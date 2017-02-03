 

На восток Украины вернулась большая война

Восток Украины вновь сотрясают выстрелы и взрывы. Вот уже несколько дней, с 29 января, на линии между Донецком и Авдеевкой ведутся активные боевые действия.

За несколько дней новой войны убитые и раненые есть и среди военных, и в числе мирных жителей, которые попали под обстрел.

Как сообщали многие СМИ, в том числе зарубежные, 3 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала четыре танка Т-64, а также несколько систем залпового огня БМ-21 в подконтрольной Украине Авдеевке. На территории ДНР также были зафиксированы несколько артиллерийских установок.

На данный момент неизвестно, являются ли эти боевые действия новым витком большой войны на Донбассе по образу боев 2014 года. 

В Совбезе ООН резко осудили возобновление обстрелов, однако повлиять на конфликт смогут только решительные действия глав России и США. Руководители непризнанных республик во всем подчиняются Москве, а Киев, в свою очередь изо всех сил пытается выслужиться перед новым руководством Вашингтона.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина Непризнанные государства Война
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