 

А, смотрю, соскучился-то народ по идеологии.

А, смотрю, соскучился-то народ по идеологии.
Простой, чтоб за прогресс - и чтоб из тех, кто нам мешает жить, пренепременнейше ущучить.
Радостно громит гомеопатов.
Эх, нету в РАН пассионариев - а то б могли и толпы на улицы выводить:
- Ты еще не создал комиссию по лженауке?
- Хватит кормить астрологов-хиромантов-телепатов!
- Торсионщики, на нары!
- Научный метод суров, но справедлив!
И народ бы ожил. Воспрял. Проявил бы инициативу и энтузиазм.
Эх, разучились работать с людями...
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