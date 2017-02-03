Зенит-Арена - не простить, не забыть





В Петербурге сейчас бурно обсуждается перспектива передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, о чем объявил 10 января губернатор Георгий Полтавченко. На встрече депутатов городского парламента с гражданами у стен собора собравшиеся бурными аплодисментами встретили предложение передать РПЦ не Исаакиевский собор, а... стадион на Крестовском острове. Надоел!!!



Примерно так, как вся страна забыла про скандалы Олимпиады в Сочи, где 48 км автомобильно-железнодорожной трассы Адлер-Красная Поляна обошлись в 266,4 млрд руб. ($9,4 млрд. в ценах 2012 г.). При том, что первоначальные затраты на строительство были оценены в 3 раза меньше - 91 млрд. руб.



Как говорится, леший с ними, с этими деньгами! С глаз долой из сердца - вон! Ну, украли, но построили же! В России всегда так...



Известный питерский правдоруб, депутат ЗАКС. Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и тот поломался. Депутат рассказал, что в конце декабря по договоренности с вице-губернатором Игорем Албиным посетил стадион. "По моим впечатлениям, - завил депутат, - практически все готово, остались мелкие доводки. Конечно, по сравнению с тем, что я видел раньше, дистанция огромного размера... Албин сыграл огромную роль, потому что если бы он в ежедневном режиме не подгонял рабочих и лично не требовал от них шевелиться, что я наблюдал сам, то ничего этого бы не было...".



Как будто Б. Вишневский не знал, что "мелкие доводки" потребуют еще почти полгода (Албин обещает закончить всё-всё-всё к 1 мая) и миллиарды рублей из бюджета города. "Дистанция огромного размера" означала, по большому счету, "потемкинскую деревню" - есть бетонная коробка, но стадиона еще нет. Не мог не знать парламентарий и того, что Албин рулит на Крестовском уже два года и несет всю полноту ответственности за все на нем происходящее.



На то, что победа - завершение (наконец-то!) строительства Зенит-Арены



По-серьезному Албину мешает только Трансстрой, который, обложившись документами, требует свои деньги за строительство стадиона. Напомним, АО "Корпорация "Трансстрой", АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой", ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой - СПб" ("Инжтрансстрой-СПб") подали шесть исков к Комитету по строительству и ФАС России. Суммарно компании оценили свой ущерб из-за разрыва контрактов на строительство стадиона как минимум в 7 млрд рублей.



Албин контратакует... Глава городского Комитета по строительству Сергей Морозов заявил СМИ, что "власти Петербурга выставили претензии "Трансстрою" на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое".



Т.е. Трансстрой, построив 85% стадиона, еще 25% его стоимости остался должен! Такая вот арифметика по Албину!



Для того чтобы представить абсурдность заявленной Морозовым цифры приведем простой пример. Себестоимость строительства жилья в Петербурге оценивается в 60-70 тыс. рублей за квадратный метр. Т.е. за 11,4 млрд рублей можно построить 160-190 тыс. м жилья или 21-25 двухсекционных 17-этажных жилых домов . Итого, районный город на 6-8 тыс. жителей.



Получается, что "переселившийся на стадион" Албин и вся рать Комитета по строительству "недосмотрели" на стадионе объем работ размером в целый город!



В сентябре 2016 г. требования были скромнее... Смольный подал иск о взыскании суммы неотработанных подрядчиком авансов в размере 3,6 млрд рублей. Но тоже много -микрорайон на 2-3 тыс. человек.



Надо иметь в виду, что отношения Албина с Трансстроем были непростыми с самого начала, поэтому строителям приходилось отрабатывать, а затем отчитываться перед Комитетом по строительству за каждую копейку.



Зато теперь Албин и Комитет по строительству запросто могут не увидеть уже построенный город. Вы спросите: как такое возможно? В Петербурге Албина - легко!



Сейчас служба строительного надзора Петербурга, подчиненная вице-губернатору, отказывается предоставить разрешение на ввод в эксплуатацию двум жилым комплексам компании "Главстрой-СПб" якобы из-за расхождения между пакетом документов, поданным застройщиком, и фактическим межеванием участков под домами. При этом в Главстрое настаивают, что заключения о соответствии всем техническим требованиям корпусов 9-й очереди ЖК "Северная долина" и 2-й очереди ЖК "Юнтолово" были получены компанией в декабре 2016 года, и дома готовы к заселению.



Вот так! Дома они на самом деле есть... Но их нет! То же с выполненными Трансстроем на стадионе работами. Еще раз напомним, что летом 2016 года Комитет по строительству и сам Албин



И также понятно, как Албин и Комитет по строительству могут не видеть уже выполненные работы, о которых заявляет Трансстрой... Нет закорючки заказчика, значит, нет работы. Нет работы - нет денег. Не нравится? Пошел... со стадиона!



В рамках судебных разбирательств с городом компания "Инжтрансстрой-СПб" требует не только признать незаконным односторонний разрыв контракта на 9,1 млрд рублей со стороны Смольного, но и взыскать с властей Петербурга 4,9 млрд рублей долгов и убытков. В Смольном считают требования экс-генподрядчика "большой фантазией" - ведь административный ресурс не у строительной компании.



Ой ли! Напомним, как Смольный мотивирует разрыв контракта с Инжтрансстроем. Нарушение миграционного законодательства, нарушение норм пожарной безопасности... Позвольте, отвечают в Инжтрансстрое. Проверки ФМС 2015-2016 гг. показали, что "Инжтрансстрой" полностью соблюдал миграционное законодательство.



