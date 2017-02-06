 

В Якутии муниципалитет попытался украсть «дальневосточный гектар» у гражданина

ЖОХСОГОНСКИЙ НАСЛЕГ. Глава этого якутского муниципального образования продемонстрировал на практике действенность старинной народной поговорки "в чужой тарелке кусок слаще". Анекдотическая причина, по которой он был оштрафован на 5000 рублей состоит в том, что когда один из граждан обратился в администрацию муниципального образования, чтобы оформить в собственность выбранный им "дальневосточный гектар", администрация отказалась сделать это и попыталась переоформить эту землю на себя.
 
Казалось бы - сотни тысяч, если не миллионы гектар вокруг, да и стоял этот гектар себе десятилетиями не оформленный и никто на него не претендовал.
 
Но нет, стоило бюрократу узреть, что хоть для кого-то сей участок земли представляет известную ценность - так срабатывает хватательный рефлекс и ценность пытаются отобрать.
 

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APN.ru