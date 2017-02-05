Развал СССР: невыученные уроки.

Прошлое всегда стреляет в будущее. Верность этого утверждения испытывают на себе все участники развала СССР. Онкатастрофически отразился на всём постсоветском пространстве. Девять союзных республик из 15 прошли через войны и внутринациональные вооружённые конфликты. История поиздевалась и над непосредственными участниками встречи вбелорусских Вискулях,подписавшими 8 декабря 1991 годаБеловежское Соглашение о роспуске СССР.Их, как известно, было шестеро. Прямо–таки сатанинская шестёрка от трёх славянских республик, среди которых, по мнению авторитетных экспертов, нет ни одного славянина. Подписанты: от России – Ельцин, Бурбулис; от Украины – Кравчук, Фокин; от Белоруссии – Шушкевич, Кебич. Где они теперь? Все закончили свою политическую карьеру бесславно.Ельцин ушёл из жизни, проклятый большинством народа. Шушкевич и Кебич с треском проиграли на президентских выборах в 1994 году. Фокиначерез год после «Беловежского сговора» парламент Украины освободил от должности премьера, а вслед за ним «пролетел» на выборах президента и Кравчук.

Предателей благодарят только те, кому они служили. В конце прошлого года Кравчука, Шушкевича и Бурбулиса пригласили в американский Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса в Гарвардском университете для участия в мероприятиях под названием: «25 лет без СССР». Безнаказанность даёт им повод считать распад СССР явлением закономерным и вполне оправданным. В частности, Геннадий Бурбулис на открытии мероприятий заметил: «Если говорить с исторической точки зрения, то СССР был нежизнеспособен с самого начала. Репрессии системы стали антропологической катастрофой». Примерно, в таком же духе высказались и двое других «подписантов». Оценку Кравчуку и Шушкевичу пусть дают соответственно народы Украины и Белоруссии. А вот с Бурбулисом надо разбираться нам, в России. Думаю, что у нас есть все основания начатьобщественное движение (сбор подписей) за привлечение его к уголовной ответственности за совершённое государственное преступление. Начать надо с него, а там дело дойдёт и до Чубайса, Козырева, Коха, Шахрая и их подручных. Заодно надо оценить и вклад этих людей в т.н. «антропологическую катастрофу» 90-х, котораяпо единодушным оценкам превратилась в геноцид народа, приведший к сокращению населения Российской Федерации, как минимум на 10 миллионов человек.

Последствия распада СССР во всех бывших союзных республиках характеризуются одинаковыми тенденциями: национальные элиты и выступающие от их имени,наднациональные силы, в обмен на предательство народа, получили хорошие преференции - доступ во властные кабинеты по принципу семейных династий, участие в приватизации,высокодоходный бизнес, двойное, а то и тройное гражданство, возможность жить, работать на Западе, выкачивая средства из собственной страны, обучать детей в самых престижных американских и европейских академиях и университетах. Бывшиесоюзные республики по полнойзаплатили за мнимый суверенитет развалом промышленного и сельскохозяйственного производства, уничтожением социальной сферы, невиданной безработицей и повальным обнищанием населения, возросшей смертностью и незащищённостью стариков и детей.

Перечень тех, кто обогатился у каждого вновь образовавшегося государства свой, а вот список тех, кто пострадал, у всех одинаковый – рабочие, колхозники, инженерно-техническая и народная интеллигенция, ветераны труда, пенсионеры. Прошло 25 лет, а в их положении и в положении их детей мало что изменилось. Мне уже приходилось писать, что совокупный валовый внутренний продукт (ВВП) вновь образовавшихся государств до сих пор меньше ВВП СССР (по состоянию на 1января 1989 года). А ресурсы, направляемые в социальную сферу, т.е. в развитие человека, уменьшились в 2 раза.

Русский народ впервые в своей тысячелетней истории оказался самым крупным разделённым народом, до сих пор испытывающим трудности для возвращения и нормального обустройства жизни на своей исторической Родине. Россию захлестнула массовая трудовая и политическая иммиграция коренных народов бывших республик средней Азии, Закавказья, Молдавии и Украины.

Армяне, проголосовав в подавляющем большинстве на референдуме за выход из состава СССР, затем в течение 10 лет массово переехали из вновь образовавшейся страны в Россию, на тёплые места в Сочи, Краснодарский край, Москву и Подмосковье. Такие же процессы произошли в Грузии. Молдавия, обретя долгожданный безвизовый союз с Европой, по - прежнему, испытывает огромное тяготение населения к России.