"Инжтрансстрой" также настаивает, что "реализовал комплекс мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности, предусматривающий все необходимые мероприятия". "Все это может быть подтверждено документально!", - заявляет гендиректор компании Виталий Лазуткин. Так что, вполне вероятно, суд примет решение в пользу "Инжтрансстроя".



Албин допустить этого не может. Известно, что он поручил группе своих "советников" установить место хранения документации "Инжтрансстроя" в целях ее вывоза либо ликвидации (поджога) на месте, чтобы эти материалы не были представлены в судах.



Зададимся вопросом, зачем вице-губернатору вообще потребовался мифический неотработанный Трансстроем аванс, а теперь и 11,4 млрд? Ответ прост. Опять



Новый генподрядчик, которым с подачи Албина стал "Метрострой", получил в августе 2016 г. два госзаказа на строительство стадиона на общую сумму 7,8 млрд руб. Если за оставшиеся недостроенные 15% стадиона были готовы платить 8 миллиардов, то общая стоимость должна была составлять 53,4 млрд рублей . "Фонтанка" насчитала "только" 48 миллиардов. Но не учла 3 млрд, которые Албин "добровольно-принудительно" собрал со строительных компаний города. В сумме - 51 миллиард.



Вычтем из этой суммы 42 млрд объявленной Смольным стоимости стадиона, то как раз и получим те одиннадцать с лишним миллиардов рублей о чем заявил Морозов.



По сути 11,4 млрд - это признание Комитетом по строительству размера дыры в бюджете стадиона, которую Албин пытается скрыть от города. Здесь все - и завышенные сметы (украденные деньги), и задвоенные работы, и допущенные по вине Албина и Комитета по строительству ошибки проектирования, и просто бестолково профуканные строительным гением Албина средства.



Претензии Морозова - это, если хотите, истерика... Албин и Морозов просто не знают, как прикрыть эту "черную дыру".



По-человечески можно было бы понять Албина. Дескать, вот ведь дневал-ночевал на стадионе, не зная ни выходных, ни праздников, бдил..., а дебет с кредитом не сходится. Если бы Албин не был настолько Албиным - ни слова правды, пыль в глаза, человек-PR.



Если город простит Албину и его команде эти



Для тех, кто хоть немного следит за перипетиями строительства стадиона, очевидно, что Албин не выполнит своего обещания вернуть 2,6 млрд рублей на строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов, перенаправленных на Зенит-Арену летом 2016 г. Уже не сомневается в этом один из самых осведомленных в Петербурге людей - социальный вице-губернатор Ольга Казанская. По информации источников, она поставила губернатору ультиматум: либо Албин-Слюняев возвращает средства, изъятые из социальной программы, либо она уходит в отставку. Не вернул! По имеющейся информации, она уже написала заявление об отставке и 31 января уйдет.



Бесконтрольность использования бюджетных средств становится фирменным знаком Албина. Точно так же, как и на стадионе, он скрывает сметы на строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД). Кроме того, по вине Албина десятки петербургских субподрядчиков итало-турецкой компании АО "Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" более 3 месяцев не могут получить деньги за работы по строительству ЗСД. По данным арбитражного суда, иски против "Иджа" подали уже более 20 компаний из Петербурга и Ленобласти. Сумма задолженности исчисляется сотнями миллионов рублей.



"Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" — совместное предприятие турецкой компании 1С Ictas и итальянской Astaldi. В 2011 г. эти компании были привлечены в качестве подрядчиков международным консорциумом ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС), который выиграл конкурс на строительство центрального участка ЗСД стоимостью почти 130 млрд рублей.



При попустительстве Албина и Комитета по строительству соглашение итало-турецкой компании с городом было составлено таким образом, что власти Петербурга лишились права вмешиваться в деятельность компании. На старте строительства ЗСД турки заставляли всех поставщиков подписывать договор, где был пункт о том, что в случае прекращения деятельности компании - застройщика ЗСД право требования оплаты без уведомления контрагентов переходит к третьим лицам. "То есть поставщик должен требовать деньги за поставку у какой-то фирмы "Рога и копыта", а тот, с кем он заключал договор, умывает руки". Юристы советовали не связываться... Жалуются предприниматели и на особенности турецкого делопроизводства. "Формы документов, которые используются, -собственная выдумка турецкой компании с огромным количеством подписей непонятных людей, которые всегда отсутствуют на месте. Теперь, когда объект уже запустили, большая часть руководителей отключили свои телефоны и разъехались...".



1 декабря 2016 г. Дирекция транспортного строительства Петербурга, подконтрольная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры и, соответственно, Албину, направила в адрес АО "Корпорация "Трансстрой" уведомление о расторжении контракта на строительство депо "Южное". Участники строительного рынка ожидали такого шага от Албина после расторжения контрактов с компаниями Трансстроя на строительство стадиона. В Трансстрое этому также не сильно удивились.



Удивительными стали последующие события... 13 января 2017 г. та же Дирекция на сайте госзакупок разместила информацию о намерении "осуществить закупку путем запроса предложений на выполнение работ по электродепо "Южное" с максимальной ценой 5,47 млрд рублей". При том, что остаточная стоимость контракта с Трансстроем на момент разрыва составляла 3,88 млрд. Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин объяснил разницу в 1,58 млрд рублей применением индекс-дефляторов к контракту, заключенному в 2014 году. Т.е., если бы контракт с Трансстроем не был разорван, тогда бы он должен был построить объект на полтора миллиарда дешевле. Вообще говоря, все это означает, что Трасстрой и не мог достроить депо, ему банально не хватило бы денег! И это в Смольном знали, но контракт разорвали. Вот в такие игры играет Албин!



