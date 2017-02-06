Президент ФК «Локомотив» Геркус подпустил к себе видеоблоггеров?

МОСКВА. Разоблачение, появившиеся на Разоблачение, появившиеся на сайте одного из небольших сетевых СМИ демонстрирует одну из весёлых и курьёзных особенностей современного PR. Если раньше всякого рода руферы, сталкеры и прочие экстремалы тайком проникали в закрытые здания и территории и с риском для жизни и административной ответственности снимали там "стримы" и видеоотчёты о своих тайных посещениях, то теперь, кажется, подобная деятельность стала элементом штатного корпоративных публичных коммуникаций.

Как сообщает издание, видео о том, как два блогера под никами Ставр и Гера в рамках интернет-флешмоба 24 hours chellange незаконно проникают ночью в помещения стадиона «Локомотив», бродят по служебным помещениям в вымершем здании было снято согласованным с администрацией стадиона и президентом ФК «Локомотив» Ильей Леонидовичем Геркусом, который решил таким образом сделать своеобразную рекламу стадиону и клубу. Вопрос о правомерности такой рекламы для журналистов, однако, не является очевидным.



Культурологический отдел редакции АПН отмечает, что если это правда - то мы наблюдаем очередной этап коммерциализации субкультур. Забавный настолько, насколько вообще может быть забавной коммерциализации вчерашних искренних порывов. Хиппи, рокеры и байкеры, панки и ролевики - никто не избежал этой участи, а такие неформальные движения как видеоблоггеры, кажется, изначально создавались с прицелом на коммерциализацию. И смелая, генерирующая адреналин выходка - оборачивается расчётливой имитацией.

Такими темпами подобная интеграция в рынок скоро и до уличных традиционалистов дойдёт...



