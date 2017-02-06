Кремль готовится к масштабной зачистке губернаторов

Пять глав субъектов РФ в самом ближайшем будущем могут быть уволены со своих постов. Сегодня об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в Кремле.





По данным газеты, возможность отставки примерно пяти губернаторов обсуждалась в администрации президента в феврале.





Черный список, который является очередью на увольнение, возглавили следующие губернаторы: Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия) и Виктор Басаргин (Пермский край).





Администрация президента в своей привычной манере от комментариев по поводу возможных отставок отказались. Однако, информация издания уже нашла подтверждение: утром 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который находится в вышеприведенном списке Кремля, объявил о своей отставке.





АПН следит за развитием событий.