Напомним, в августе 2016 г. многие петербургские СМИ сообщили, что Албин лично договорился о помощи в строительстве стадиона с руководителями крупнейших строительных компаний города: "Группа ЛСР", ГК "Эталон", Setl City и "Лидер Групп", -о помощи финансовыми средствами и строителями на "Зенит-Арене". Всего, как сообщалось, Албин собрал около 3 млрд руб. Средства поступали на счет Фонда капитального строительства, а также на некую компанию ООО "ПА", которую источники называют "тайным кошельком" Албина. Естественно, эти действия вице-премьера вызывали недоумение и массу вопросов и в части законности, и в части возможной коррупции. Теперь, наконец, пришла пора внести ясность! Из достоверных источников известно, что компании, которые по решению вице-губернатора стали "



Вот в такие условия Албин поставил строительные компании города! Халатность, некомпетентность, вымогательство, коррупция - называйте, как хотите. Факт остается фактом, в строительной отрасли Петербурга рукотворный кризис имени Албина.



Наведению порядка в строительстве Петербурга должно предшествовать болезненное решение. Начать следует с самого крупного нарыва - с детального аудита финансов стадиона.



Интересно, что сам вице-губернатор указывает на те компании, которые нужно обязательно проверить ...



Первая - это, конечно,



Напомним, 19 августа Смольный заключил контракт с Метростроем на достройку "Зенит-Арены". Фактически - два контракта. Один - на достройку стадиона на сумму 5,4 млрд рублей. Второй - на благоустройству прилегающей территории - на 2,4 млрд рублей. Тогда же стало известно, что Комитет по строительству перераспределит на стадион 2,6 млрд руб. с адресной инвестиционной программы по строительству социальных объектов. Инициатива ожидаемо вызвала негодование жителей.



20 декабря Комитет заключил с Метростроем контракт стоимостью 950 млн рублей. На эти средства компания должна будет к 31 марта установить системы безопасности и контроля доступа.



29 декабря Комитет также без конкурса заключил с Метростроем четвертый контракт на 2,08 млрд рублей. Сумма предназначена "для обустройства зоны контроля доступа стадиона и на подготовку арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира". Деньги, как и в случае с предыдущими контрактами с Метростроем, изъяты из социальной программы.



Формально строительство стадиона завершено, поэтому основанием для заключения последних контрактов стала якобы возникшая аварийная ситуация на стадионе. Источники говорят, что ФАС и Счетная палата РФ в шоке. На февраль 2017 г. назначена проверка Счетной палаты.



Если Трансстрой осваивал 30 млрд рублей 8 лет, то Метрострой треть этой суммы -менее чем за год, с 8 миллиардами так и вовсе "расправился" за четыре месяца. Метрострой, по сути, признает, что не может документально подтвердить эти деньги выполненными работами. 26 декабря "Комсомольская правда" привела слова пресс-секретаря Метростроя Екатерины Гигиняк: "Этот процесс может растянуться во времени: бумажки возим грузовиками".



В поле зрения аудиторов и, вероятно, правоохранителей должна также обязательно попасть строительная компания "Мир".



СМИ уже много писали о СК "Мир". Напомним, по данным "СПАРК-Интерфакс", СК "Мир" принадлежит гражданину Сербии Слободану Ковачевичу. Компания зарегистрирована в Москве в 2011г. С 2014 г. она занимается отделкой стадиона на Крестовском острове. Тогда же финансовые показатели СК "Мир" пошли в рост - ее выручка в 2013 г. составляла всего 2 млн руб., в 2014 г. - уже 807 млн, в 2015 г. - 840 млн. Ключевым субподрядчиком "Зенит-Арены" компания стала с приходом Албина.



В 2016 г. в портфеле СК "Мир" появился собственный госконтракт - Комитет по строительству Петербурга выбрал компанию подрядчиком строительства крытого катка с искусственным льдом в Стрельне за 559,6 млн руб.



В январе 2017 г. стало известно, что СК "Мир" стала единственным претендентом на строительство музейно-выставочного комплекса для проекта РПЦ "Россия - моя история". Компания предложила возвести комплекс за 1,4 млрд рублей.



Петербургских компаний, способных построить каток и музейный комплекс, очевидно, не нашлось! Однако, скорее всего, госконтракты стали платой Албина Ковачевичу за, скажем так, лояльность при строительстве стадиона на Крестовском острове.



СМИ писали, что СК "Мир" деятельно помогло строить дачу на берегу Ладожского озера директору Департамента проектирования и строительства ГКУ "Фонд капитального строительства" Алексею Ватутину. Приводились данные о том, что на автомобиле "Пежо Боксер" с госномером У410УК199 вывозились стройматериалы с территории строящегося стадиона: штукатурка, двери, ламинат и прочие "аксессуары". Всего, за 2015 г. на виллу Ватутина "было вывезено стройматериалов на сумму более 1 млн рублей.



После этого А. Ватутин уже в 2016 г. начал капремонт в своей квартире. Материалы вывозили на том же "Пежо", а работали у Ватутина бригады компании "Мир" Ковачевича.



По всей видимости, за эту помощь Ватутин при согласовании реестров платежей в период с сентябрь по декабрь 2015 года собственноручно внес дополнительные выплаты в адрес этой компании в размере 109 млн рублей.