Стремление к независимости обернулось для прибалтийских республик полнейшей зависимостью. Коренные народы этих стран окончательно утратили национальную идентичность, за которую они так неистово боролись. Теперь здесь борьба ведётся не с русско-, а с –англоязычием. В Литве, Латвии, Эстонии развал экономики вызвал массовуюмиграцию на Запад, сокращение титульного народа, проживающего на родной земле, вдвое. Брюссельская евробюрократия оказалась куда более беспардонной в союзных отношениях, нежели московская, во времена СССР.

Мировой порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, рухнул. Система, которую Запад выстроил в противовес СССР, без Советского Союза оказалась нежизнеспособной. Установившийся после 1991 года однополярный мир не сумел ответить на вызовы времени. Причина этого, по мнению немецкой газеты Die Welt, кроется в «фундаментальном парадоксе глобальной экономики послевоенного периода».

С одной стороны, глобальная экономика, подталкиваемая научно-техническим прогрессом, расширила возможности свободной торговли, взаимосвязи разных частей света, создала растущий средний класс, консолидированный общими интересами и либеральными ценностями.

С другой стороны, мир раскололся на две неравнозначные части: богатые страны стали ещё богаче, а бедные – ещё беднее. Но и в богатых странах большая часть преимуществ, порождаемыхглобализмом, досталась меньшинству населения. Научно- технический–прогресс только усилил имущественное неравенство внутри национальных государств. Он оказался выгодным для высокообразованных и квалифицированных горожан и обернулся ещё большим закабалением для проживающих на периферии, в сельской местности и малых городах. А это, в подавляющем большинстве, представители коренных народов. Угрозы глобализации, о которых консервативные силы неустанно предупреждали, проявились в полной мере: глобализация хороша для генерирования богатства, но совершенно непригодна для создания благополучного и устойчивого мира. Разрушая национальные государства и установившиеся границы между ними, она становится источником войны, острых национальных, религиозных, социальных противоречий. Глобализация оказалась не способной к осознанию создаваемых ею проблем, эволюционному их разрешению. После развала СССР «мир удовлетворённо задремал», утверждает известный российский оппозиционер Гарри Каспаров. Согласиться с этим утверждением великого шахматиста никак нельзя. Политика – это шахматная игра, но на огромном политическом поле. А потому она требует иного ума и другого опыта. Каспарову надо заниматься тем, в чём он знает толк и что у него превосходно получалось. Мир не «задремал» без СССР, он просто не понимал и не понимает, что ему делать дальше. Отсутствие противовеса глобализму вызвало гигантские перекосы в мировых делах, снизило договороспособность политических элит, сформировало у них безнаказанность, убеждённость в необходимости усиления силового компонента в отношениях, как с соседними странами, так и с обществом внутри собственного государства.

Устранение СССР развязало руки политическим авантюристам всех мастей, которые привели мир в начале нового тысячелетия на грань новой мировой войны. Её идейным вдохновителем и организатором стали спекулятивный капитал и транснациональные компании, сосредоточившие в своих руках более 70 процентов мировых финансовых ресурсов, контролирующих две трети производимого мирового валового продукта.

Противопоставить этому можно только движение по пути возвращения суверенитета существующим государствам, обретения самостоятельности национальными политическими элитами, усиленияконтроля за их деятельностью со стороны всего населения, а не только пресловутого гражданского общества, которое является плотью от плоти глобального космополитического режима.С приходом В.В.Путина к руководству страной, Россия возглавила этот процесс, бросив вызов несправедливому новому мировому порядку, установленному так называемым«коллективным Западом». В ответ последовали провокации по дестабилизации военно- политической обстановки наСеверном Кавказе, на границах Российской Федерации в Грузии, Молдавии, Украине, Прибалтике. А вслед за ними, как это и предусматривалось авторами проекта «сдерживания России», последовали и санкции.

Несмотря на это, Россия состоялась в качестве правопреемника СССР и самостоятельного субъекта международной политики. Она всё активнее играет роль ведущего игрока в борьбе за традиционные ценности, которые, можно без преувеличения сказать, определяют содержание новой исторической эпохи. Эта эпоха ещё не пришла, за неё только развернулась нешуточная борьба и в Европе и в Соединённых Штатах Америки. Предсказать исход этой борьбы пока ещё трудно. Но сам факт того, что водораздел происходит по линиям либерального и консервативного, традиционных и нетрадиционных отношений, национального и глобального, патриотического и космополитического, вызывает позитивные надежды. Они ещё более усилятся, если консервативные силы вслед за США одержат верх в ходе предстоящих выборовво Франции, в Нидерландах, в Германии и в результате трансформационных изменений, вызванных Brexit.

