Пинкертоны Вадима Беляева

Как по заявкам главы «Открытия» московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков



На днях Высокий суд Лондона , как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие».

В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев.

Энергичные действия следователей вызвали благосклонную реакцию руководства «Открытия»: «Благодаря ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, прокуратуре Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона», - подчеркнул член правления АО «Открытие Холдинг» Дмитрий Попков.

Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало удивительный результат. Оказалось, что бенефициаром многих уголовных дел, которые вела эта структура, является возглавляемая Вадимом Беляевым финансовая корпорация «Открытие».

Известно много случаев, когда по заявлениям руководителя «Открытия» в ГСУ возбуждались дела или в возбужденных ГСУ делах фигурировали руководители поглощенных «Открытием» банков и предприятий, или эта финансовая компания выступала в делах, как потерпевшая сторона. Причем, во всех этих случаях «Открытие» получало то, что, судя по всему, хотело руководство этой компании - следователи всегда принимали ее сторону.

Наиболее типичный случай такого рода - история с банком «Траст». В декабре 2014 года государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявила о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст». 26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей

И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено после начала вышеупомянутой санации. Следствие велось весьма энергично, и вскоре были начаты задержания и аресты бывших топ-менеджеров «Траста».

Первым в мае был арестован Олег Дикусар, сначала возглавлявший казначейство банка, а затем ставший и. о. председателя правления. Позже был взят под стражу бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. Действия обоих арестованных следствие квалифицировало как «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее к финансовому детищу Вадима Беляева был присоединен «Свердловский губернский банк» (СГБ), который после финансового кризиса 2008 года был подвергнут процедуре санации. План санации банка был утвержден 6 ноября 2008 года и реализовывался при участии Агентства по страхованию вкладов и двух инвесторов - группы «Синара» и ФК «Открытие». В июле 2011 Вадим Беляев завершил присоединение «СГБ» к ОАО «Банк «Открытие». И через несколько месяцев, в январе 2012 года, против бывшего главы банка Александра Иванова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ранее закрытое за отсутствием состава преступления.

В 2013 году Вадим Беляев консолидировал контрольный пакет акций «Номос-Банка». «Номос-Банк» был переименован в банк «Финансовая корпорация Открытие» и стал главной составной частью банковского бизнеса группы Вадима Беляева. В декабре этого же года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело против бывшего начальника финансово-экономического управления департамента по работе с проблемными активами Номос-банка Алексея Медведского. Его обвинили в хищении залоговых активов банка и присвоении арендных платежей на сумму 3 млрд рублей. Медведский сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) в отношении основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» В ноябре 2014 годавозбудило уголовное дело ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) в отношении основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина . Даина обвинили в хищении 270 млн рублей у «Номос-банка» (ныне ФК «Открытие»). 27 января этого года в Таганском районном суде Москвы было оглашено обвинение. Прокурор просит для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

23 марта 2015 года Вадим Беляев объявил о покупке банка «Петрокоммерц». В мае 2016 года ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело о хищении кредита банка «Петрокоммерц» Злаутоустовскому металлургическому заводу. В январе этого года был проведен обыск у экс-заместителя предправления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка. Весьма показательна история с банкротством банка «Холдинг-Кредит». Московскийй арбитраж признал это кредитное учреждение банкротом в июне 2012 года. По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 годавозбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка.

При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.



Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности.

Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П. , который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком, АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности.

Но ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, установив, что растрату совершили «неустановленные лица из числа руководителей банка». Майора Крылова совершенно не смутил даже тот факт, что документы банка куда-то пропали, а банковский сервер со всеми проводками случайно разбили гастарбайтеры.

19 февраля 2013 года конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов фактически признало , что вкладчики «Холдинг-Кредит» не получат практически ничего: все крупные заемщики банка (то есть те фирмы-пустышки) одновременно заявили о добровольной ликвидации и банкротстве.

29 июня 2015 года банк Вадима Беляева «ФК Открытие» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир». «Открытие» было одним из кредиторов ювелирной компании «Адамас». В одной из проверок участвовали следователи ГУЭБиПК МВД. По данным наших источников, эти проверки часто инициировались из ГСУ ГУ МВД по Москве.

Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы АСВ, проводящего конкурсное производство в Мастер-банке. Вадим Беляев, как можно предположить, вполне мог рассчитывать стать санатором Мастер-банка.