Но на этом связи ГКУ "Фонд капитального строительства" и СК "Мир" не ограничиваются. Глава отдела строительного контроля департамента проектирования и строительства стадиона Фонда капитального строительства Сергей Арзамасцев пристроил в СК "Мир" на должность инженера ПТО своего сына!



Что в итоге? Все работы, выполненные на стадионе компанией "Мир" на сумму более 2 млрд рублей, были приняты и оплачены Сергеем Арзамасцевым. Документы на подпись ему, наверное, сын приносил...



При этом есть свидетельства того, что работы выполнялись СК "Мир" на стадионе крайне некачественно. Плитка на полах разбита, ее приходится регулярно перекладывать. По словам рабочих, плитка и дальше будет трескаться под ногами, так как в процессе ее укладки нарушена технология: плиточный клей, возможно, из экономии (вот откуда стройматериалы на даче Ватутина!) или для скорости укладки не нанесен на края плитки.



В преддверии якобы сдачи стадиона СМИ также



Когда Албин готовил стадион к якобы сдаче, на Зенит-Арене полностью были смонтированы лишь десяток из более сотни инженерных систем. При этом в Смольном заявляли, что информацию о незавершенной отделке и отсутствии сетей распространяют враги. Но под трибуны журналистов все же не пустили! Еще бы, под потолочными плитами, спешно установленными сотрудниками СК "Мир", вместо кабельных систем и оконечных устройств была пустота! Сотрудники группы компаний "Охрана", занимающиеся на стадионе монтажом систем безопасности, сообщали, что им приказано прекратить все работы по монтажу оборудования и прокладке кабельных систем и вывезти с территории стадиона либо спрятать все неустановленное оборудование.



Так что СК "Мир" оказало неоценимую помощь Албину в создании видимости готовности стадиона.



Не исключено, что Албин также использует СК "Мир" в борьбе с Трансстроем. В июле 2016 г. СК "Мир" обратилась с иском к Комитету по строительству с требованием признать незаконным расторжение контракта Смольного и "Инжтрансстроя-СПб" на 9,1 млрд рублей. По словам представителя СК "Мир", из-за того, что Смольный разорвал контракт с Трансстроем, субподрядчик, в свою очередь, потерял контракт на сумму 2 млрд рублей. Кроме того, к нему были предъявлены претензии об исправлении недочетов и штрафы. Вроде бы, все в пользу Трансстроя. Однако юристы отметили, что иск СК "Мир" может быть рассмотрен быстрее и проще аналогичных исков Трансстроя к Комитету по строительству, тем более что у "Мира" в этом разбирательстве очень слабая доказательная база, поэтому высок риск поражения. И если суд по иску субподрядчика примет решение о законности расторжения Смольным контракта с Трансстроем, то это судебное решение очень сильно повлияет на исход судебных процессов между экс-генподрядчиком и Комитетом по строительству.



Как видите, оснований для детальной проверки правоохранительными органами деятельности на стадионе Метростроя и СК "Мир" более чем достаточно.



В связи со всем вышесказанным хочется напомнить депутату ЗАКС Петербурга Борису Вишневскому его слова о необходимости "разобраться с масштабным воровством" на стадионе, "найти виновных и их наказать". Мы полностью согласны с ним в том, что будет "неправильно, если безнаказанными останутся злоупотребления такого размера".



Борис Лазаревич! Исполните свое обещание! Добейтесь наказания виновных в позоре "Зенит-Арены"! А если в результате крайним окажется Албин... Ну, что же, значит, так тому и быть!



Вместо заключения...



В кабинете Албина стоит доска для маркеров, на которой 29 декабря 2016 года на фоне нарисованной схемы футбольного поля было написано "Албин И.Н. - "Трансстрой" - 5:0".