Можно смело утверждать, что протекающие процессы затронут весь мир и будут иметь для него далеко идущие последствия. Очень важно, чтобы они в наименьшей степени повлияли на дестабилизацию России. Есть одно слабое утешение: нынешний кризис - есть кризис глобальной системы, в которую Россия интегрирована частично, в большей мере экономически. А значит, есть условия,при которых она может избежать многих кризисных последствий, угрожающих Западу. При этом надо быть очень наивным, чтобы предполагать, что при глобальном взрыве осколки разорвавшегося снаряда не попадут в самую большую часть тела Земли. Попадут! Непременно попадут! Важно, чтобы это было ожидаемое попадание, чтобы мы были готовы к неизбежному и могли своевременно минимизировать ущерб. Из этого вытекает необходимость тщательного анализа причин развала СССР, а главное недопущение их накапливания до критической массы.

Новая историческая эпоха, о наступлении которой говорят практически все политические элиты, приведёт к новому мировому порядку, основанному на иных, чем сегодня, ценностях. В свою очередь установление нового мирового порядка неизбежно вызовет очередной переделмира, со всеми сопутствующими этому процессу факторами нестабильности. Я их насчитал с десяток (американский и англо-саксонский, китайский,франкогерманский, исламский, еврейский, и т.д.). Каждый из них имеет свои особенности и возможности влияния на ситуацию в мире и в нашей стране.

Прежде всего, надо учитывать нарастание глобальных противоречий.

Продолжающийся рост численности населения на Земле превосходит все прогнозы. В течение 19 века она выросла в 4 раза с 1,5 млрд. в 1900 году до 6 млрд. в 2000 году. А в Азии - с 900 млн. до 4 млрд., в Латинской Америке - с 65 до 500 млн., в Африке со 110 до 800 млн. В разрезе стран: США с 77 до 277 млн., Китай с 400 млн. до 1 млрд. 260 млн., Индия - с 284 млн. до 1 млрд. 100 млн., Индонезия - с 42 до 206 млн., Япония с 43 до 127 млн., Мексика с 13 до 180 млн., Бразилия с 18 до 174 млн., Нигерия с 15 до 124 млн., Эфиопия с 11 до 100 млн.

За каждые 12 лет численность населения увеличивается на 1 миллиард человек. По прогнозам экспертов уже к 2050 году численность населения земли приблизится к 10 миллиардам человек.

При этом каждое десятилетие на миллионы квадратных километров уменьшаются площади плодородных земель, пригодных для сельскохозяйственного производства. Азначит, снижаются продовольственные возможности. Апокалиптические ожидания вызывают резко сокращающиеся запасыпитьевой воды. Всё больше и больше тревожных сигналов от учёных и экспертов, свидетельствующих о том, что причиной мировых конфликтов и региональных войн становится контроль не за энергетическими ресурсами, а за ресурсами жизнеобеспечения человека.

Через 50 лет площадь территорий, не обеспечивающих проживание человека, т.е. полностью зависящих от «завоза», возрастёт втрое, а непригодных для проживания - на порядок. Человек вынужден будет устремиться в те труднодоступные участки земной поверхности, где ранее жизнь человека считалась невозможной или нецелесообразной. Но, прежде чем «уйти в горы»,переместиться на недосягаемые вершины Гималаев, Памира или «опуститься в глубины земные», в Арктику и Антарктиду, человек поборется за более доступные, но не освоенные места, коих немало на бескрайних просторах России, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Аляски.

В отдельную проблему вырастает неконтролируемая миграция. Сегодня с ней столкнулись Север Африки и Юг Европы. Но недалёк тот день, когда миллионы неустроенных и голодных людей устремятся в благополучные регионы и территории наиболее безопасного проживания, в ряду которых Россия занимает одно из приоритетных мест.

Ещё более усложнились противоречие между трудом и капиталом. И дело не только в несправедливом распределении прибыли, но и в неконтролируемом увеличении сфер деятельности, высокооплачиваемых рабочих мест, в которых не создаётся материальный продукт и которые вообще не связаны с производством чего бы то ни было. Торговцы воздухом! Предстоит освободиться от посредников и спекулянтов, которые по самым скромным оценкам выводят из производственно – торгового оборота до 20 % мирового ВВП.

