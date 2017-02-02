 

Отношения России и Белоруссии продолжают накаляться

Союзные отношения двух государств буквально трещат по швам на фоне споров о цене на газ, повышения тарифов на транзит российской нефти и введения Белоруссией безвизового режима для граждан ЕС и США.

С 7 февраля Россия вводит на границе с Белоруссией режим пограничной зоны, сообщает РБК. Соответствующий приказ подписал глава ФСБ Александр Бортников.

Границы пограничной зоны устанавливаются в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. Решение принято для создания «необходимых условий охраны» российской государственной границы и проведения мероприятий по «профилактике правонарушений».

Напомним также читателям, что с февраля в Белоруссии начинает начинает действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США. Новые правила будут применяться только к туристам, прибывающим в Белоруссию не более чем на 5 суток.

Кроме того, с февраля Минск резко повышает тарифы на прокачку российской нефти в Европу. Рост нефтяных тарифов стал ответом Белоруссии на конфликт вокруг цен на газ, которые страна пытается пока безуспешно снизить. Россия в ответ отказывается идти на уступки и наращивает давление, резко снижая поставки нефти на белорусские НПЗ.

Итоговым ответом Белоруссии вполне может стать выход из Евразийского экономического союза и Организации стран договора о коллективной безопасности. Это предположение высказывает источник агентства Regnum. По словам их информатора, Российские власти расценивают угрозы Минска как намерение развязать "экономическую войну" между "братскими народами".

АПН следит за развитием событий.
 

теги: СНГ Белоруссия
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