7 апреля прошлого года были проведены задержания менеджеров Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» в рамках уголовного дела о растрате кредита более чем в 65 миллионов долларов, возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению Внешторгбанка почти десять лет назад. На самом комбинате действия правоохранителей называют чуть ли не попыткой рейдерского захвата предприятия и отмечают, что попавшие под подозрение менеджеры на момент получения этих денег не имели к комбинату никакого отношения. В открытых письмах в Администрацию Президента и Генпрокуратуру, подписанных руководителями среднего звена предприятия, говорится, что следственные действия могут привести к остановке производства, невыплате зарплат и увольнению сотрудников.

Небезынтересен тот факт, что ВТБ тесно связан с ФК «Открытие». ВТБ принадлежат почти 10 процентов акций «Открытия», а «Открытие» в свою очередь в апреле прошлого года приобрело почти 2 процента акций ВТБ.

Таким образом,можно предположить, что сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве могли быть задействованы фактически в рейдерском захвате металлургического комбината по инициативе ВТБ, за которым можно увидеть интересы «Открытия».



Московские следователи также энергично преследуют бывших менеджеров Вадима Беляева, обвиняемых в различных махинациях, проводя, образно выражаясь, своего рода чистку рядов этого кредитного учреждения от неблагонадежных сотрудников. Выше мы рассказали о том, что руководство ФК «Открытие» даже выразило благодарность следователям ГСУ ГУ МВД по Москве за быстроту расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям этой кредитной структуры.



Возможно ли на основании всех этих фактов предположить о существовании некоего альянса ГСУ ГУ МВД по городу Москве с «Открытием»? Или изложенные выше факты следует отнести к случайности?

Отметим, что все приведенные факты участия полицейских структур ГУ МВД по Москве в уголовных делах, возбужденных по заявлению ФК «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере.

В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц и рисках потери финансовой устойчивости. Михаил Сухов назвал и причины такой ситуации:

«Банки все более уязвимы к рискам потери контроля — изменения нормативной базы, а также необходимость быстрых операционных мер в связи в волатильностью в финансовом секторе заставляют топ-менеджмент принимать решения, которые могут сопровождаться ошибками в составлении документов и пр. Именно это может быть использовано рейдерами. Впоследствии это приводит к банкротству банков».

Уникальность кредитных организаций состоит в том, что они могут выступить как в роли собственно рейдеров (захватчиков), так и в роли объектов захвата (жертв).

Что касается участия правоохранителей в рейдерских захватах, то еще в июле 2010 года на встрече Президента России Дмитрия Медведева и министра МВД Рашида Нургалиева было обращено внимание на то, что «в преступлениях, связанных с рейдерством, нередко бывают замешаны и сотрудники правоохранительных органов».

«Помимо борьбы с рейдерством как таковым нужно обратить внимание и на то, чтобы те, кто призван защищать от рейдерства, сами не включались в рейдерские бригады», - дал указание руководитель страны. Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств - МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.

У руководства страны были все основания обратить внимание на тему участия правоохранителей в рейдерских захватах. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью правительственной «Российской газете» сказал, что «по многим уголовным делам следователи видят, по сути, неправосудные судебные решения, в которых право собственности на захваченное имущество признается за рейдерами. Нередко сотрудники правоохранительных органов тоже оказывают «помощь» - изымают носители информации с реестрами акционеров, в которые потом вносят изменения, возбуждают заказные уголовные дела».





«Атаки на предприятия стали масштабнее и продуманнее и вместо братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук.

Внесение антирейдерских поправок в уголовный кодекс привело к тому, что рейдерские атаки стали, как это признали в МВД, более высокотехнологичными «Атаки на предприятия стали масштабнее и продуманнее и вместо братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук.

За последние месяцы на Северном Кавказе сменилось почти все руководство силового блока. Так, в начале июня прошлого года указом президента был назначен новый руководитель главка МВД генерал-майор полиции Сергей Бачурин. Не секрет, что столь масштабная «ротация» силовых кадров была вызвана именно участием правоохранителей в незаконном давлении на бизнес.

В центр «Бизнес против коррупции» , созданный «Деловой Россией» при поддержке правительства РФ, сопредседателем которого является уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, поступают сотни обращений предпринимателей. 52% из них жалуются на необоснованные проверки, «заказные» наезды правоохранителей, выжимание «административной ренты». А 48% указывают на незаконное уголовное преследование.



