кормить астрологов-хиромантов-телепатов!

- Торсионщики, на нары!

- Научный метод суров, но справедлив!

И народ бы ожил. Воспрял. Проявил бы инициативу и энтузиазм.

Эх, разучились работать с людями...