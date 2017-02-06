Пора объединяться и организованно бороться против беззакония и за нашу Москву!
- 06.02.2017, 17:46,
- Мнения
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- Георгий Федоров
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Друзья! Как и обещал высказываю свои мысли
по повышение эффективности борьбы в Москве инициативных групп, с
которыми я уже долгое время взаимодействую. За последнее время я
пообщался с более чем десятью инициативными группами, которые в одиночку
борются за свои права. Что я подразумеваю под инициативными группами?
Это объединения инициативных граждан, связанных общей бедой (точечная
застройка, вырубка парков, незаконное строительство, обманутые дольщики,
расширение платных парковок, беспредел управ и управляющих компаний,
снос гаражей, социальные и экологические проблемы и тд.).
Так вот, я
провел исследование по Москве, и выяснилось, что таких групп примерно
полторы тысячи (около 1500), и объединяются в них от десяти, до
нескольких тысяч человек. У всех ОДНА проблема: они не могут вырваться,
за редким исключением, даже на общегородской уровень. Вся их борьба
локальна и разрознена. Чем очень эффективно и успешно пользуются
Московские власти. Идеи такая:
1. Пока я член ОПРФ, то буду
активно проводить слушания по конкретным проблемам на площадке ОПРФ с
выводом конкретной беды на федеральный уровень. Как показывает практика,
это дико не нравится управам и московским властям.
2. После
консультации с этими инициативными группами принято решение весной в мае
провести Московский митинг гражданской солидарности. Задача митинга –
начало скоординированной и системной борьбы всех протестных инициативных
групп с единой повесткой и общими московскими проблемами. Принципиально
то, что митинг должен быть ВНЕПАРТИЙНЫМ, общегражданским. Организатором
митинга станет гражданский оргкомитет, в который будут входить по 2
представителя от каждой инициативной группы. Работа оргкомитета митинга
будет прозрачной и понятной. Войти в него смогут любые представители
инициативных групп. Цель митинга – заставить Московские власти услышать
эти инициативные группы и заставить идти на диалог с москвичами, на
диалог по конкретным проблемам внутри Москвы, которые будут озвучены на
митинге.
Друзья! Иного пути, как начать солидарно и организованно бороться против беззакония и за нашу Москву, нет!
Мы уже начали создание оргкомитета инициативных групп по подготовке Московского митинга гражданской солидарности.
Приглашаю
представителей всех инициативных групп входить в оргкомитет. Можно
сообщить мне в личку или по телефону +74959183430. Или на почту:
gsvd@mail.ru
Друзья! Прошу всех распространять эту информацию
везде, где можно. Размещайте ее в своих группах и на страничках.
Выходите на связь! Вместе бороться эффективнее! Пора просыпаться!