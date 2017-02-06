 

Тарифы в системе «Платон» увеличиваются в 2 раза

15 апреля 2017 года на всей территории России прекратится действие льготного коэффициента 0,41 в рамках системы «Платон», и стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков вырастет вдвое.

Как сообщается на сайте правительства, два оставшихся до повышения тарифов месяца владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн будут платить по 1,53 руб. за 1 км, потом будет применяться коэффициент 0,82, и цена вырастет до 3,06 руб.

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — сообщается в постановлении.

При этом чиновники Минтранса абсолютно уверены, что повышение тарифов на проезд в два раза не окажет существенного влияния на стоимость перевозимых товаров.

«Транспортная составляющая для товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 руб. — это максимум десятая часть от всей этой составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — приводит слова министра транспорта РФ Максима Соколова «Российская газета».

Всего в рамках системы «Платон» предполагается собрать более 30 млрд руб., которые пойдут на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Правительство
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