Есть некое ощущение, что не только администрация Петербурга, но и депутатский корпус, и жители, и СМИ города настолько устали от Зенит-Арены, что, громко повозмущавшись коррупцией и бардаком, попытаются поскорее забыть эту позорную для города историю, как только стадион будет действительно сдан.В Петербурге сейчас бурно обсуждается перспектива передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, о чем объявил 10 января губернатор Георгий Полтавченко. На встрече депутатов городского парламента с гражданами у стен собора собравшиеся бурными аплодисментами встретили предложение передать РПЦ не Исаакиевский собор, а... стадион на Крестовском острове. Надоел!!!Примерно так, как вся страна забыла про скандалы Олимпиады в Сочи, где 48 км автомобильно-железнодорожной трассы Адлер-Красная Поляна обошлись в 266,4 млрд руб. ($9,4 млрд. в ценах 2012 г.). При том, что первоначальные затраты на строительство были оценены в 3 раза меньше - 91 млрд. руб.Как говорится, леший с ними, с этими деньгами! С глаз долой из сердца - вон! Ну, украли, но построили же! В России всегда так...Известный питерский правдоруб, депутат ЗАКС. Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и тот поломался. Депутат рассказал, что в конце декабря по договоренности с вице-губернатором Игорем Албиным посетил стадион. "По моим впечатлениям, - завил депутат, - практически все готово, остались мелкие доводки. Конечно, по сравнению с тем, что я видел раньше, дистанция огромного размера... Албин сыграл огромную роль, потому что если бы он в ежедневном режиме не подгонял рабочих и лично не требовал от них шевелиться, что я наблюдал сам, то ничего этого бы не было...".Как будто Б. Вишневский не знал, что "мелкие доводки" потребуют еще почти полгода (Албин обещает закончить всё-всё-всё к 1 мая) и миллиарды рублей из бюджета города. "Дистанция огромного размера" означала, по большому счету, "потемкинскую деревню" - есть бетонная коробка, но стадиона еще нет. Не мог не знать парламентарий и того, что Албин рулит на Крестовском уже два года и несет всю полноту ответственности за все на нем происходящее.На то, что победа - завершение (наконец-то!) строительства Зенит-Арены спишет все , очень рассчитывает Албин. Он намеренно скрывает финансовые документы по стадиону, чтобы до победных реляций не будоражить общественное мнение и СМИ, не смущать депутатов и не давать правоохранителям и аудиторам оснований для работы.По-серьезному Албину мешает только Трансстрой, который, обложившись документами, требует свои деньги за строительство стадиона. Напомним, АО "Корпорация "Трансстрой", АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой", ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой - СПб" ("Инжтрансстрой-СПб") подали шесть исков к Комитету по строительству и ФАС России. Суммарно компании оценили свой ущерб из-за разрыва контрактов на строительство стадиона как минимум в 7 млрд рублей.Албин контратакует... Глава городского Комитета по строительству Сергей Морозов заявил СМИ, что "власти Петербурга выставили претензии "Трансстрою" на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое".Т.е. Трансстрой, построив 85% стадиона, еще 25% его стоимости остался должен! Такая вот арифметика по Албину!Для того чтобы представить абсурдность заявленной Морозовым цифры приведем простой пример. Себестоимость строительства жилья в Петербурге оценивается в 60-70 тыс. рублей за квадратный метр. Т.е. за 11,4 млрд рублей можно построить 160-190 тыс. м жилья или 21-25 двухсекционных 17-этажных жилых домов . Итого, районный город на 6-8 тыс. жителей.Получается, что "переселившийся на стадион" Албин и вся рать Комитета по строительству "недосмотрели" на стадионе объем работ размером в целый город!В сентябре 2016 г. требования были скромнее... Смольный подал иск о взыскании суммы неотработанных подрядчиком авансов в размере 3,6 млрд рублей. Но тоже много -микрорайон на 2-3 тыс. человек.Надо иметь в виду, что отношения Албина с Трансстроем были непростыми с самого начала, поэтому строителям приходилось отрабатывать, а затем отчитываться перед Комитетом по строительству за каждую копейку.Зато теперь Албин и Комитет по строительству запросто могут не увидеть уже построенный город. Вы спросите: как такое возможно? В Петербурге Албина - легко!Сейчас служба строительного надзора Петербурга, подчиненная вице-губернатору, отказывается предоставить разрешение на ввод в эксплуатацию двум жилым комплексам компании "Главстрой-СПб" якобы из-за расхождения между пакетом документов, поданным застройщиком, и фактическим межеванием участков под домами. При этом в Главстрое настаивают, что заключения о соответствии всем техническим требованиям корпусов 9-й очереди ЖК "Северная долина" и 2-й очереди ЖК "Юнтолово" были получены компанией в декабре 2016 года, и дома готовы к заселению.Вот так! Дома они на самом деле есть... Но их нет! То же с выполненными Трансстроем на стадионе работами. Еще раз напомним, что летом 2016 года Комитет по строительству и сам Албин утверждали , что стадион готов на 85%. При этом стоимость стадиона оценивалась самим Албиным в 43 млрд рублей . Т.е. объем выполненных Трансстроем работ оценивался ни много ни мало в 36,5 млрд. руб. При этом тот же Албин сообщал, что в общей сложности с 2008-го по 2016-й годы компании Трансстроя получили из бюджета города на строительство стадиона 28 млрд рублей . То есть, почему Трансстрой требует свои деньги - понятно.И также понятно, как Албин и Комитет по строительству могут не видеть уже выполненные работы, о которых заявляет Трансстрой... Нет закорючки заказчика, значит, нет работы. Нет работы - нет денег. Не нравится? Пошел... со стадиона!В рамках судебных разбирательств с городом компания "Инжтрансстрой-СПб" требует не только признать незаконным односторонний разрыв контракта на 9,1 млрд рублей со стороны Смольного, но и взыскать с властей Петербурга 4,9 млрд рублей долгов и убытков. В Смольном считают требования экс-генподрядчика "большой фантазией" - ведь административный ресурс не у строительной компании.Ой ли! Напомним, как Смольный мотивирует разрыв контракта с Инжтрансстроем. Нарушение миграционного законодательства, нарушение норм пожарной безопасности... Позвольте, отвечают в Инжтрансстрое. Проверки ФМС 2015-2016 гг. показали, что "Инжтрансстрой" полностью соблюдал миграционное законодательство."Инжтрансстрой" также настаивает, что "реализовал комплекс мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности, предусматривающий все необходимые мероприятия". "Все это может быть подтверждено документально!", - заявляет гендиректор компании Виталий Лазуткин. Так что, вполне вероятно, суд примет решение в пользу "Инжтрансстроя".Албин допустить этого не может. Известно, что он поручил группе своих "советников" установить место хранения документации "Инжтрансстроя" в целях ее вывоза либо ликвидации (поджога) на месте, чтобы эти материалы не были представлены в судах.Зададимся вопросом, зачем вице-губернатору вообще потребовался мифический неотработанный Трансстроем аванс, а теперь и 11,4 млрд? Ответ прост. Опять немного арифметики ...