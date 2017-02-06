Пора объединяться и организованно бороться против беззакония и за нашу Москву!

Друзья! Как и обещал высказываю свои мысли по повышение эффективности борьбы в Москве инициативных групп, с которыми я уже долгое время взаимодействую. За последнее время я пообщался с более чем десятью инициативными группами, которые в одиночку борются за свои права. Что я подразумеваю под инициативными группами? Это объединения инициативных граждан, связанных общей бедой (точечная застройка, вырубка парков, незаконное строительство, обманутые дольщики, расширение платных парковок, беспредел управ и управляющих компаний, снос гаражей, социальные и экологические проблемы и тд.).

Так вот, я провел исследование по Москве, и выяснилось, что таких групп примерно полторы тысячи (около 1500), и объединяются в них от десяти, до нескольких тысяч человек. У всех ОДНА проблема: они не могут вырваться, за редким исключением, даже на общегородской уровень. Вся их борьба локальна и разрознена. Чем очень эффективно и успешно пользуются Московские власти. Идеи такая:

1. Пока я член ОПРФ, то буду активно проводить слушания по конкретным проблемам на площадке ОПРФ с выводом конкретной беды на федеральный уровень. Как показывает практика, это дико не нравится управам и московским властям.

2. После консультации с этими инициативными группами принято решение весной в мае провести Московский митинг гражданской солидарности. Задача митинга – начало скоординированной и системной борьбы всех протестных инициативных групп с единой повесткой и общими московскими проблемами. Принципиально то, что митинг должен быть ВНЕПАРТИЙНЫМ, общегражданским. Организатором митинга станет гражданский оргкомитет, в который будут входить по 2 представителя от каждой инициативной группы. Работа оргкомитета митинга будет прозрачной и понятной. Войти в него смогут любые представители инициативных групп. Цель митинга – заставить Московские власти услышать эти инициативные группы и заставить идти на диалог с москвичами, на диалог по конкретным проблемам внутри Москвы, которые будут озвучены на митинге.

Друзья! Иного пути, как начать солидарно и организованно бороться против беззакония и за нашу Москву, нет!

Мы уже начали создание оргкомитета инициативных групп по подготовке Московского митинга гражданской солидарности.