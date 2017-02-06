Непарламентским партиям могут запретить выдвигать кандидатов в президенты

В Государственную Думу РФ внесен новый законопроект, который предполагает введение запрета на выдвижение кандидатов на выборы президента РФ для непарламентских партий.





"Предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на должность президента РФ только политическим партиям, федеральные списки кандидатов, которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам президента России выборах депутатов Государственной думы", - говорится в пояснительной записке к документу, о чем сообщает ТАСС.





Авторы документа утверждают, что предоставление всем партиям возможности выдвигать кандидатов, якобы, "запутывает избирателей". По словам депутатов, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 77 партий, 72 из них имеют право принимать участие в выборах.





"Эти новообразованные партии почти не имеют никакого опыта политической деятельности, работы с населением. Иногда в состав таких партий входят перебежчики или малые группы недовольных граждан, которые изначально не отражают мнение большинства населения; некоторые из партий копируют идеологию иных политических сил или вовсе действуют без нее", - утверждают парламентарии.





По мнению чиновников, принятие поправок будет способствовать "более рациональному, предпочтительному и ответственному выбору избирателями кандидата на должность президента РФ", а также "экономии средств, выделяемых на проведение выборов и компенсации партиям".





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