Три четверти от общего количества писем указывают на преследование по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Панеях, данная статья так популярна из-за своей простоты. «Правоохранительные органы не умеют расследовать сложные дела и специально их упрощают. Следователь просит оперативника добыть то, с чем ему будет проще работать. Поэтому самая массовая статья, под которую попадают предприниматели, – статья 159 УК «Мошенничество», – объясняет эксперт.



Журналистское расследование, проведенное два года назад редакцией РИА «ФедералПресс» , показало, что «при фактическом покровительстве челябинских силовиков на Южном Урале разворачивается передел собственности». Журналисты вскрыли обстоятельства конфликта вокруг строительного рынка в Челябинске и убедились, что «группа лиц... как можно предположить, используя свои связи в силовых структурах, а также заручившись покровительством иных влиятельных людей, откровенно манипулируют правосудием».

Можно привести еще и другие, довольно многочисленные примеры участия силовиков в рейдерских атаках.

Что касается участия сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве в расследовании уголовных дел по заявлениям банковской корпорации Вадима Беляева «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, то в них настораживает стопроцентная «результативность» этих дел.

Во всех случаях замечена одна и та же «дорожка шагов». ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка. Дело возбуждается и доводится до успешного завершения.

Столь же успешно завершаются уголовные дела, возбужденные по заявлению «Открытия» против их же собственных менеджеров. Ни разу следователи не задались вопросом: а что же это за банк такой, в котором не могут уследить даже за собственными сотрудниками. Не могут или не хотят?

В связи с этим мнение петербургского эксперта, что правоохранители не умеют распутывать сложные дела, представляется вполне обоснованным.

Ведь, если более глубоко вникнуть в суть возбуждаемых по заявкам руководимого Вадимом Беляевым банком «ФК Открытие» уголовных дел, вполне возможно обнаружить, что виновной стороной может оказаться сам заявитель. Как это произошло в истории с уголовным делом по хищению кредита банка «Петрокоммерц», входящего в холдинг «Открытие» Златоустовскому металлургическому заводу. Решениями арбитражных судов в 2014-2016 годов было признано, что кредит для ЗМЗ был фактически фиктивным. Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и «Открытие». Но этого пока что не произошло.

Большие сомнения вызывает крайне поверхностное, если не сказать больше, расследование следователем ГСУ ГУ МВД по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит». Именно такие ситуации имел в виду, на наш взгляд, Александр Бастрыкин в своем интервью «РГ».

Эти два случая, как представляется, дают основания поставить под сомнения либо объективность московских следователей, либо отсутствие коррупционной составляющей в их действиях.

На недопустимость участия силовиков в рейдерских атаках указал в июне прошлого года Президент России Владимир Путин , выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он предложил ужесточить ответственность силовиков за давление на бизнес. «Представители силовых структур должны нести персональную ответственность за неоправданные действия, которые привели к разрушению бизнеса», - заявил президент. Владимир Путин отдельно подчеркнул, что речь идет, в том числе, и об уголовной ответственности правоохранителей.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве ранее уже подвергалось жесткой критике со стороны как российских СМИ, так и непосредственно высшего руководства МВД РФ. В январе 2014 года прямо в кабинете главы МВД Владимира Колькольцева написал рапорт об увольнении тогдашний глава ГСУ ГУ МВД по Москве генерал Владимир Морозов.

Комментируя эту отставку, депутат Госдумы России Александр Хинштейн написал, что «этого человека без преувеличения можно назвать одним из самых скандальных и эпатажных генералов МВД: и ментально, и по своим шагам – Морозов как будто остался там, в 1990-х, в эпоху «ментовских войн».

Где бы он не работал, его неизменно сопровождал ворох скандалов, постоянные войны, конфликты, склоки. Его назначенцев – регулярно брали с поличным (преимущественно – за взятки)... Морозовский предшественник генерал Глухов, руководивший ГСУ 11 лет (еще со времен Рушайло!), был также снят со скандалом. Его пытались привязать к громким коррупционным делам, включая аресты следователей. Руководство МВД прямо называло ГСУ рассадником беззакония».

Поразительно «эффективная» синергия ГСУ ГУ МВД по Москве и ФК «Открытие» заставляет задуматься о нынешней ситуации в этой следственной структуре. Не настала ли пора вызвать на ковер в кабинет министра еще одного генерала? Банковская сфера - локомотив экономики, и те, кто тормозят его ход, должны стать предметом внимания контролирующих органов самого высокого уровня.

По материлам издания Московский монитор

