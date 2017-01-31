Имя вице-премьера увековечат в названии набережной в Сочи

Набережную Олимпийского парка в Сочи назовут в честь живого и здорового заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сегодня сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу администрации города Сочи. Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению набережной Олимпийского парка имени выдающегося российского бюрократа, пройдёт 7 февраля, в день трёхлетней годовщины открытия Олимпиады-2014.





Напомним читателям, что Дмитрий Козак отвечал за организацию зимних Олимпиады и Паралимпиады в РФ в 2014 году. По итогам мероприятий он был награждён специальным орденом за заслуги перед олимпийским движением, вручаемым Международным олимпийским комитетом.





Вполне обычной может стать ситуация, когда делегаты Всемирного фестиваля молодежи и гости будут ходить по Сочи и спрашивать: "А кто такой этот Козак? Герой революции? Может ветеран войны?" - Да нет, - будут им отвечать, - вот же он ходит рядом с вами...





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