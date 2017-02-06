 

Депутаты Мосгордумы отчаянно пытаются ещё что-нибудь отрегулировать запретить

МОСКВА.  Городская Дума собирается внести на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, регулирующий использование вейпов (электронных испарителей).
 
Вэйпы собираются полностью приравнять к сигаретам по правилам оборота и употребления.
 
Редакция АПН меланхолично констатирует, что для российской экономики, кажется, было бы намного выгоднее запретить Мосгордуму. Толку от этой толпы откровенных бездельников и лоботрясов (оценочное мнение редакции АПН) совершенно никакого, свои обязанности по представлению интересов избирателей они решительно не выполняют.
 
Зачем они вообще нужны москвичам? Чтобы бороться с содержанием медведей в квартирах или одобрять каждую собянинскую инициативу по последовательной ликвидации городской среды?
 

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