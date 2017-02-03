 

В России действует неуязвимая схема отмывания денежных средств

Информация о новой со всех сторон защищенной законом схеме отмывания денежных средств в России появилась сегодня во многих СМИ. Главным действующим звеном в мошеннической цепочке является Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщает газета «Коммерсант». 

Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент выступает в роли истца и требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как и требуется по закону, принимают решение о взыскании со счета должника денежных средств и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент абсолютно законно обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. 

По сути, речь идет о немного измененной "молдавской" схеме отмывания денег с помощью судебных решений, в которую добавлено новое звено - судебные приставы. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру ФССП. По данным издания, таким образом из России в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.

Центробанку известно о проблеме, но пока никто не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. Специалисты ЦБ отмечают, что новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее почти неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и поэтому смело используется для мошенничества.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Экономика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сенатор Вадим Тюльпанов решил облегчить участь должников
» РСП и его глава Никита Михалков могут быть причастны к махинациям на сумму около 2 млрд рублей
» Судебные приставы будут зарабатывать на имуществе россиян
» Минфин требует уголовного наказания за выпуск криптовалют
» МВД решило защитить Навального от его команды
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
Зенит-Арена - не простить, не забыть

Зенит-Арена - не простить, не забыть

Раменский водораздел

Раменский водораздел

Украденный народ

Украденный народ

Битва за русских. Часть IV

Битва за русских. Часть IV

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Болото всколыхнулось

Болото всколыхнулось

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Москва Новые законы Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

В России действует неуязвимая схема отмывания денежных средств

  • 18:11
  • 155

Миллионер Шувалов награжден медалью «За многолетний добросовестный труд»

  • 16:10
  • 184

На восток Украины вернулась большая война

  • 14:40
  • 199

США не будут штурмовать Ракку

  • 12:07
  • 169
Зенит-Арена - не простить, не забыть

Зенит-Арена - не простить, не забыть

Раменский водораздел

Раменский водораздел

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru