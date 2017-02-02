Отношения России и Белоруссии продолжают накаляться

Союзные отношения двух государств буквально трещат по швам на фоне споров о цене на газ, повышения тарифов на транзит российской нефти и введения Белоруссией безвизового режима для граждан ЕС и США.





С 7 февраля Россия вводит на границе с Белоруссией режим пограничной зоны, сообщает РБК. Соответствующий приказ подписал глава ФСБ Александр Бортников.





Границы пограничной зоны устанавливаются в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. Решение принято для создания «необходимых условий охраны» российской государственной границы и проведения мероприятий по «профилактике правонарушений».





Напомним также читателям, что с февраля в Белоруссии начинает начинает действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США. Новые правила будут применяться только к туристам, прибывающим в Белоруссию не более чем на 5 суток.





Кроме того, с февраля Минск резко повышает тарифы на прокачку российской нефти в Европу. Рост нефтяных тарифов стал ответом Белоруссии на конфликт вокруг цен на газ, которые страна пытается пока безуспешно снизить. Россия в ответ отказывается идти на уступки и наращивает давление, резко снижая поставки нефти на белорусские НПЗ.





Итоговым ответом Белоруссии вполне может стать выход из Евразийского экономического союза и Организации стран договора о коллективной безопасности. Это предположение высказывает источник агентства Regnum. По словам их информатора, Российские власти расценивают угрозы Минска как намерение развязать "экономическую войну" между "братскими народами".





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