Новый генподрядчик, которым с подачи Албина стал "Метрострой", получил в августе 2016 г. два госзаказа на строительство стадиона на общую сумму 7,8 млрд руб. Если за оставшиеся недостроенные 15% стадиона были готовы платить 8 миллиардов, то общая стоимость должна была составлять 53,4 млрд рублей . "Фонтанка" насчитала "только" 48 миллиардов. Но не учла 3 млрд, которые Албин "добровольно-принудительно" собрал со строительных компаний города. В сумме - 51 миллиард.Вычтем из этой суммы 42 млрд объявленной Смольным стоимости стадиона, то как раз и получим те одиннадцать с лишним миллиардов рублей о чем заявил Морозов.По сути 11,4 млрд - это признание Комитетом по строительству размера дыры в бюджете стадиона, которую Албин пытается скрыть от города. Здесь все - и завышенные сметы (украденные деньги), и задвоенные работы, и допущенные по вине Албина и Комитета по строительству ошибки проектирования, и просто бестолково профуканные строительным гением Албина средства.Претензии Морозова - это, если хотите, истерика... Албин и Морозов просто не знают, как прикрыть эту "черную дыру".По-человечески можно было бы понять Албина. Дескать, вот ведь дневал-ночевал на стадионе, не зная ни выходных, ни праздников, бдил..., а дебет с кредитом не сходится. Если бы Албин не был настолько Албиным - ни слова правды, пыль в глаза, человек-PR.Если город простит Албину и его команде эти миллиарды Зенит-Арены , то не только оставит безнаказанным казнокрадство на стадионе и срыв планов строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры Петербурга, но и не выберется из замкнутого круга строительного беспредела, устроенного Албиным.Для тех, кто хоть немного следит за перипетиями строительства стадиона, очевидно, что Албин не выполнит своего обещания вернуть 2,6 млрд рублей на строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов, перенаправленных на Зенит-Арену летом 2016 г. Уже не сомневается в этом один из самых осведомленных в Петербурге людей - социальный вице-губернатор Ольга Казанская. По информации источников, она поставила губернатору ультиматум: либо Албин-Слюняев возвращает средства, изъятые из социальной программы, либо она уходит в отставку. Не вернул! По имеющейся информации, она уже написала заявление об отставке и 31 января уйдет.Бесконтрольность использования бюджетных средств становится фирменным знаком Албина. Точно так же, как и на стадионе, он скрывает сметы на строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД). Кроме того, по вине Албина десятки петербургских субподрядчиков итало-турецкой компании АО "Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" более 3 месяцев не могут получить деньги за работы по строительству ЗСД. По данным арбитражного суда, иски против "Иджа" подали уже более 20 компаний из Петербурга и Ленобласти. Сумма задолженности исчисляется сотнями миллионов рублей."Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети" — совместное предприятие турецкой компании 1С Ictas и итальянской Astaldi. В 2011 г. эти компании были привлечены в качестве подрядчиков международным консорциумом ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС), который выиграл конкурс на строительство центрального участка ЗСД стоимостью почти 130 млрд рублей.При попустительстве Албина и Комитета по строительству соглашение итало-турецкой компании с городом было составлено таким образом, что власти Петербурга лишились права вмешиваться в деятельность компании. На старте строительства ЗСД турки заставляли всех поставщиков подписывать договор, где был пункт о том, что в случае прекращения деятельности компании - застройщика ЗСД право требования оплаты без уведомления контрагентов переходит к третьим лицам. "То есть поставщик должен требовать деньги за поставку у какой-то фирмы "Рога и копыта", а тот, с кем он заключал договор, умывает руки". Юристы советовали не связываться... Жалуются предприниматели и на особенности турецкого делопроизводства. "Формы документов, которые используются, -собственная выдумка турецкой компании с огромным количеством подписей непонятных людей, которые всегда отсутствуют на месте. Теперь, когда объект уже запустили, большая часть руководителей отключили свои телефоны и разъехались...".1 декабря 2016 г. Дирекция транспортного строительства Петербурга, подконтрольная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры и, соответственно, Албину, направила в адрес АО "Корпорация "Трансстрой" уведомление о расторжении контракта на строительство депо "Южное". Участники строительного рынка ожидали такого шага от Албина после расторжения контрактов с компаниями Трансстроя на строительство стадиона. В Трансстрое этому также не сильно удивились.Удивительными стали последующие события... 13 января 2017 г. та же Дирекция на сайте госзакупок разместила информацию о намерении "осуществить закупку путем запроса предложений на выполнение работ по электродепо "Южное" с максимальной ценой 5,47 млрд рублей". При том, что остаточная стоимость контракта с Трансстроем на момент разрыва составляла 3,88 млрд. Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин объяснил разницу в 1,58 млрд рублей применением индекс-дефляторов к контракту, заключенному в 2014 году. Т.е., если бы контракт с Трансстроем не был разорван, тогда бы он должен был построить объект на полтора миллиарда дешевле. Вообще говоря, все это означает, что Трасстрой и не мог достроить депо, ему банально не хватило бы денег! И это в Смольном знали, но контракт разорвали. Вот в такие игры играет Албин!Напомним, в августе 2016 г. многие петербургские СМИ сообщили, что Албин лично договорился о помощи в строительстве стадиона с руководителями крупнейших строительных компаний города: "Группа ЛСР", ГК "Эталон", Setl City и "Лидер Групп", -о помощи финансовыми средствами и строителями на "Зенит-Арене". Всего, как сообщалось, Албин собрал около 3 млрд руб. Средства поступали на счет Фонда капитального строительства, а также на некую компанию ООО "ПА", которую источники называют "тайным кошельком" Албина. Естественно, эти действия вице-премьера вызывали недоумение и массу вопросов и в части законности, и в части возможной коррупции. Теперь, наконец, пришла пора внести ясность! Из достоверных источников известно, что компании, которые по решению вице-губернатора стали " добровольными спонсорами " стадиона, направили коллективное заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь Албина к уголовной ответственности за вымогательство.Вот в такие условия Албин поставил строительные компании города! Халатность, некомпетентность, вымогательство, коррупция - называйте, как хотите. Факт остается фактом, в строительной отрасли Петербурга рукотворный кризис имени Албина.Наведению порядка в строительстве Петербурга должно предшествовать болезненное решение. Начать следует с самого крупного нарыва - с детального аудита финансов стадиона.Интересно, что сам вице-губернатор указывает на те компании, которые нужно обязательно проверить ...Первая - это, конечно, Метрострой , с которым в августе и декабре были заключены 4 контракта на общую сумму 10,8 млрд рублей. При этом два последних без конкурса, в обход Федерального закона 44-ФЗ.