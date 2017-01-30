В России запретят нелепые детские имена

В нижней палате российского парламента озаботились наконец бумом неупотребимых и совершенно нелепых, которыми родители называют своих детей, калеча им жизнь. Ярослав-Лютобор, Христамрирадос, БОЧ рВФ 260602 - все это выглядит так, что люди специально издеваются над своими детьми.





Думский комитет по госстроительству и законодательству порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете нелепых детских имен.





Как говорится в документе, имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».





«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», считают авторы законопроекта.





Депутаты, разработавшие законопроект, приводят ужасный пример с историей о мальчике, которого родители уже на протяжении 10 лет пытаются записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).





В качестве примера, в пояснительной записке к документу перечислены некоторые имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница.





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