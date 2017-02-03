В России действует неуязвимая схема отмывания денежных средств

Информация о новой со всех сторон защищенной законом схеме отмывания денежных средств в России появилась сегодня во многих СМИ. Главным действующим звеном в мошеннической цепочке является Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщает газета «Коммерсант».





Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент выступает в роли истца и требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как и требуется по закону, принимают решение о взыскании со счета должника денежных средств и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент абсолютно законно обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.





По сути, речь идет о немного измененной "молдавской" схеме отмывания денег с помощью судебных решений, в которую добавлено новое звено - судебные приставы. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру ФССП. По данным издания, таким образом из России в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.





Центробанку известно о проблеме, но пока никто не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. Специалисты ЦБ отмечают, что новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее почти неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и поэтому смело используется для мошенничества.





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