На фонерезкого роста численности населения идёт постоянное снижение его занятости, вызванное новой промышленной революцией, повсеместной роботизацией производства, неравномерным распределением промышленности, оторванности её от центров воспроизводства производительных сил. Это в свою очередь порождает проблемывысвобождения и депрофессионализации экономически активного населения. Кто будет вкладываться в подготовку специалистов, заведомо не востребованных на рынке труда? Дело идёт к тому, что вскоре обслуживать высокотехнологические производства будут специалисты с низким уровнем подготовки, что чревато технологическими и экологическими катастрофами.

Новая промышленная революция уже идёт, она активно устремляясь в сферы производства и управления. Из этого вытекает ускоренное выдавливание человека из этих сфер. Что в свою очередь повлечёт за собой значительное сокращение рабочих мест. По экспертным оценкам уже через 20 лет их количество уменьшится в 2 раза в промышленности и в полтора раза в сельском хозяйстве. Вне традиционной занятости окажутся до 2 миллиардов человек из 4 миллиардов экономически активного населения, ожидаемого к 2040 году.

Куда деть этих людей, чем их занять? Как, на каких принципах и условиях организовать их жизнеобеспечение?

На все эти факторы крайне негативно влияет иснижение способности человека предвидеть происходящие процессы, своевременно и позитивно влиять на их протекание.

В этих условиях для России жизненно необходимо, обеспечивая собственный суверенитет, независимость и обороноспособность, сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Главнейшей из них является вопрос общенационального единства. Нам нужно не формальное единство, декларируемое в законах и воззваниях. А фактическое единство, гармонично учитывающее и выражающее интересы каждого народа России. Нам же вновь и вновь, вместо реального механизма примирения, окончательного выхода из состояния гражданской войны, предлагают принять некий юридический документ «О российской нации». Дискуссия полностью перенесена из сферы сущностной в сферу понятийную. Зрелые мужи спорят вокруг одного абсолютно пустого вопроса: нация должна называться «русской» или «российской». Этот формализм угнетает ещё и потому, что название придумывается исключительно на потребу внешнюю, как нас будут воспринимать в мире: как русских или как россиян. А главный вопрос находится в совершенно другой плоскости: как мы сами себя воспринимаем. «Вы спросите,- я обращаюсь к политикам и организаторам этой провокации, - у любого из народов нашей страны, - татар, чеченцев, чувашей, мордвин, якутов и др., они хотят отказаться от данного предками имени?». Убеждён, не получите ни одного положительного ответа. А если это так, то зачем нам этот закон, если он не соединяет, а разъединяет?! Дело же, в конце- концов, не в том, как называется нация, а в том, что делает разноликие народы и этносы в многонациональном государстве единой нацией. Общность интересов, через выражение интересов каждого народа не в ущерб другим народам – вот незамысловатая формула такого единства. Значит, ключевой вопрос – это интерес, сформулированный многовековой историей и национальной традицией любого народа. Его надо наложить на общенациональный интерес, который складывается из интереса каждого народа. А дальше следует определить, как общенациональный интерес не просто выразить, но и реализовать? Что должен привнести в общую копилку общенационального интереса каждый народ? Что и сколько может взять из этой копилки каждый народ? Но и это не всё. Может быть, главнее всего создать условия для раскрытия потенциала и возможностей каждого народа, которые бы позволяли ему не быть иждивенцем и попрошайкой, или бедным родственником, ожидающим подачки с барского стола, в виде дотаций из федерального бюджета. А бытьполноправным и полноценным участником процесса создания общенационального пирога и удовлетворения национального интереса.

Да, это требует, не в пример пустозвонству «о единой нации», большой и кропотливой практической работы. Разве этого не понимают современные идеологи и создатели «исторической общности»? Понимают, но намеренно в очередной раз загоняют нас в эту ловушку. Заранее предвижу, что будет главным в этом законе – отсутствие упоминания о русском народе. Нам всем скажут: «Если законназывается «О русской нации», то зачемв нём говорить о русском народе. Дескать, получается масло масляное…».Но мы-то понимаем, что как только мы разложим русскую нацию на все её составляющие этносы, так сразу обнаружим, что в русской нации не обнаружится русского народа, а значит нет и не будет его интересов. Именно по такой формуле мы и прожили последнийвек. Ещё и ещё раз со всей ответственностью утверждаю: без решения русского вопроса у России нет будущего.Русским не нужно никаких преимуществ перед другими народами, ему надо отдать то, что есть у других: национальное пространство, национальное представительство, национальные интересы.

