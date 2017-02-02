Российские судьи начали охоту за Навальным

Как только Алексей Навальный публично объявил о своих планах участвовать в выборах президента РФ , на него тут же открылась самая настоящая охота. Весьма вероятно, что указание возобновить судебное преследование оппозиционера дал Кремль.





1 февраля судебные приставы принудительно доставили оппозиионера на очередное заседание по делу «Кировлеса». Суд запретил политику покидать Киров вплоть до окончания повторного процесса. Очевидно, что новые виток уголовного дела и судебные запреты крайне негативно скажутся на политической деятельности Навального, который на днях планировал открыть избирательный штаб в Санкт-Петербурге.





Несмотря на плохо скрываемые, а местами совершенно явные, попытки выбить оппозиционера из президентской гонки, Алексей Навальный пообещал добиваться разрешения баллотироваться в президенты при любом решении суда.





Тем не менее, пока остается неясным, как Навальный обойдет выборное законодательство, которое запрещает участвовать в выборах осужденным по тяжким статьям.





Напомним читателям, что в октябре 2013 года он получил по делу «Кировлеса» пять лет условного срока и штраф. В ноябре 2016-го президиум Верховного суда РФ отменил приговор Навальному. Верховный суд, основываясь на постановлении Европейского суда по правам человека, признал, что Навальный был неправомерно осужден за обычную предпринимательскую деятельность. Дело постановили направить на новое рассмотрение в районный суд Кирова. Что будет дальше, представить не сложно, так как всем известна тотальная зависимость судов России от исполнительной власти.





АПН следит за развитием событий.