Напомним, 19 августа Смольный заключил контракт с Метростроем на достройку "Зенит-Арены". Фактически - два контракта. Один - на достройку стадиона на сумму 5,4 млрд рублей. Второй - на благоустройству прилегающей территории - на 2,4 млрд рублей. Тогда же стало известно, что Комитет по строительству перераспределит на стадион 2,6 млрд руб. с адресной инвестиционной программы по строительству социальных объектов. Инициатива ожидаемо вызвала негодование жителей.20 декабря Комитет заключил с Метростроем контракт стоимостью 950 млн рублей. На эти средства компания должна будет к 31 марта установить системы безопасности и контроля доступа.29 декабря Комитет также без конкурса заключил с Метростроем четвертый контракт на 2,08 млрд рублей. Сумма предназначена "для обустройства зоны контроля доступа стадиона и на подготовку арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира". Деньги, как и в случае с предыдущими контрактами с Метростроем, изъяты из социальной программы.Формально строительство стадиона завершено, поэтому основанием для заключения последних контрактов стала якобы возникшая аварийная ситуация на стадионе. Источники говорят, что ФАС и Счетная палата РФ в шоке. На февраль 2017 г. назначена проверка Счетной палаты.Если Трансстрой осваивал 30 млрд рублей 8 лет, то Метрострой треть этой суммы -менее чем за год, с 8 миллиардами так и вовсе "расправился" за четыре месяца. Метрострой, по сути, признает, что не может документально подтвердить эти деньги выполненными работами. 26 декабря "Комсомольская правда" привела слова пресс-секретаря Метростроя Екатерины Гигиняк: "Этот процесс может растянуться во времени: бумажки возим грузовиками".В поле зрения аудиторов и, вероятно, правоохранителей должна также обязательно попасть строительная компания "Мир".СМИ уже много писали о СК "Мир". Напомним, по данным "СПАРК-Интерфакс", СК "Мир" принадлежит гражданину Сербии Слободану Ковачевичу. Компания зарегистрирована в Москве в 2011г. С 2014 г. она занимается отделкой стадиона на Крестовском острове. Тогда же финансовые показатели СК "Мир" пошли в рост - ее выручка в 2013 г. составляла всего 2 млн руб., в 2014 г. - уже 807 млн, в 2015 г. - 840 млн. Ключевым субподрядчиком "Зенит-Арены" компания стала с приходом Албина.В 2016 г. в портфеле СК "Мир" появился собственный госконтракт - Комитет по строительству Петербурга выбрал компанию подрядчиком строительства крытого катка с искусственным льдом в Стрельне за 559,6 млн руб.В январе 2017 г. стало известно, что СК "Мир" стала единственным претендентом на строительство музейно-выставочного комплекса для проекта РПЦ "Россия - моя история". Компания предложила возвести комплекс за 1,4 млрд рублей.Петербургских компаний, способных построить каток и музейный комплекс, очевидно, не нашлось! Однако, скорее всего, госконтракты стали платой Албина Ковачевичу за, скажем так, лояльность при строительстве стадиона на Крестовском острове.СМИ писали, что СК "Мир" деятельно помогло строить дачу на берегу Ладожского озера директору Департамента проектирования и строительства ГКУ "Фонд капитального строительства" Алексею Ватутину. Приводились данные о том, что на автомобиле "Пежо Боксер" с госномером У410УК199 вывозились стройматериалы с территории строящегося стадиона: штукатурка, двери, ламинат и прочие "аксессуары". Всего, за 2015 г. на виллу Ватутина "было вывезено стройматериалов на сумму более 1 млн рублей.После этого А. Ватутин уже в 2016 г. начал капремонт в своей квартире. Материалы вывозили на том же "Пежо", а работали у Ватутина бригады компании "Мир" Ковачевича.По всей видимости, за эту помощь Ватутин при согласовании реестров платежей в период с сентябрь по декабрь 2015 года собственноручно внес дополнительные выплаты в адрес этой компании в размере 109 млн рублей.Но на этом связи ГКУ "Фонд капитального строительства" и СК "Мир" не ограничиваются. Глава отдела строительного контроля департамента проектирования и строительства стадиона Фонда капитального строительства Сергей Арзамасцев пристроил в СК "Мир" на должность инженера ПТО своего сына!Что в итоге? Все работы, выполненные на стадионе компанией "Мир" на сумму более 2 млрд рублей, были приняты и оплачены Сергеем Арзамасцевым. Документы на подпись ему, наверное, сын приносил...При этом есть свидетельства того, что работы выполнялись СК "Мир" на стадионе крайне некачественно. Плитка на полах разбита, ее приходится регулярно перекладывать. По словам рабочих, плитка и дальше будет трескаться под ногами, так как в процессе ее укладки нарушена технология: плиточный клей, возможно, из экономии (вот откуда стройматериалы на даче Ватутина!) или для скорости укладки не нанесен на края плитки.В преддверии якобы сдачи стадиона СМИ также писали , что в потолках помещений зияют дыры. Перегородки деформированы и поражены грибком. Все это - работа СК "Мир".Когда Албин готовил стадион к якобы сдаче, на Зенит-Арене полностью были смонтированы лишь десяток из более сотни инженерных систем. При этом в Смольном заявляли, что информацию о незавершенной отделке и отсутствии сетей распространяют враги. Но под трибуны журналистов все же не пустили! Еще бы, под потолочными плитами, спешно установленными сотрудниками СК "Мир", вместо кабельных систем и оконечных устройств была пустота! Сотрудники группы компаний "Охрана", занимающиеся на стадионе монтажом систем безопасности, сообщали, что им приказано прекратить все работы по монтажу оборудования и прокладке кабельных систем и вывезти с территории стадиона либо спрятать все неустановленное оборудование.Так что СК "Мир" оказало неоценимую помощь Албину в создании видимости готовности стадиона.Не исключено, что Албин также использует СК "Мир" в борьбе с Трансстроем. В июле 2016 г. СК "Мир" обратилась с иском к Комитету по строительству с требованием признать незаконным расторжение контракта Смольного и "Инжтрансстроя-СПб" на 9,1 млрд рублей. По словам представителя СК "Мир", из-за того, что Смольный разорвал контракт с Трансстроем, субподрядчик, в свою очередь, потерял контракт на сумму 2 млрд рублей. Кроме того, к нему были предъявлены претензии об исправлении недочетов и штрафы. Вроде бы, все в пользу Трансстроя. Однако юристы отметили, что иск СК "Мир" может быть рассмотрен быстрее и проще аналогичных исков Трансстроя к Комитету по строительству, тем более что у "Мира" в этом разбирательстве очень слабая доказательная база, поэтому высок риск поражения. И если суд по иску субподрядчика примет решение о законности расторжения Смольным контракта с Трансстроем, то это судебное решение очень сильно повлияет на исход судебных процессов между экс-генподрядчиком и Комитетом по строительству.Как видите, оснований для детальной проверки правоохранительными органами деятельности на стадионе Метростроя и СК "Мир" более чем достаточно.В связи со всем вышесказанным хочется напомнить депутату ЗАКС Петербурга Борису Вишневскому его слова о необходимости "разобраться с масштабным воровством" на стадионе, "найти виновных и их наказать". Мы полностью согласны с ним в том, что будет "неправильно, если безнаказанными останутся злоупотребления такого размера".Борис Лазаревич! Исполните свое обещание! Добейтесь наказания виновных в позоре "Зенит-Арены"! А если в результате крайним окажется Албин... Ну, что же, значит, так тому и быть!В кабинете Албина стоит доска для маркеров, на которой 29 декабря 2016 года на фоне нарисованной схемы футбольного поля было написано "Албин И.Н. - "Трансстрой" - 5:0".