Государственная политика России в отношении бывших союзных республик должна базироваться исключительно на отстаивании собственных национальных интересов. Нельзя и далее мириться с тем, что государства как бы входящие в ареопаг России, считают союзнические отношения с ней вынужденной уступкой, за которую следует расплачиваться различными преференциями. Для этого даже придумана незатейливая формула: «За дружбу надо платить!». Сама такая постановка вопроса оскорбительна для России. Наша страна самодостаточна со всех точек зрения: человеческого потенциала, территориальной, ресурсной, экономической, военно- политической. Мы не создаёмблоков и союзов, направленных против других стран и народов, мы не используем пограничные с нами государства в качестве собственного оборонного щита. Всё как раз наоборот. Это наши соседи должны бояться их поглощения более сильными и богатыми соседями, исходящих от них угроз: Казахстану, Киргизии- из Китая, Узбекистану, Таджикистану - из Афганистана, Туркмении и Азербайджану – из Ирана, Армении, Грузии – из Турции, Молдавии – из Румынии, Украины, Белоруссии – из Польши, Прибалтике – из Германии. Так в истории уже было и нет никаких оснований считать, что эта история не повторится.

Всем, кто считает, что поддерживая дружбу с Россией, он делает ей одолжение, надо послать ясный сигнал: Россия в таких друзьях, не нуждается! Нам не нужны временные попутчики, они как путы на ногах, только мешают свободно двигаться. Нам нужны такие союзники, которые понимают общность наших интересов и готовы их отстаивать до последнего в совместной борьбе.

Не разделяю «телячьего восторга» по поводу того, что президент Молдавии И.Додон первую свою поездку совершил в Москву. Он ещё и приехать не успел, а наши либералы уже запели старуюпесню: «А что мы можем предложить Молдавии?». И никого на многочисленных телевизионных ток-шоу не нашлось кто бы сказал: «Ничего!». Ничего мы не собираемся предлагать. Хочешь быть с Россией – будь. И пользуйся на общих условиях тем, что есть. Видите ли, он хочет дружить с Россией при антироссийской позиции по Крыму. Нет, с такой позицией надо идти в союз с Порошенко и западноукраинскими бендеровцами. А если ты пришёл искать выгоду, то возвращайся туда, откуда пришёл – в Евросоюз. Хватит, мы этих «братушек» из бывшего соцлагеря вдоволь насмотрелись и натерпелись.

На мой взгляд, надо занять самую жесткую позицию и в отношении Белоруссии. Братскому белорусскому народу надо объяснить причины наших противоречий. И политических, и экономических, и ментальных. Он должен знать, как мы будем поступать в отношении политического руководства Белоруссии, если оно изменит политический курс и чем это обернётся для их страны. Что касается президента Белоруссии А.Г.Лукашенко, то он явно зарвался и перепутал причину со следствием. Ему, почему- то привиделось, что союзное государство нужно исключительно для того, чтобы во главе Союза был его превосходительство ОН. Что национальные интересы Белоруссии в ущерб другим субъектам – это и есть смысл существования Евразэс, ОДКБ и т.п. Его русофобия, замешанная на отрицании русского мира, общего вклада народов СССР в развитие Белоруссии, создание в ней сборочного цеха великой страны, на убеждении, что у русских не хватитума и трудолюбия для организациина собственной территории производства тягачей, на отказев поддержке позиции России поконфликтам в Грузии, Украине, Сирии, должна стать поводом для нерукопожатия. Об этом должен знать и сам Лукашенко и те, кто за ним стоит, и белорусский народ.

Но, нам нельзя не замечать и того, что отношения России с окружающим нас постсоветским миром серьезно осложняет российская олигархия. Она хочет в максимальной степени использовать союзнические и добрососедские отношения с бывшими республиками СССР для колонизации этих стран, извлечения из них максимальной прибыли. Нельзя позволять им вести себя так же, как это делают транснациональные компании.

Наконец, нужна большая определённость в том, кто мы есть и какие мы есть? Время, когда не отвечали на вопрос: «Кто Вы есть мистер Путин?», не только прошло, но и ушло. Молчание в нынешней ситуации не привлекает союзников и отталкивает друзей. Нельзя одновременно бороться за консервативные ценности и находиться во власти домашней олигархии и мировых глобалистов. Речь ведь идёт не об идеологическом выборе, не о выборе между капитализмом и коммунизмом. Речь идёт о выборе между исторической гибелью и историческим выживанием человеческой цивилизации. Не упустить бы этот момент!