МОСКВА. Городская Дума собирается внести на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, регулирующий использование вейпов (электронных испарителей).

Вэйпы собираются полностью приравнять к сигаретам по правилам оборота и употребления.

Редакция АПН меланхолично констатирует, что для российской экономики, кажется, было бы намного выгоднее запретить Мосгордуму. Толку от этой толпы откровенных бездельников и лоботрясов (оценочное мнение редакции АПН) совершенно никакого, свои обязанности по представлению интересов избирателей они решительно не выполняют.

Зачем они вообще нужны москвичам? Чтобы бороться с содержанием медведей в квартирах или одобрять каждую собянинскую инициативу по последовательной ликвидации городской среды?