То есть для вице-губернатора всё, происходящее на стадионе, - это игра! Поэтому-то Албина не остановило то, что из-за смены генподрядчика стадион подорожал на десять миллиардов и под угрозу поставлена его готовность к проведению матчей Кубка Конфедераций-2017. По сути, вице-губернатор поставил на карту престиж страны!



На этом фоне мелкими "шалостями" Албина кажутся изъятие из социальной программы города миллиардов рублей. В результате приостановлено либо не начато строительство 7 общеобразовательных школ, 13 детских садов, Дома культуры, Школы искусств, 8 объектов здравоохранения, бани, двух крытых катков, нескольких жилых домов.



Из-за разрыва контракта с Трансстроем на строительство депо "Южное" город потеряет около миллиарда рублей, а объект, несмотря на уверения властей, будет сдан с задержкой.



Из-за отказа подконтрольного Албину Стройнадзора выдать разрешение "Главстрою-СПб" на ввод домов ЖК "Северная долина" и "Юнтолово" сотни семей с опозданием получат свои квартиры и заплатят миллионы рублей из своего кармана за наемное жильё.



Халатность Албина при строительстве ЗСД грозит оставить без денег два десятка строительных компаний Петербурга.



Перечень весьма "печальных" для Петербурга вывертов игрока Албина нескончаем.



Теперь становятся понятными несуразные предложения Албина горожанам самим взяться за лопаты и расчистить снег в январе 2015 года или привлечь на "Зенит-Арену" десантников, который "могут достроить стадион за месяц". Оказывается, Албин просто веселился!



Циничной PR-акцией представляется организованный Албиным молебен об успешном окончании строительства стадиона на Крестовском острове. Албин втянул в свои игрища и РПЦ.



Не пора ли начать лечить "игромана" Албина? Как известно, патологическое влечение к азартным играм является психическим заболеванием, требующим терапии. По нашему мнению, в тяжелейшем случае Албина совершенно необходим комплекс правоохранительной терапии.